Что нужно знать, чтобы провести в дом газ?

Газооборудование жилых домов – очень ответственный и довольно трудоемкий процесс, который включает несколько этапов. Первый — это проверка технических условий на газификацию объекта. После получения технических условий начинаются работы по проектированию газооборудования. Что надо знать о газификации жилья?

ТУ на газификацию дома

Для получения технических условий на газификацию жилья, необходимо обратиться в ПАО «Одессагаз» по адресу: г. Одесса, ул. Одария, 1. При наличии всех разрешительных документов технические условия будут подготовлены в течении 15 рабочих дней.

Важно! Технические условия выдаются на платной основе. Сумма зависит от конкретной ситуации.

До подачи заявки на получение технических условий необходимо определиться с выбором отопительного оборудования и местом его размещения. При оформлении заявки на получение технических условий потребуется предоставить копию паспорта оборудования (плита, котел, счетчик, сигнализатор и другие).

Подробную информацию можно получить по телефону контакт-центра «Одессагаз»: (048) 705-39-64.

Виды подключения

Стандартным называется подключение, при котором мощность объекта газопотребления не превышает 16 кубометров в час и расстояние от точки обеспечения мощности до точки присоединения не более 10 метров в городской и 25 метров в сельской местности.

Нестандартным называют подключение, при котором мощность объекта газопотребления превышает 16 кубометров в час или расстояние от точки обеспечения мощности до точки присоединения составляет более 10 метров в городской и 25 метров в сельской местности.

Этап проектирования

При обращении в проектную организацию или проектный институт обязательно нужно проверить наличие лицензии на выполнение данного вида работ. Стоимость проектных работ определяется после обследования объекта и при наличии топогеодезической съемки.

Когда проект будет готов, проектировщик должен в обязательном порядке согласовать его с техническим отделом «Одессагаза». Данная процедура может занять до 15 рабочих дней.

Монтаж оборудования

После согласования всех документов необходимо обратиться в монтажную организацию, которая будет выполнять все работы. После проведенного замера и на основании проекта монтажная организация предоставляет заказчику сметную документацию, в которой указывается вся стоимость проведения газопровода. Чтобы не было неожиданностей, внимательно изучите все ли работы и услуги включены в сметную документацию. Как правило, строительно-монтажные работы по газификации жилых домов включают в себя:

разбивку трассы газопровода;

доставку на место работ материалов и оборудования;

проведение (при необходимости) земляных работ;

монтаж внутреннего газопровода жилого дома;

подготовку строительно-технической документации.

Фото: megastroyka.com.ua