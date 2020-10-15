Черное море у берегов Одессы начало светиться по ночам – купаться не советуют

Морская вода Одесского залива окрасилась в темно-красный цвет, а ночью море светится. Специалисты рекомендуют не купаться в такой воде и не употреблять в пищу моллюсков и рыбу, выловленных в этот период. Чем же опасен “красный прилив”?

Из-за размножения одноклеточных водорослей вода становится бурой, а по ночам светится светло-голубым цветом. Такое явление называют «красный прилив».

— Подтвердились результаты многочисленных проб морской воды и худшие опасения специалистов, — сообщил одесский эколог Владислав Балинский.

По его словам, этот процесс несет “угрозу для жизни и здоровья людей”.

Изменения заметили в начале октября возле Одесского морского порта, города Южного, Коблево, Дофиновского лимана, а также в Крыжановке.

— Водоросли, которые вызывают такую окраску, потенциально токсичны. В регионах, где часто происходит это явление, значительно больше людей, страдающих болезнью Паркинсона, — объясняет тревогу биолог Украинского научного института экологии моря Галина Теренько.

По ее словам, чрезмерная активность одноклеточных вызвана отсутствием фильтрации, высокой температурой воды и осадками.

Ранее “Одесская жизнь” писала, что в Одесском заливе Черного моря наблюдается опасный “красный прилив”.