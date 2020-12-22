«Ближе двух метров не подходить»: что с фасадом одесского Мореходного училища? (фото)

На фоне прошедших «домогрохов» обрушение части фасада здания Мореходного училища им. А. Маринеско НУ «Одесская морская академия» на улице Канатной, 8 прошло почти незаметно.

Куски лепнины упали. Никто не пострадал. Оградительные ленты у здания училища на Канатной (угол Карантинного спуска) уже убрали. Следы «гроха» остались на асфальте. Ну и еще само красивейшее здание увешено листочками с предупреждением что «возможно падение с высоты. Ближе двух метров не подходить»…

Это значит, что ситуация опасна. Куски фасада могут падать и дальше — при «благоприятной» погоде, например. Или просто от старости. В общем, «обычная» себе проблема. Так, совсем недавно так же упала лепнина с дома Лерхе на Приморском бульваре.

Здание на Канатной, 8 — красивейшее, настоящее наше достояние. На фасаде сохранились цифры с годами его постройки: 1902-1903.

Как сообщает ресурс «Домофото», его архитекторы — Т.Фишель и Л. Влодек. И строилось оно именно как здание училища торгового мореплавания.

В 1923 году училище именовалось Морским техникумом, в 1938 году здесь также располагался филиал Института повышения квалификации работников водного транспорта. В 1982 году оно стало Мореходным училищем министерства морского флота СССР.

Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Здание училища торгового мореплавания». Кроме того, это здание — еще и памятник истории местного значения.

Здесь учился Александр Маринеско. И не только он: фасад училища увешан мемориальными досками. Только ознакомиться с ними не очень-то и безопасно: подходить ближе, чем на два метра, напомним, не рекомендуется. И стоит поднять голову, чтобы увидеть, почему: фасад памятника архитектуры вопит о помощи.

Фото автора