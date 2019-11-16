Цена на газ выросла: сколько одесситы заплатят за ноябрь

В ноябре НАК «Нафтогаз Украины» повысил отпускные цены на газ для компаний, которые поставляют его по регионам. Такое изменение обусловлено ростом цен на европейском рынке, откуда Украина импортирует топливо. Какая стоимость газа ожидает одесситов в ноябре, рассказали в компании «Одессагаз-Поставка».

В этом месяце цена на голубое топливо в Украине составляет 4899 гривен за 1000 кубометров (без НДС). Это на 14,66% выше, чем в октябре, когда стоимость составляла 4272,76 гривен за 1000 кубометров (без НДС).

Розничные цены на природный газ для населения по регионам также выросли в среднем на 12,57%. Они традиционно отличаются в зависимости от региона и соответствующего тарифа на распределение, который устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Также на цену в регионе влияет наценка, которую облгазы устанавливают самостоятельно.

В компании «Одессагаз-Поставка» сообщили, что розничная цена природного газа на ноябрь для одесского региона будет на уровне 6657,32 гривен за 1000 кубометров. Это на 770 гривен больше, чем в октябре (было – 5887,04 гривен за 1000 куб. м.).

В то же время потребители газа, которые воспользовались программой «Газовый запас» и закупили топливо по летним ценам, уже почувствуют выгоду. Ведь цена на газ в ноябре выше, чем по программе «Газовый запас».

Напомним, акционная программа «Газовый запас» позволяла потребителям приобрести до 25 тысяч кубометров газа на отопительный сезон по летним ценам – 5995,53 гривен за 1000 кубометров (с НДС, но без учета стоимости транспортировки и распределения). Этим шансом воспользовались более 1,5 тысяч семей Одессы и области.

Новые счета на газ

В связи с реформой в банковской сфере, начиная с 1 ноября 2019 года все расчеты через банк будут осуществляться исключительно с использованием системы ІВАN. Это значит, что поставщики коммунальных услуг поменяли расчетные счета.

Действующий номер счета «Одессагаз- Поставки» по стандарту ИВАN: UA333204780000026034111270720.

При этом, изменение действующего номера счета по стандарту ИВАN не приводит к изменению договора.

Фото: imgclf.112.ua

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