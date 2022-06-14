Что пишут мировые СМИ о войне в Украине: дайджест от 13 июня

«Одесская жизнь» продолжает знакомить своих читателей с подборкой ведущих мировых газет и журналов, освещающих ситуацию в Украине. Итак, что привлекло внимание западной прессы в понедельник, 13 июня 2022 года?

Главные темы:

«Смерть нашего героя» – гибель 24-летнего Джордана Гетли в Украине;

в оккупированном Херсоне платят за российские паспорта, а пенсии – в рублях;

Шольц хочет в ближайшее время посетить Киев – зачем?

украинским беженцам в Ирландии не хватает жилья;

диаспора Мариуполя в Украине;

украинских раненых военных отправили на лечение в Ирландию;

Украину ожидает поражение на востоке без пополнения запасов оружия;

как живет оккупированный Херсон?

Великобритания

The Daily Telegraph – Бывший британский военный погиб в бою в Украине.

Семья Джордана Гетли «полностью убита горем» после того, как его застрелили в бою за Северодонецк. Джордан Гетли в марте покинул Британию и присоединился к украинским войскам. Его отец написал в Facebook, что семья узнала о его гибели в прошедшую пятницу.

The Independent – «Британец убит, воюя с Россией в Украине».

Как пишет Times, на этой неделе университеты будут вынуждены раскрыть информацию об иностранных инвестициях в соответствии с планами правительства по борьбе с неправомерным влиянием. В документе говорится, что предложенная поправка к законопроекту о высшем образовании проводится на фоне того, что университеты берут деньги от враждебных стран, таких как Китай и россия.

На первой полосе фотография английского солдата погибшего в Украине.

«Смерть нашего героя», – говорит название Меtro, сообщающее об убийстве 24-летнего Джордана Гетли в Украине.

Daily Express – «Бывший британский солдат был убит в войне с русскими войсками».

Daily Star – получилась с таким же заголовком на первой полосе: «Бывший британский солдат был убит в войне с русскими войсками».

Газета The Herald – «Украина почтила память погибшего в бою бывшего британского солдата-героя».

Belfast Telegraph – «Этот влюбленный кот вернулся… из Украины»

Financial Times – «Московский Mac. Перезапуск новых владельцев»

Италия

La Stampa – «Драги в четверг со Шольцем и Макроном открывает коридоры ЕС для продажи пшеницы».

Domani – «Сальвини опасается руки спецслужб по новостям о его поездке в россию»

Австрия

KURIER – «Первая попытка регулирования цен на топливо»

Колонка: «Наблюдательный совет OMV консультирует правительство»

Бельгия

De Standaard – В оккупированном Херсоне платят за российские паспорта, а пенсии – в рублях.

Жители оккупированного Херсона теперь могут оформлять российские паспорта, посещать занятия по-русски и получать пенсию в рублях.

Германия

Augsburger Allgemeine – «Собирается ли Шольц в Киев в июне?

Сообщается, что канцлер Берлина Олаф Шольц планирует посетить Киев в конце этого месяца. Соответственно, его должны сопровождать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.

Подпись под фото: «Фаст-фуд в Москве: когда-то сенсация – и сегодня?

F.A.Z. Главный материал: «Президент Бундестага Басс за скорейшее вступление Украины в ЕС», «Шольц едет в Киев с Макроном и Драгой?»

Подпись под фото: «Тяжелое оружие: зрители на выходных на разбитом российском танке на выставке в Киеве»

Südwest Presse – «Время для знака». О поездке канцлера Шольца в Украину

Neue Westfälische – «Шольц хочет в ближайшее время поехать в Киев».

Испания

El Pais – «Мариуполь создает свою диаспору».

Горсовет оккупированного города открывает офисы в десятке регионов для нужд тысяч беженцев.

Ирландия

Irish Times – «Украинским беженцам не хватает жилья».

Есть опасения, что летом накануне ключевого заседания подкомитета Кабинета министров может резко сократиться доступность жилья для украинских беженцев.

Irish Examiner – «Украинских военных отправили на лечение в Ирландию».

Пятеро раненых украинских солдат находятся в ирландских больницах.

Франция

Le Monde. «Украина – «гражданское население используется как заложники»

Турция

Daily Sabah – «На этой неделе ЕС даст четкий сигнал относительно заявки Украины на членство»

Пакистан

Dawn – «Неопределенность: война в Украине – основные риски для экономических перспектив».

Высший провинциальный дефицит, значительные убытки и долги госпредприятий могут привести к дефициту бюджета, заявляет министерство финансов Пакистана.

Бермуды

The Royal Gazette – «Россия разрушает мост»

Российские войска взорвали мост, соединяющий украинский город Северодонецк, соединенный с другим городом через реку, перекрывая возможный путь эвакуации мирных жителей.

ОАЭ

The National – «Байден в непростой ситуации в отношении россии и Ирана».

Вашингтон балансирует между Ираном и россией, борясь с вопросом «Что дальше?» Понятно, что Москва настроена на военную победу в Украине.

США

NYT – «Союзники Украины обдумывают варианты, поскольку неясно, что ждет города, за которые идут бои».

Успехи россии на Востоке Украины вызывают много вопросов.

Подпись под фото: «Семьи в восточном городе Лисичанске, Украина, ожидая эвакуации в воскресенье на фоне бомбардировки российскими войсками».

WSJ – «Украину ожидает поражение на востоке без пополнения запасов оружия».

Война в Украине превратилась в упорное артиллерийское противостояние, в котором россия неуклонно набирает силу благодаря своему преобладающему преимуществу. США и их союзники соберутся в среду для обсуждения новой военной помощи Киеву. Судьба Украины будет во многом зависеть от того, насколько быстро и в каком количестве прибудет это тяжелое вооружение.

Подпись под фото: «Российский военнослужащий у театра в воскресенье в оккупированном украинском портовом городе Мариуполе».

Washington Post – «Мрачная оккупация в изолированном Херсоне»

Более трех месяцев оккупации российскими солдатами большая часть южной Херсонской области осталась изолированной, без доступа к основным лекарствам и отрезанной от украинской мобильной связи и интернета…

Arkansas Democrat Gazette – «Россия усиливает режим».

Назначенные Москвой чиновники отмечают праздник в оккупированных южных областях Украины… Украинские СМИ сообщают, что на празднование Дня России в двух городах было мало местных жителей, если они вообще были.

Канада

National Post. «Назначенные Кремлем чиновники на оккупированных территориях Юга Украины в воскресенье отметили День России». Москва таким образом желает укрепить свою власть.

Подпись под фото: «В воскресенье украинские военные выпустили реактивную систему залпового огня вблизи города Бахмут Донецкой области».

NFR – «Славянская церковь переселяет украинские семьи в Ниагар».

Украинские беженцы, спасавшиеся от своей измученной войной страны, обрели сочувствие и поддержку в местной церкви и обществе.

The Globe and Mail – «Правительство извинилось за отправку чиновника на День России».

Правительство Канады заявило, что было неправильно направлять высокопоставленного представителя на недавнюю вечеринку в честь дня россии в российском посольстве в Оттаве, и пообещало, что официальные лица больше не будут присутствовать на торжествах с московскими дипломатами.

Дипломатическая миссия Москвы в Оттаве провела свое празднование ранним утром в пятницу, щедро угостив едой и напитками. Также на празднике выступил посол россии Олег Степанов. Он напомнил о давних отношениях его страны с Канадой. Среди гостей были представители Пакистана, Египта и других стран Африки.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