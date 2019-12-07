Что ждет пенсионеров, если пенсии «отвяжут» от прожиточного минимума

В конце ноября Кабинет Министров поручил Министерству социальной политики разработать проект закона о введении в стране обязательной накопительной пенсионной системы и подать предложения о систематизации надбавок и доплат к пенсиям. Возможно, скоро механизм начисления пенсий изменится, так как правительство собирается отказаться от понятия «прожиточный минимум» при расчете социальных выплат.

Вместо прожиточного минимума базовая величина

Если закон о введении обязательной накопительной пенсионной системы появится в Украине, он коснется всех. Будут введены корпоративные пенсии, создан специальный реестр для военных пенсионеров, оптимизированы или отменены некоторые пенсионные надбавки. Кроме того, правительство собирается «отвязать» пенсии от прожиточного минимума и «привязать» их к некоей базовой величине, которую каждый год Кабмин будет устанавливать в ручном режиме.

Сейчас из госбюджета финансируются различные доплаты и надбавки инвалидам войны и участникам боевых действий, чернобыльцам и некоторым другим категориям граждан. Размер этих доплат привязан к прожиточному минимуму, и с его повышением растут и социальные выплаты. Если же их привяжут к базовой величине, то все может измениться. Как считают эксперты, такое решение правительства не уменьшит пенсии и соцвыплаты, однако позволит не проводить их индексацию. А это, возможно, приведет к тому, что со временем соцвыплаты и пенсии окажутся намного ниже прожиточного минимума.

Кроме того, на сегодняшний день никаких разработок для обоснования этой самой «базовой величины» нет, и по каким критериям правительство собирается ее устанавливать, вообще непонятно. Такое решение имеет единственный, но весьма сомнительный плюс: оно позволит снять пенсионную нагрузку с бюджета. Но все перерасчеты пенсий и доплаты теперь будут зависеть от того, есть ли деньги в бюджете. А так как дефицит бюджета в наших реалиях совсем не фантастика, то и повышения пенсий, скорее всего, ждать придется очень долго.

Заботу о пенсионерах могут переложить на плечи детей

Для начала Минсоцполитики собирается «осчастливить» тех, кто работает на вредных производствах. Для них введут корпоративные пенсии – накопительную систему за счет работодателей. Для предприятий увеличат единый социальный взнос: 22% они будут платить в Пенсионный фонд (ПФ) и плюс 7% и 15% – отчислять на накопительные пенсии, которые, как предполагается, пойдут в частные ПФ (по 15% – за работников по Списку №1 и по 7% – за работников по Списку №2). До наступления пенсионного возраста льготную пенсию будут выплачивать частные фонды, а затем – государственный ПФ. Правда, при этом не ясно: что же будет с пенсионерами, если частный фонд обанкротится?

Также правительство собирается пересмотреть существующие доплаты, чтобы отменить те, которые «перекрывают» друг друга (например, инвалиды войны сейчас получают сразу несколько доплат: целевую денежную помощь, повышение к пенсии, ежемесячную адресную помощь). При этом Минсоцполитики собирается учитывать материальное положение не только самих пенсионеров, но и их семей. То есть, если окажется, что дети или внуки пенсионера неплохо зарабатывают, то доплаты по уходу за стариками могут уменьшить или вовсе отменить.

Военных пенсионеров «передадут» в Пенсионный фонд

Что же касается военных пенсионеров, включая СБУ и полицию, то их также ожидают новшества. Минсоцполитики собирается перевести их «на довольствие» в Пенсионный фонд и усовершенствовать механизм назначения военных пенсий. Для этого пенсионеров-силовиков внесут в общий пенсионный реестр и будут начислять пенсии по общей схеме. То есть, от Пенсионного фонда они будут получать минимальную пенсию, а остальное – из госбюджета. А это значит, что больших доплат, которые сейчас получают многие военные пенсионеры, они могут и не получить.

Самые затратные для государства сегодня – военные пенсии, на которые в этом году ушло более 23% финансирования. Еще более 20% потратили на доплаты к минимальным пенсиям.

По материалам интернет-издания «Страна.иа»

Фото: bunte.de.jpg

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