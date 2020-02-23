Будьте здоровы: отслоение ногтя – причины и методы лечения

Частичное или даже полное отслоение ногтя от мягких тканей пальца – довольно распространенная проблема. Она не только доставляет неприятности самому человеку, но и весьма заметна со стороны. Отчего возникает это недуг, кому грозит и как вернуть ногтям ухоженный вид, рассказал врач-дерматолог Никита Агафонов.

Факторы риска

Заболевание, при котором ногтевая пластина начинает отслаиваться и отходить от ногтевого ложа, называется онихолизис. Болезнь может поразить один или сразу несколько ногтей как на руках, так и на ногах, но чаще всего страдают большие пальцы. В группе риска – люди пожилого возраста и пациенты с ослабленным иммунитетом. Женщины болеют онихолизисом чаще мужчин.

Причины возникновения проблем с ногтями разнообразны, к основным относятся травмы ногтей, грибковые инфекции, хронические заболевания кожи (псориаз, экзема, атопический дерматит). Вызвать отслоение ногтей могут также внутренние воспалительные процессы, аллергия, гиперактивность щитовидой железы, недостаток в организме железа или витаминов. Не добавляет здоровья ногтевым пластинам и злоупотребление бытовой химией, длительное воздействие воды. Вызвать проблемы с ногтями на ногах могут также тесная, неудобная обувь и лишний вес.

Тревожные симптомы

При онихолизисе деформируется линия, разделяющая розовую и белую части ногтевой пластины, меняются форма и структура самого ногтя (он словно приподнимается над кожей, становится ломким, шероховатым). В местах его отслоения от ногтевого ложа образуются пустоты, над которыми ногтевая пластина меняет цвет до белого, желтого или коричневатого. Если причиной онихолизиса стала травма, из-за запекшейся под ногтем крови он может стать синевато-бордовым или даже черным. Кожа под отслоившимся ногтем обычно утолщается.

Онихолизис бывает частичным, когда отходит только небольшая часть ногтевой пластины, и полным, когда отслаивается весь ноготь, целиком. Но даже при начальной стадии заболевания лучше обратиться к врачу, ведь если причиной проблемы стала инфекция, то процесс будет прогрессировать и есть риск потерять ноготь полностью.

Диагностика и лечение

Для диагностики онихолизиса врачу-дерматологу обычно достаточно осмотра. Кроме того, у пациента берется анализ на грибок. Если грибковая инфекция не подтверждена и у больного не было травм ногтей, назначается более глубокое обследование. Может потребоваться консультация эндокринолога, гастроэнтеролога, невропатолога и других узких специалистов. Терапия будет зависеть от причины, вызвавшей заболевание, но в любом случае она требует комплексного подхода и занимает длительное время.

Для восстановления ногтевой пластины назначают антибактериальное или противогрибковое лечение, средства, улучшающие микроциркуляцию в тканях, прием витаминов, минералов, препаратов железа и кальция. Кроме того, рекомендуется массаж (не только пострадавшего пальца, но и всей кисти или стопы), физиотерапевтические процедуры (грязевые или парафиновые аппликации, УВЧ), использование профессиональных защитных и антисептических масел для ногтей и кутикулы. Могут быть рекомендованы теплые лечебные ванночки с морской солью или на основе травяных отваров.

Профилактика

Для предупреждения проблем с ногтями соблюдайте личную гигиену, регулярно, но щадяще ухаживайте за ногтями, используйте питательные кремы для рук и ногтей, увлажняющие масла для ногтей и кутикулы (подойдет масло чайного дерева, абрикосовых или виноградных косточек). Чтобы избежать отслоения пальцев ног, носите удобную качественную обувь по размеру.

Маска для роста ногтей

Простимулировать активный рост ногтей можно с помощью простой, но эффективной маски. В чайную ложку питательного крема для рук добавьте половину десертной ложки молотого красного перца, смешанного с 10 каплями теплой кипяченой воды, все тщательно перемешайте и немного подогрейте на водяной бане. Нанесите смесь на ногти и первую фалангу пальцев, смойте через 15 минут. Повторяйте процедуру 1-2 раза в неделю.

Автор – Ирина Лебединец

Фото: miraman.ru

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