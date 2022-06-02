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Британская и шотландская пресса о проигрыше шотландцев сборной Украины

Британская и шотландская пресса о проигрыше шотландцев сборной Украины

«Шотландские слезы в ночь гордости за Украину» или первые полосы шотландских и британских газет о поражении Шотландии от Украины

The Independent Украина на шаг ближе к чемпионату мира. Роман Яремчук поддерживает мечты Украины о чемпионате мира благодаря эмоциональной победе в Хэмпден-парке.

The Scotsman посвятил большую часть своей первой страницы фотографии игроков сборной Украины, которые празднуют победу со счетом 3:1 над командой Стива Кларка в Хэмпдене. Газета пишет, что Украину поддерживал весь мир.

The Daily Star присоединяется к The Scotsman и поздравляет украинских футболистов с драматической победой над Шотландией. И пишет, что теперь Украина сыграет с Уэльсом в плей-офф, чтобы выйти в финал чемпионата мира в Катаре.

The Sun пишет, что мечта шотландцев о чемпионате мира, хоть и закончилась плачевно, но Tartan Army* уже пообещала поддержать Украину в ее стремлении попасть в Катар.

* Tartan Army фанаты сборной Шотландии по футболу. Они получили награды от нескольких организаций за дружеское поведение и благотворительную деятельность.

Заголовок под названием газеты «Daily Express»:

Мечта о чемпионате мира окончилась. Шотландцы проигрывают ночью, которая была эмоциональна и драматична.

«Daily Record» в правом углу печатает результат матча Шотландии 1 Украина 3, и пишет у фотографии игрока сборной Шотландии которой закрыл рукой лицо: «сейчас не смотри». Украина следует в Кардифф, после падения шотладнцев.

«Мечты о чемпионате мира разбились», – заглавие в газете «The Herald».

Подпись под фото:

Шотландец Эндрю Робертсон занимает украинца Александра Зинченко в конце полуфинального матча плей-офф чемпионата мира в Хэмпден-парке. Мечты о том, чтобы выиграть финал против Уэльса в Кардиффе, а затем место в Катаре, были разрушены после того, как раздираемая войной национальная команда одержала потрясающую победу со счетом 1:3.

The National пишет, что футболисты Шотландии не могут попасть на чемпионат мира с 1998 года.

Самое красивое название вышло на фото первой полосы газеты «Press and Journal»: «Шотландские слезы в ночь гордости за Украину».

The Courier подписал фото на первой полосе: «Джона МгГинна утешает защитник Александр Зинченко после того, как шотландцы минувшей ночью проиграли украинцам со счетом 3-1 в Хэмпдене, когда они мечтали о чемпионате мира»

Подготовил Сергей ЧЕРНЯСКИЙ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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