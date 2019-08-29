Чемодан с историей: инновации бренда Samsonite

Качественные вещи известного бренда обладают дополнительным флером добротности, статусности и благосостояния.

Качественные вещи служат своим владельцам годами. Качественные вещи известного бренда обладают дополнительным флером добротности, статусности и благосостояния. Чем удивляет официальный сайт samsonite.ua в сезоне 2019?

Авторская живопись

Как часто у ленты выдачи багажа в аэропорту вы хватались за ручку чужого чемодана? Не специально, просто перепутав одинаковые изделия. Опытные путешественники повязывают бантики, лепят наклейки и приматывают индивидуальные багажные бирки в виде веселых панд и мишек. А путаница все равно происходит.

В партнерстве с известной киевской художницей Натальей Петренко-Литвиновой, Samsonite создал уникальное предложение для взыскательных путешественников. Вы сами выбираете свой чемодан и заказываете уникальную авторскую роспись. Индивидуальный дизайн чемодана неповторим – ваш багаж никто и никогда не перепутает. Роспись чемодана создает эмоциональный настрой и уникальный стиль вашего путешествия.

10 лет гарантии

Вы уже ремонтировали ручки и колеса своего старого чемодана? И наверняка видели, как безжалостно перебрасывают чемоданы грузчики с багажной тележки в нутро самолета. Технологи Samsonite создали уникальные по своей прочности материалы, которые выдерживают холод на высоте 10000 м и брутальность одесских, стамбульских и миланских грузчиков.

Проверка изделия на прочность проходит достаточно жестко. Новая модель помещается в барабан, внутри которого множество деревянных и металлических препятствий. Более 50 раз изделие в барабане подбрасывают, крутят, вертят и швыряют. Это два авиаперелета в год на протяжении 25 лет. Только после успешных испытаний на прочность новая модель отправляется на производственную линию.

Высокопрочная ракушка

Обратите внимание на сверхпрочные композитные корпуса чемоданов из патентованного материала Curv. Спаянные между собой листы из переплетенных волокон полипропилена создают устойчивый к механическим повреждениям и взломам корпус чемодана.

Во время формовки корпуса чемодану придается максимально эргономичная обтекаемая форма. Такие модели быстро узнаваемы – пластиковая поверхность изделия для придания дополнительной жесткости изогнута в форме морской раковины. Уникальность материала проявляется даже во время перелета: при сверхнизких температурах он не деформируется и становится крепче.