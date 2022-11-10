Что делать с предателями и условия для переговоров с россией

Украина продолжает быть в центре внимания мировой печати. Иностранные СМИ пишут не только на темы, которые затрагивают проблемы самого Западного мира в связи с войной в Украине, но и сугубо украинские. К примеру, что делать с коллаборантами.

Испания. «El Mundo» — «Украина ищет пророссийских коллаборационистов, чтобы привлечь их к ответственности».

Киев будет преследовать тех, кто помогал российским оккупантам на освобожденных территориях

Его подпись — извращенные каракули, что-то вроде «Тус», но почерк ребенка вполне понятен. Говорящий на русском языке мэр Тростянца Юрий Бова хранит дневник, оставивший в окопе юный вражеский солдат. Бова читает первые предложения, написанные 5 марта: «Нам сказали, что мы едем воевать против нацистов, а мы ведем себя как фашисты». Он листает страницы и выбирает еще один интересный абзац: «Говорили, что мы должны освободить Украину, но все здесь нас презирают». Дневник, по словам его нынешнего владельца, попадет в будущий музей.

Юрив Бова был избран на местных выборах, но имеет военную форму, как и все правительство Зеленского. Когда началось вторжение в Украину, его имя было в черных списках, которые вели россияне. Его город — один из самых богатых в Сумской области, граничащий с Россией, поэтому захватчики не заставили себя долго ждать. Перед тем, как вошли танки Z, Бова укрылся в соседнем лесу с группой сопротивления и телефоном, с которого он пытался продолжать управлять городом на расстоянии. «Если бы они поймали меня в тот момент, они бы замучили меня до смерти», — говорит он.

Его группа помогала украинской армии выявлять и бороться с поселившимися в городе россиянами. Точной артиллерийской атакой они уничтожили целую колонну российской бронетехники, в центре города, вместе со стоящим на постаменте старым советским танком Т34, который также был поврежден.

Этой атакой Юрий Бова и его люди сумели выбить оккупантов, но теперь перед ними стоит та же проблема, что и перед всей освобожденной Украиной: преследовать и судить тех украинских граждан, которые решили с ними сотрудничать. «Россияне расстреляли бы нас. Мы дадим им справедливый суд», – говорит Бова.

Мэр хочет дать понять, что власть различает два типа людей: тех, кто был вынужден помогать врагу, потому что их жизни угрожала опасность, среди которых многие учителя-украинцы, вынужденные преподавать в российской системе образования, и только на этом языке, и тех, кто делал это добровольно, чтобы извлечь из этого пользу. Во всех освобожденных селах, селениях и городах были и те, и другие. С первыми ничего не произойдет. Многие из последних бежали в Россию или скрываются. В открытом производстве есть сотни, если не тысячи дел.

Под следствием

Бова описывает явный случай коллаборационизма в Тростянце: «У нас на улице несколько человек под следствием. Все соседи знают, что сотрудничали с россиянами, но нам нужны доказательства. Речь идет о семье пекарей, которые кормили все население», – отмечает Бова.

«В первую неделю вторжения у них закончилась мука, и они позвонили по телефону мне, чтобы сказать об этом. У меня были мешки с мукой на складе, который я прятал. Я решил сказать им, где это, чтобы они могли продолжать печь хлеб для жителей Тростянца. Через две недели эти пекари обнаружили местонахождение склада и похитили там все, что предназначалось для мирных жителей. И сделал это тот самый человек, который потом стал русским гауляйтером (руководитель оккупированной территории в нацистской терминологии). Очевидно, что он принял эту роль раньше оккупантов», — говорит Бова со злобой.

«В городе все предприятия были ограблены. Они даже не оставили магниты на дверце холодильников, но их пекарня и аптека продолжали нормально работать. Сделали они это с согласия русских кафиров. Его коллеги из пекарни стали доносчиками на других соседей. Большой измены нет. В те месяцы оккупации россияне убили 50 мирных жителей Тростянца. «У нас есть фото и видео всего, но на данный момент в СИЗО сидит только один из них, назначенный гауляйтером. Они коллаборационисты, несомненно».

Многие боевики из пророссийских партий, например, Виктор Медведчук или Виктор Янукович, настоящие проплаченные Россией сателлиты, открыто сотрудничали с оккупантами в каждом из городов Украины, но киевские власти беспокоят не это — под украинским законом, многие пожарные, полицейские, врачи и государственные служащие работали на своих постах, повинуясь врагу. Расстояние между террором российских кафиров и целенаправленной помощью в некоторых случаях оказывается слишком коротким. Украинское правосудие постарается, как уверяют в Киеве, быть точным в таких действиях, чтобы не вызвать обратный эффект.

США. «The Washington Times» — «Зеленский открыт к переговорам и выдвигает условия мира с Россией.» (Первая полоса)

США. «WSJ» – «Киев определил условия переговоров о прекращении войны» (Первая полоса+статья)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к «настоящим мирным переговорам» с Россией после давления со стороны западных покровителей, требующих показать готовность к переговорам на фоне опасений по поводу расходов на восьмимесячную войну.

Зеленский сказал, что украинские условия для переговоров включают возврат контроля Украины над ее территориями, компенсацию Киеву за вторжение Москвы и привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях.

Вечером в понедельник он сказал, что усилия должны сосредоточиться на «остановке российской агрессии, восстановлении нашей территориальной целостности и принуждении России к настоящим мирным переговорам».

Перспективы будущих мирных переговоров невелики, поскольку обе стороны все еще верят, что могут победить. Украина добилась значительных успехов на поле боя в последние месяцы и нуждается в большем. Россия считает, что сможет пережать Запад и лишить Киев поддержки Запада, а западные столицы заявили, что Кремль эскалирует войну, а не ищет переговоры.

Официальные лица США и Европы заявили, что Украина должна определить условия любого урегулирования.

Но в последние недели западные официальные лица стремились расширить свое послание от неоднократных обещаний военной и экономической поддержки, чтобы начать говорить о мирном конце войны, отвечая на давление внутри страны и призывы в значительной части мира.

Новости:

Зеленский в Украине заявил, что готов к «настоящим мирным переговорам» с Россией после давления со стороны западных покровителей, требующих показать готовность к переговорам на фоне опасений по поводу расходов восьмимесячной войны. Европейский союз надеется зафиксировать экономическую поддержку Киева в размере 18 миллиардов долларов в следующем году таким образом, чтобы у Брюсселя было больше возможностей для обеспечения доставки денег.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ

Заглавное фото: Беляевка.City