Чем поможет Общество Красного Креста?

Прямая линия: где и как помогут ветеранам? Недавно в Министерстве по делам ветеранов сообщили об открытии специальной телефонной «ветеранской линии». Для чего она нужна и в каких вопросах здесь помогут разобраться? ПОДРОБНЕЕ

Этот день в истории: основание Общества Красного Креста в Украине Украинскому Обществу Красного Креста сегодня исполняется 103 года. В 1918 году 18 апреля в Киеве завершился первый съезд организации в Украине, после чего она приступила к работе. ПОДРОБНЕЕ