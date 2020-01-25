Безвиз в режиме ограничений: украинцам усложнят въезд в страны Европы?

С 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS). Она подразумевает некоторые изменения в условиях безвизовых поездок в Евросоюз для граждан третьих стран. В частности, чтобы посетить Шенгенскую зону предстоит пройти дополнительную проверку, причем за отдельную оплату. Но расстраиваться не стоит: эти изменения будут касаться не только украинцев, но и, к примеру, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, США и Японии. «Одесская жизнь» расскажет подробнее о новых правилах для поездки в Европу.

Давняя история

Инициатива по созданию Европейской информационной системы авторизации путешествий (ETIAS) возникла еще в апреле 2016 года в рамках подготовки Еврокомиссией предложений по усилению безопасности на внешних границах ЕС.

Осенью 2018 года ЕС одобрил необходимые законодательные решения о системе ETIAS, которая будет распространяться на граждан третьих стран, пользующихся правом безвизового въезда на территорию Евросоюза.

По словам европарламентариев, сейчас у пограничных и правоохранительных органов практически нет информации о безвизовых путешественниках, которым разрешено пребывать в Шенгенской зоне до 90 дней. При этом аналогичные системы предварительной регистрации путешественников уже давно действуют в США, Канаде и Австралии. С 2021 года такую систему вводит и ЕС.

Как это будет работать?

С 2021 года перед поездкой в государства-члены Евросоюза гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку, подав онлайн-заявку. Выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут, если к вам нет претензий или элементов, которые требуют дальнейшего изучения, у правоохранительных органов ЕС. Данные заявителя будут проверяться по базам Шенгенской информационной системы (SIS), Визовой информационной системы (VIS), Европола, электронной базы данных украденных и утерянных проездных документов (SLTD) и Интерпола.

За каждое обращение будет начислена комиссия — 7 евро, но лицам моложе 18 и старше 70 лет — бесплатно.

Авторизация будет действительна в течение 3 лет или до окончания срока действия загранпаспорта, зарегистрированного при подаче заявки.

Новая система позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, ведь путешественники будут знать заранее, нет ли у государств-членов ЕС оговорок относительно их поездки.

Как зарегистрироваться?

Минимум за 72 часа до прибытия в одну из стран Евросоюза нужно будет сделать онлайн-регистрацию в системе ETIAS. На сайте etias.com в специальной электронной форме нужно указать:

персональные данные: ФИО, пол, дата рождения и т.д;

домашний и адрес электронной почты;

сведения об образовании;

паспортные данные;

трудоустройство;

цель и страна визита;

данные о судимостях, употреблении наркотиков, поездках в зоны конфликтов, иммиграции и т.д.

Регистрация, как уверяют еврочиновнки, займет всего 10 минут, а ответ придет через пару часов. А путешественник получит уведомление на свой адрес электронной почты.

Как оплачивать?

Оплата за анкету является последней частью процесса регистрации в системе авторизации путешествий.

Для того, чтобы заявление было принято, оплата должна быть сделана с помощью дебетовой или кредитной карты. Важно, что данные, необходимые для завершения платежа, будут предоставлены только компании, которая осуществляет финансовую транзакцию, и не будут обработаны ETIAS в контексте запроса.

После получения оплаты запрос ETIAS автоматически отправляется и проверяется системой. Если платеж был неудачным или был отклонен, заявка будет приостановлена.

Знайте. У заявителя может быть запрошена дополнительная документация. Предоставить дополнительные сведения необходимо в течение 96 часов. После этого национальный орган соответствующей страны Шенгенского соглашения примет решение по заявке в течение 4 недель.

Важно. В случае отказа во въезде через ETIAS, лицо будет иметь право подать апелляцию на решение системы.

Фото: delo.ua

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