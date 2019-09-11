Бренд Iceberg — итальянский sport fashion стиль

Iceberg – марка из Италии, которая специализируется на создании одежды, обуви, аксессуаров. В 1974 году супруги Джилиана Марчини и Сильвано Джерани создали бренд, которому было суждено стать всемирно известным. Теперь это одна из основных марок, которая предлагает модникам в разных странах стильную уличную моду.

Основные факты из истории Iceberg

В 1962 году супруги Джерани создали небольшую фабрику, чтобы изготавливать вязаную одежду Gilmar. И уже в 70-х гг. они зарегистрировали марку Iceberg, которая стала частью Gilmar Group. Сначала бренд выпускал одежду для сильного пола в стиле casual. В работе использовались оригинальные комбинации цветов и фактур. Принтами служили рисунки поп-арт в духе Энди Уорхола. Основной акцент был сделан на качество товаров. И потому, на закате 70-х стали популярными в разных уголках Италии. В 1976 году начинает работу женская линейка образов.

В 1985 году Джилиана Марчини и Сильвано Джерани создали штаб-квартиру своего бренда в городке Римини. Через 4 года открыли двери для посетителей бутик и шоу-рум марки в Милане. В этот же период был презентован пилотный парфюм от Iceberg. В 90-х гг. марка занялась выпуском аксессуаров и обуви.

В 1994 году Джилиана Джерани получила премию «За заслуги в сфере промышленности», которую вручал тогдашний глава Италии. Ассортимент продолжал активно пополняться новыми моделями, фабрика производства расширилась и достигла 45 000 кв м2. В 1995 году Iceberg первый раз презентовал свою коллекцию на Неделе моды.

Марка Iceberg в 21 веке

На заре 2000-х управление итальянской маркой взял на себя Паоло Джерани, сын Джилианы и Сильвано. Он изменил «каркас» бренда, расширив его модельный ряд. В одежде стали применять изображение героев мультфильмов и знаменитостей. Образы наполнились более трендовыми и ультрасовременными чертами.

В 2010 году компания презентовала коллекцию ароматов для мужчин и женщин Eau de Iceberg 74. Она была примечательна тем, что сделана в память о дате создания бренда. Поэтому, не случайно в её название появилась цифра 74.

Новая модная коллекция Iceberg в 2012 году удостоилась большого внимания. Она была наполнена моделями из трикотажа. Стильные кардиганы, элегантные пиджаки и куртки из кожи трендово смотрелись в тандеме с прямыми брюками. Современный лук дополняли шарфы и шляпы, а также сумки объемного фасона. Достойным украшением изделий стали разнообразные геометрические орнаменты. Цветовая палитра линейки поражала разнообразием тонов. Переливы голубого, желтого, оранжевого, синего и легкой бирюзы не оставили равнодушной не одну девушку.

В 2013 году произошла коллаборация Breaking the Ice by Yi Zhou x Iceberg. Художница из Китая И Чжоу разработала капсульную линейку образов. В неё вошли 15 предметов женской одежды и столько же изделий для мужского пола.

С 2013 года, бренд Iceberg стал частью крупной организации Gilmar S.P.A. Ключевую должность директора занимает все также Паоло Джерани, а дизайнером является его сестра Патриция.

Линии бренда

На сегодняшний день, активно развиваются следующие направления итальянского бренда Iceberg.

Iceberg Woman – линейка одежды, аксессуаров, обуви для представительниц прекрасного пола. Эти коллекции часто можно увидеть на Неделях моды.

Iceberg Man – линия мужской одежды и обуви.

Iceberg Eyewear – серия мужских и женских солнцезащитных очков.

Iceberg Perfumes – парфюмерная линейка.

Ice Iceberg Man – диффузная серия марки, в которую входят одежда, обувь, аксессуары для мужчин. Модели ориентированы на повседневную носку и отличаются более низкой ценой.

Ice Iceberg Junior – детская одежда (от 4 до 12 лет).

Ice Iceberg Woman – линейка компании, которая состоит из женской одежды, обуви и аксессуаров. Относится к повседневному гардеробу.

Эстетика итальянской компании Iceberg

Начиная с даты основания и до сегодняшнего дня основным стилем коллекций марки является sport fashion. В них сочетаются оригинальный дизайн и непревзойденное качество Италии. Компания ведет контроль за всеми этапами производства и постоянно тестирует свои товары на соответствие международным стандартам. Основными материалами для создания одежды Iceberg являются шерсть, кружево, деним, лен, шелк, трикотаж. Для декорированная моделей используются разнообразные типы экзотической кожи, детали из металла, камни, стекло и мех. Стоит отметить, что некоторые операции во время создания изделий все еще продолжают проводиться вручную.