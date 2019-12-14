Что надо знать, путешествуя поездом: новые правила перевозки багажа

Многие льготники в период с 1 октября по 15 мая имеют право на 50-процентную скидку при покупке билетов на поезд и активно этим пользуются. Тем более, когда впереди новогодние и рождественские праздники. Напомним в связи с этим, что в этом году были утверждены новые правила перевозки багажа железнодорожным транспортом Украины. Что можно брать с собой в поезд и как могут наказать за нарушения?

Ограничение по весу

Новые правила перевозки ручной клади коснулись всех категорий вагонов и поездов*. В частности, одному человеку разрешается перевозить ручную кладь не более 50 кг. При этом:

ручная кладь до 36 кг включительно может перевозиться бесплатно;

превышение до 14 кг оплачивается по тарифу перевозки багажа;

габариты по сумме трех измерений (длина + ширина + высота) не должны превышать 200 см.

Ручная кладь, общий вес которой превышает 50 кг, к перевозке в пассажирских вагонах не допускается. Правда, кто и где будет взвешивать ручную кладь при выходе на перрон и насколько это удлинит процедуру посадки, неизвестно. В правилах лишь указано, что документ об оплате «за перевес багажа» предъявляется при посадке в поезд.

ВАЖНО: Сверх нормы можно провозить портфель, дамскую сумку, лыжи и палки к ним, сноуборд, удилища, фотоаппарат, видеокамеру и другие мелкие вещи, которые по своим размерам могут быть размещены в вагоне на местах, предназначенных для ручной клади.

Перевозка колясок и велосипедов

Коснулись изменения и правил транспортировки велосипедов и колясок.

В купейных и плацкартных вагонах ночных быстрых и пассажирских поездов разрешается везти с собой не более одного велосипеда в разобранном и упакованном виде. Это при условии, что он может свободно размещаться в месте, предусмотренном для ручной клади. Если вы едете с ребенком, то в счет нормы ручной клади также разрешается перевозить детскую коляску.

В вагонах региональных поездов на местах, специально оборудованных для размещения велосипедов, за этот вид багажа нужно заплатить как за 20 кг багажа. Оплату оформляют по форме ЛУ-12а или электронным способом.

В поездах категорий «Интерсити» и «Интерсити +» велосипед перевозить нельзя, если отсутствуют технические условия (места) для его размещения в вагоне.

Как перевозить животных?

Что касается животных, то с собой бесплатно разрешается провозить:

мелких комнатных животных;

домашнюю птицу;

собаку малой породы.

Перевозка осуществляется в клетках, контейнерах или спецящиках, исключающих повреждение или загрязнение вагона. При этом перевозка осуществляется на местах, предусмотренных для размещения ручной клади.

* Приказ Министерства инфраструктуры «Об утверждении изменений к Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины» №74 от 1.02.2019 года.

Фото: gtrk.tv

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!