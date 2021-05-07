Новости Одессы и Одесской области

Чем поможет Общество Красного Креста?

Чем поможет Общество Красного Креста?

Международному Обществу Красного Креста уже больше 150 лет. Организация работает по всему миру, оказывая помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. В Украине Общество было основано в 1918 году.

Сегодня штабы волонтеров находятся во всех областях страны, в том числе и в Одессе. Любой человек, попавший в трудную ситуацию (одиночество, болезнь, бедность, безработица, потеря родственников, чрезвычайная ситуация или вооруженный конфликт), может обратиться к волонтерам Красного Креста за помощью.

Как связаться?

Национальная горячая линия Красного Креста в Украине: тел. 0 (800) 33-26-56.

Общество Красного Креста в Одесской области: тел. (048) 724-34-28.

Интернет-портал: redcross.org.ua

Фото: redcross.org.ua

Ранее мы рассказывали об истории Общества Красного Креста в Украине.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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