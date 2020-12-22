Новости Одессы и Одесской области

«Ближе двух метров не подходить»: что с фасадом одесского Мореходного училища? (фото)

«Ближе двух метров не подходить»: что с фасадом одесского Мореходного училища? (фото)

На фоне прошедших «домогрохов» обрушение части фасада здания Мореходного училища им. А. Маринеско НУ «Одесская морская академия» на улице Канатной, 8 прошло почти незаметно.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Куски лепнины упали. Никто не пострадал. Оградительные ленты у здания училища на Канатной (угол Карантинного спуска) уже убрали. Следы «гроха» остались на асфальте. Ну и еще само красивейшее здание увешено листочками с предупреждением что «возможно падение с высоты. Ближе двух метров не подходить»…

Это значит, что ситуация опасна. Куски фасада могут падать и дальше — при «благоприятной» погоде, например. Или просто от старости. В общем, «обычная» себе проблема. Так, совсем недавно так же упала лепнина с дома Лерхе на Приморском бульваре.

Здание на Канатной, 8 — красивейшее, настоящее наше достояние. На фасаде сохранились цифры с годами его постройки: 1902-1903.

Как сообщает ресурс «Домофото», его архитекторы — Т.Фишель и Л. Влодек. И строилось оно именно как здание училища торгового мореплавания.

В 1923 году училище именовалось Морским техникумом, в 1938 году здесь также располагался филиал Института повышения квалификации работников водного транспорта. В 1982 году оно стало Мореходным училищем министерства морского флота СССР.

Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Здание училища торгового мореплавания». Кроме того, это здание — еще и памятник истории местного значения.

Здесь учился Александр Маринеско. И не только он: фасад училища увешан мемориальными досками. Только ознакомиться с ними не очень-то и безопасно: подходить ближе, чем на два метра, напомним, не рекомендуется. И стоит поднять голову, чтобы увидеть, почему: фасад памятника архитектуры вопит о помощи.

Мореходное училище, объявление
Мореходное училище, Одесса
Мореходное училище, окна
Мореходное училище на Канатной
Мореходное училище, угол здания
Мореходное училище им. Маринеско в Одессе
Мореходное училище, фасад
Мореходное училище, обвал карниза
Мореходное училище, окно
здание мореходного училища в Одессе
Мореходное училище, обвал
Мореходное училище, аварийное состояние
Мореходное училище, табличка
Мореходное училище, Маринеско
Мореходное училище, мемориальная доска
Мореходное училище, флаг
Мореходное училище, доски памяти
Мореходное училище, памятная доска
Мореходное училище, годы постройки
Мореходное училище, обрушение
Мореходное училище, лепнина падает
Мореходное училище, трещины

Фото автора

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить