fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Что ждет пенсионеров, если пенсии «отвяжут» от прожиточного минимума

Что ждет пенсионеров, если пенсии «отвяжут» от прожиточного минимума

В конце ноября Кабинет Министров поручил Министерству социальной политики разработать проект закона о введении в стране обязательной накопительной пенсионной системы и подать предложения о систематизации надбавок и доплат к пенсиям. Возможно, скоро механизм начисления пенсий изменится, так как правительство собирается отказаться от понятия «прожиточный минимум» при расчете социальных выплат.

Вместо прожиточного минимума базовая величина

Если закон о введении обязательной накопительной пенсионной системы появится в Украине, он коснется всех. Будут введены корпоративные пенсии, создан специальный реестр для военных пенсионеров, оптимизированы или отменены некоторые пенсионные надбавки. Кроме того, правительство собирается «отвязать» пенсии от прожиточного минимума и «привязать» их к некоей базовой величине, которую каждый год Кабмин будет устанавливать в ручном режиме.

Сейчас из госбюджета финансируются различные доплаты и надбавки инвалидам войны и участникам боевых действий, чернобыльцам и некоторым другим категориям граждан. Размер этих доплат привязан к прожиточному минимуму, и с его повышением растут и социальные выплаты. Если же их привяжут к базовой величине, то все может измениться. Как считают эксперты, такое решение правительства не уменьшит пенсии и соцвыплаты, однако позволит не проводить их индексацию. А это, возможно, приведет к тому, что со временем соцвыплаты и пенсии окажутся намного ниже прожиточного минимума.

Кроме того, на сегодняшний день никаких разработок для обоснования этой самой «базовой величины» нет, и по каким критериям правительство собирается ее устанавливать, вообще непонятно. Такое решение имеет единственный, но весьма сомнительный плюс: оно позволит снять пенсионную нагрузку с бюджета. Но все перерасчеты пенсий и доплаты теперь будут зависеть от того, есть ли деньги в бюджете. А так как дефицит бюджета в наших реалиях совсем не фантастика, то и повышения пенсий, скорее всего, ждать придется очень долго.

Заботу о пенсионерах могут переложить на плечи детей

Для начала Минсоцполитики собирается «осчастливить» тех, кто работает на вредных производствах. Для них введут корпоративные пенсии – накопительную систему за счет работодателей. Для предприятий увеличат единый социальный взнос: 22% они будут платить в Пенсионный фонд (ПФ) и плюс 7% и 15% – отчислять на накопительные пенсии, которые, как предполагается, пойдут в частные ПФ (по 15% – за работников по Списку №1 и по 7% – за работников по Списку №2). До наступления пенсионного возраста льготную пенсию будут выплачивать частные фонды, а затем – государственный ПФ. Правда, при этом не ясно: что же будет с пенсионерами, если частный фонд обанкротится?

Также правительство собирается пересмотреть существующие доплаты, чтобы отменить те, которые «перекрывают» друг друга (например, инвалиды войны сейчас получают сразу несколько доплат: целевую денежную помощь, повышение к пенсии, ежемесячную адресную помощь). При этом Минсоцполитики собирается учитывать материальное положение не только самих пенсионеров, но и их семей. То есть, если окажется, что дети или внуки пенсионера неплохо зарабатывают, то доплаты по уходу за стариками могут уменьшить или вовсе отменить.

Военных пенсионеров «передадут» в Пенсионный фонд

Что же касается военных пенсионеров, включая СБУ и полицию, то их также ожидают новшества. Минсоцполитики собирается перевести их «на довольствие» в  Пенсионный фонд и усовершенствовать механизм назначения военных пенсий. Для этого пенсионеров-силовиков внесут в общий пенсионный реестр и будут начислять пенсии по общей схеме. То есть, от Пенсионного фонда они будут получать минимальную пенсию, а остальное – из госбюджета.  А это значит, что больших доплат, которые сейчас получают многие военные пенсионеры, они могут и не получить.

Самые затратные для государства сегодня – военные пенсии, на которые в этом году ушло более 23% финансирования. Еще более 20% потратили на доплаты к минимальным пенсиям.

По материалам интернет-издания «Страна.иа»

Фото: bunte.de.jpg

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Пенсии вырастут: у кого и на сколько
    Пенсии вырастут: у кого и на сколько

    Согласно госбюджету, несколько раз в году растет прожиточный минимум для разных возрастных групп населения. Это становится поводом для перерасчета минимальной пенсии, а также доплат и повышений, которые привязаны к установленным социальным стандартам. Очередное повышение пенсий состоится с 1 декабря 2019 года. Кому ждать доплат и в каких размерах?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Сюрпризы для пенсионеров в 2020 году
    Сюрпризы для пенсионеров в 2020 году

    Новый Кабмин подготовил ко второму чтению проект бюджета на 2020 год и утвердил программу деятельности правительства на следующие 5 лет. Что изменится в социальной сфере с принятием этих важных для нашей страны документов?

    ПОДРОБНЕЕ
  • У 2020 році пенсії зростуть, але не дуже – прем’єр-міністр
    У 2020 році пенсії зростуть, але не дуже – прем’єр-міністр

    У першу чергу надаватимуть допомогу людям, які старше 80 років.

    ПОДРОБНЕЕ
  • “Пенсионные письма”: отвечаем на вопросы читателей
    “Пенсионные письма”: отвечаем на вопросы читателей

    В нашу редакцию часто приходят письма с просьбами разъяснить некоторые вопросы о выплате пенсий и социальных пособий. Спрашивали – отвечаем.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Военные пенсии в Украине: чего ждать?
    Военные пенсии в Украине: чего ждать?

    Несколько лет назад военные пенсионеры добивались перерасчета своих пенсий, которые, вопреки росту денежного содержания военнослужащих, длительное время не увеличивались. Результатом неоднократных массовых выступлений бывших военных по всей стране стало масштабное повышение пенсий с марта 2018 года. Справедливость этого перерасчета и сейчас вызывает массу споров, тем более что, по сути, он еще не состоялся в полной мере. Что пересчитывали и чего ждать пенсионерам-военнослужащим?

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить