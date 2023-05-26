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Бесплатные выставки, концерты и экскурсии: афиша Одессы 26-28 мая

Бесплатные выставки, концерты и экскурсии: афиша Одессы 26-28 мая

Весна почти промелькнула. Давайте проведем ее, несмотря ни на что, с благодарностью хотя бы за то, что она была в нашей жизни. Провожать весну будем выставками и концертами. Не упустите, в эти дни их будет очень много.

  • Что: Творческий вечер поэта Ивана Дерменжи
  • Где: Троицкая, 49/50, б-ка Грушевского
  • Когда: 26 мая, 15:30
    афиша

 

  • Что: Блюз на балконе
  • Где: пр-т Украинских героев, Перон N7 (напротив Книжки) 
  • Когда: 28 мая, 14:00
    афиша

 

  • Что: Представление “Украина научит мир любить”
  • Где: Неженская, 77/79
  • Когда: 28 мая, 16:00
    афиша
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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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