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Что пишут мировые СМИ о войне в Украине: дайджест от 13 июня

Что пишут мировые СМИ о войне в Украине: дайджест от 13 июня

«Одесская жизнь» продолжает знакомить своих читателей с подборкой ведущих мировых газет и журналов, освещающих ситуацию в Украине.
Итак, что привлекло внимание западной прессы в понедельник, 13 июня 2022 года?

Главные темы:

  • «Смерть нашего героя» – гибель 24-летнего Джордана Гетли в Украине;
  • в оккупированном Херсоне платят за российские паспорта, а пенсии – в рублях;
  • Шольц хочет в ближайшее время посетить Киев – зачем?
  • украинским беженцам в Ирландии не хватает жилья;
  • диаспора Мариуполя в Украине;
  • украинских раненых военных отправили на лечение в Ирландию;
  • Украину ожидает поражение на востоке без пополнения запасов оружия;
  • как живет оккупированный Херсон?

Великобритания

The Daily Telegraph – Бывший британский военный погиб в бою в Украине.

Семья Джордана Гетли «полностью убита горем» после того, как его застрелили в бою за Северодонецк. Джордан Гетли в марте покинул Британию и присоединился к украинским войскам. Его отец написал в Facebook, что семья узнала о его гибели в прошедшую пятницу.

Мировые СМИ об Украине 13 июня

The Independent – «Британец убит, воюя с Россией в Украине».

Мировые СМИ об Украине 13 июня2

Как пишет Times, на этой неделе университеты будут вынуждены раскрыть информацию об иностранных инвестициях в соответствии с планами правительства по борьбе с неправомерным влиянием. В документе говорится, что предложенная поправка к законопроекту о высшем образовании проводится на фоне того, что университеты берут деньги от враждебных стран, таких как Китай и россия.

На первой полосе фотография английского солдата погибшего в Украине.

Мировые СМИ об Украине 13 июня3

«Смерть нашего героя», – говорит название Меtro, сообщающее об убийстве 24-летнего Джордана Гетли в Украине.

Мировые СМИ об Украине 13 июня4

Daily Express – «Бывший британский солдат был убит в войне с русскими войсками».

Мировые СМИ об Украине 13 июня5

Daily Star – получилась с таким же заголовком на первой полосе: «Бывший британский солдат был убит в войне с русскими войсками».

Мировые СМИ об Украине 13 июня6

Газета The Herald – «Украина почтила память погибшего в бою бывшего британского солдата-героя».

Мировые СМИ об Украине 13 июня7

Belfast Telegraph – «Этот влюбленный кот вернулся… из Украины»

Мировые СМИ об Украине 13 июня8

Financial Times – «Московский Mac. Перезапуск новых владельцев»

Мировые СМИ об Украине 13 июня9

Италия

La Stampa – «Драги в четверг со Шольцем и Макроном открывает коридоры ЕС для продажи пшеницы».

Мировые СМИ об Украине 13 июня10

Domani – «Сальвини опасается руки спецслужб по новостям о его поездке в россию»

Мировые СМИ об Украине 13 июня11

Австрия

KURIER – «Первая попытка регулирования цен на топливо»

Мировые СМИ об Украине 13 июня12

Колонка: «Наблюдательный совет OMV консультирует правительство»

Бельгия

De Standaard – В оккупированном Херсоне платят за российские паспорта, а пенсии – в рублях.

Жители оккупированного Херсона теперь могут оформлять российские паспорта, посещать занятия по-русски и получать пенсию в рублях.

Мировые СМИ об Украине 13 июня13

Германия

Augsburger Allgemeine – «Собирается ли Шольц в Киев в июне?

Сообщается, что канцлер Берлина Олаф Шольц планирует посетить Киев в конце этого месяца. Соответственно, его должны сопровождать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.

Подпись под фото: «Фаст-фуд в Москве: когда-то сенсация – и сегодня?

Мировые СМИ об Украине 13 июня14

F.A.Z. Главный материал: «Президент Бундестага Басс за скорейшее вступление Украины в ЕС», «Шольц едет в Киев с Макроном и Драгой?»

Подпись под фото: «Тяжелое оружие: зрители на выходных на разбитом российском танке на выставке в Киеве»

Мировые СМИ об Украине 13 июня15

Südwest Presse – «Время для знака». О поездке канцлера Шольца в Украину

Мировые СМИ об Украине 13 июня16

Neue Westfälische – «Шольц хочет в ближайшее время поехать в Киев».

Мировые СМИ об Украине 13 июня17

Испания

El Pais – «Мариуполь создает свою диаспору».

