Бунин нашел жену, а Коцюбинский исследовал виноград: чем занимались в Одессе знаменитые писатели?

Несмотря на то, что в стране было много более древних городов, Одесса буквально с момента своего основания приобрела славу одного из культурных центров юга империи. Она всегда привлекала внимание людей искусства, сюда стремились и здесь работали многие мировые знаменитости — писатели и поэты.

Бунин посетил Одессу 30 раз

Улицы Одессы помнят многих известных литераторов, но рассказать обо всех просто невозможно. В нашем городе побывал драматург Александр Островский, юным прапорщиком сюда приезжал Лев Толстой, а Александр Грин влюбился в Одессу, и она стала прообразом многих фантастических городов из его произведений. Нашим городом восхищались Иван Франко и Леся Украинка, несколько дней здесь провел Марк Твен, а другой знаменитый писатель Жюль Верн, хотя никогда не был в Одессе, умудрился описать ее в одном из своих романов, который носит название «Упрямец Керабан». В Одессе, в гостинице «Лондонской», гостил также и Роберт Льюис Стивенсон, автор самого знаменитого романа о пиратах и сокровищах.

Но одним из самых известных «одесских гостей» был все же Иван Бунин, которого впервые в Южную Пальмиру пригласил поэт Александр Федоров. Бунин достаточно часто бывал в Одессе, в общей сложности – более 30 раз. Писатель предпочитал останавливаться у друзей или в гостинице «Бристоль», которая в советские времена носила название «Красная». Иногда он жил на Княжеской, в доме своего друга художника Евгения Буковецкого. Здесь писатель не просто отдыхал, а еще сотрудничал с одной из одесских газет — «Южное обозрение».

Именно в нашем гостеприимном городе на одном из светских мероприятий Иван Алексеевич познакомился со своей будущей женой Анной Цакни, отец которой был известным одесским журналистом. Они обвенчались в маленькой церквушке на Новом рынке, а жили на улице Херсонской, где у них родился сын Николай. Однако Бунину вскоре стало ясно, что он совершил ошибку, и супруги разошлись. В эмиграцию писатель уезжал из нашего города.

Коцюбинский боролся с виноградными вредителями

Первый приезд украинского писателя Михаила Коцюбинского состоялся в конце 1892 года. Здесь один из его знакомых, библиограф Михаил Комаров, помог ему найти работу в одесской комиссии, которая занималась борьбой с виноградным вредителем. И писателю пришлось заниматься исследованием виноградников для выявления и уничтожения филлоксеры (виноградная чума). В этой комиссии Коцюбинской проработал до 1897 года, и даже подумывал поселиться в Одессе. Здесь он также был избран в члены одесской «Громады».

В этот период жизни украинский классик был молодым, но уже достаточно известным писателем. Именно в Одессе рассказы Коцюбинского впервые были переведены на русский язык и напечатаны в газете «Одесский листок». Пребывание в Одессе очень много дало Коцюбинскому — здесь он сумел собрать богатый материал для творчества, изучал нравы и обычаи молдаван и татар. В 1903 году в Одессе был издан первый украинский альманах модернистов «З-над хмар і з долин», в котором был напечатан один из рассказов Коцюбинского. Через много лет, когда Коцюбинский был уже немолод и тяжело болел, у него появилась возможность отдыхать на Капри, куда он всегда ездил только через Одессу.

Через год после приезда Коцюбинского Одессу впервые посетил и Владимир Короленко. Он возвращался с семьей из поездки по Америке, где находился в командировке как корреспондент одной из газет. Американцы с удовольствием печатали его статьи, в которых он критиковал самодержавие, поэтому родная страна встретила писателя очень неприветливо.

Одесское жандармское управление получило указание из столицы сразу отправить Короленко в Петербург. Писателя и его семью встретили жандармы и прямо на таможне обыскали. Они просмотрели весь багаж, даже перечитали личные письма, чего делать не имели права.

В Одессе Короленко пробыл три дня. За это время он побывал на художественной выставке, встречался с журналистами. Кроме того, в одесском оперном театре собирались поставить оперу по повести Короленко «Лес шумит». Композитор встретился с автором и показал ему либретто оперы, которое написал одесский цензор. Прочитав либретто, Короленко возмутился, назвав сей труд «верхом пошлости». Правда, это ничего не изменило, и премьера в Одессе все же состоялась.

Позже Короленко приезжал в Одессу еще несколько раз. Обычно он жил в гостинице «Крымская», которая до наших дней не сохранилась — сгорела, а на ее месте теперь находится школа Столярского.

Барбюс «толкал речи» перед одесситами

В Одессу приезжали не только отечественные писатели, но и зарубежные. Например, в 1828 году в нашем городе побывал американский писатель Теодор Драйзер. Останавливался он в «Бристоле». Для американца, который приехал ознакомиться с советским образом жизни, маршрут разрабатывался специально, чтобы он увидел только то, что нужно. Среди других городов Драйзеру показали и Одессу, а местные достопримечательности привели писателя в восторг.

Останавливался в «Бристоле» и французский писатель Анри Барбюс. Он не только осматривал город, но и выступал с пламенными речами перед одесситами. После одного из таких выступлений перед курсантами одесской пехотной школы, восторженные слушатели на руках несли писателя к автомобилю.

А Жорж Сименон не только любил Одессу, но и до конца жизни поддерживал дружеские отношения с литературным музеем. Впервые в наш город «отец» комиссара Мегре приехал в 1933 году, в качестве французского журналиста. Остановился он в «Лондонской», в 35-м номере. По возможности писатель стремился пообщаться с простыми одесситами, много фотографировал. На родине он опубликовал 23 статьи о нашем городе, а также воспоминания об Одессе и Батуми, которые назвал «Народ, который хочет есть».

Второй раз писатель приезжал к нам в 1978 году уже с детьми и внуками. Литературному музею он подарил несколько книг и трубку «комиссара Мегре». В одном из писем он восхищался: «Меня особенно поразили улицы, обсаженные деревьями в цвету»…

Фидель Кастро наплевал на «компетентные органы»

В 1981 году в Одессе проездом побывал кубинский лидер Фидель Кастро, который направлялся на один из партийных съездов. Проигнорировав все протоколы и просьбы сотрудников госбезопасности, кубинец отправился гулять по городу. Его маршрут проходил по Приморскому бульвару, побывал он и у Воронцовского дворца. При этом кубинский лидер никому не отказывал в автографах.

Фото: bunin-lit.ru

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