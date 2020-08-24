Был ранен и попал в плен: что мешает одесскому матросу Андрею Эйдеру воплотить свою мечту?

Одесскому матросу Андрею Эйдеру, который девять месяцев провел в российском плену, отказали в поступлении в военный вуз по состоянию здоровья. Но парень свои планы менять не собирается. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту «Одесской жизни».

Мечтал о море и службе Родине

Путь военного моряка Андрей выбрал для себя, когда учился в Одесском профессиональном лицее морского транспорта:

— После окончания школы я поступил в лицей морского транспорта. Там я понял, что мне нравится море, и подумал, почему бы его не совместить с военной службой на благо Родины.

Идея Андрея стала реализовываться. После лицея он пошел служить во флот и оказался на катере «Бердянск». А на третьем месяце службы попал в плен. Инцидент произошел в ноябре 2018 года. Тогда российские военные обстреляли три украинских судна в Керченском проливе. Во время нападения трое наших ребят получили ранения, среди них был и Эйдер. Осколки повредили бедро и колено. Первую помощь оказали сослуживцы на судне, а потом прооперировали в керченском госпитале. На тот момент Андрею исполнилось всего 18 лет. Он был самым молодым членом захваченных экипажей.

В российском плену Андрей провел девять месяцев. После возвращения домой он восстанавливался в одесском военном госпитале. В канун Нового, 2019 года, 31 декабря, моряк женился на своей возлюбленной Марине. Трогательную церемонию бракосочетания транслировали в прямом эфире канала «1+1».

Сейчас Андрей чувствует себя хорошо, занимается спортом и живет обычной жизнью. Но последствия ранения внесли свои коррективы. Теперь его не берут в море:

— У меня есть ограничения по здоровью. Из-за этого меня списали из плавсостава, но дали возможность перевестись в другую часть. Сейчас я нахожусь в части, которая занимается обеспечением военного судоходства.

С дальнейшим обучением — проблемы

Андрей мечтает продолжить карьеру в ВМС и получить высшее образование в Институте военно-морских сил Национального университета «Одесская морская академия». Он решил стать военным психологом. Все свое свободное время посвящал подготовке к поступлению, но не вышло:

— Я планировал в этом году поступать, чтоб получить офицерское звание лейтенанта. Но врачебная комиссия отказала мне по состоянию здоровья. Я написал рапорт, который дошел до министра обороны, и также получил отказ.

Но Эйдер останавливаться не собирается. В следующем году он еще раз попытается стать курсантом вуза.

Фото из архива А. Эйдера

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