Горсовет оккупированного города открывает офисы в десятке регионов для нужд тысяч беженцев.

Мировые СМИ об Украине 13 июня18

Ирландия

Irish Times – «Украинским беженцам не хватает жилья».

Есть опасения, что летом накануне ключевого заседания подкомитета Кабинета министров может резко сократиться доступность жилья для украинских беженцев.

Мировые СМИ об Украине 13 июня19

Irish Examiner – «Украинских военных отправили на лечение в Ирландию».

Пятеро раненых украинских солдат находятся в ирландских больницах.

Мировые СМИ об Украине 13 июня20

Франция

Le Monde. «Украина – «гражданское население используется как заложники»

Мировые СМИ об Украине 13 июня21

Турция

Daily Sabah – «На этой неделе ЕС даст четкий сигнал относительно заявки Украины на членство»

Мировые СМИ об Украине 13 июня22

Пакистан

Dawn – «Неопределенность: война в Украине – основные риски для экономических перспектив».

Высший провинциальный дефицит, значительные убытки и долги госпредприятий могут привести к дефициту бюджета, заявляет министерство финансов Пакистана.

Мировые СМИ об Украине 13 июня23

Бермуды

The Royal Gazette – «Россия разрушает мост»

Российские войска взорвали мост, соединяющий украинский город Северодонецк, соединенный с другим городом через реку, перекрывая возможный путь эвакуации мирных жителей.

Мировые СМИ об Украине 13 июня24

ОАЭ

The National – «Байден в непростой ситуации в отношении россии и Ирана».

Вашингтон балансирует между Ираном и россией, борясь с вопросом «Что дальше?» Понятно, что Москва настроена на военную победу в Украине.

Мировые СМИ об Украине 13 июня25

США

NYT – «Союзники Украины обдумывают варианты, поскольку неясно, что ждет города, за которые идут бои».

Успехи россии на Востоке Украины вызывают много вопросов.

Подпись под фото: «Семьи в восточном городе Лисичанске, Украина, ожидая эвакуации в воскресенье на фоне бомбардировки российскими войсками».

Мировые СМИ об Украине 13 июня26

WSJ – «Украину ожидает поражение на востоке без пополнения запасов оружия».

Война в Украине превратилась в упорное артиллерийское противостояние, в котором россия неуклонно набирает силу благодаря своему преобладающему преимуществу. США и их союзники соберутся в среду для обсуждения новой военной помощи Киеву. Судьба Украины будет во многом зависеть от того, насколько быстро и в каком количестве прибудет это тяжелое вооружение.

Подпись под фото: «Российский военнослужащий у театра в воскресенье в оккупированном украинском портовом городе Мариуполе».

Мировые СМИ об Украине 13 июня27

Washington Post – «Мрачная оккупация в изолированном Херсоне»

Более трех месяцев оккупации российскими солдатами большая часть южной Херсонской области осталась изолированной, без доступа к основным лекарствам и отрезанной от украинской мобильной связи и интернета…

Мировые СМИ об Украине 13 июня28

Arkansas Democrat Gazette – «Россия усиливает режим».

Назначенные Москвой чиновники отмечают праздник в оккупированных южных областях Украины… Украинские СМИ сообщают, что на празднование Дня России в двух городах было мало местных жителей, если они вообще были.

Мировые СМИ об Украине 13 июня29

Канада

National Post. «Назначенные Кремлем чиновники на оккупированных территориях Юга Украины в воскресенье отметили День России». Москва таким образом желает укрепить свою власть.

Подпись под фото: «В воскресенье украинские военные выпустили реактивную систему залпового огня вблизи города Бахмут Донецкой области».

Мировые СМИ об Украине 13 июня30

NFR – «Славянская церковь переселяет украинские семьи в Ниагар».

Украинские беженцы, спасавшиеся от своей измученной войной страны, обрели сочувствие и поддержку в местной церкви и обществе.

Мировые СМИ об Украине 13 июня31

The Globe and Mail – «Правительство извинилось за отправку чиновника на День России».

Мировые СМИ об Украине 13 июня32

Правительство Канады заявило, что было неправильно направлять высокопоставленного представителя на недавнюю вечеринку в честь дня россии в российском посольстве в Оттаве, и пообещало, что официальные лица больше не будут присутствовать на торжествах с московскими дипломатами.

Дипломатическая миссия Москвы в Оттаве провела свое празднование ранним утром в пятницу, щедро угостив едой и напитками. Также на празднике выступил посол россии Олег Степанов. Он напомнил о давних отношениях его страны с Канадой. Среди гостей были представители Пакистана, Египта и других стран Африки.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ

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