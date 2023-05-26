Бесплатные выставки, концерты и экскурсии: афиша Одессы 26-28 мая

Весна почти промелькнула. Давайте проведем ее, несмотря ни на что, с благодарностью хотя бы за то, что она была в нашей жизни. Провожать весну будем выставками и концертами. Не упустите, в эти дни их будет очень много.
- Что: Украинский разговорный клуб
- Где: Троицкая, 49/50, б-ка Грушевского
- Когда: 26 мая, 14:00
https://www.facebook.com/odessa.ounb/posts/pfbid0KnraRojam9ivjcE2JkNkt5rA9ABi4VBZapvbVXdvzT4yExiafFqGpVzh6iYxCgVfl
- Что: Творческий вечер поэта Ивана Дерменжи
- Где: Троицкая, 49/50, б-ка Грушевского
- Когда: 26 мая, 15:30
- Что: Открытие выставки “Сюжет”
- Где: Торговая, 2, Галерея НСХУ
- Когда 26 мая, 16:00
https://fb.me/e/Wc6B9zQd
- Что: Выставка Елены Сердюченко “Бестиарий”
- Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
- Когда: 26 мая, 17:00
- https://fb.me/e/ZGQvdBg2
- Что: “Философия как способ жизни”
- Где: Троицкая 49/50, б-ка Грушевского
- Когда: 27 мая, 11:00
- https://www.facebook.com/odessa.ounb/posts/pfbid0KnraRojam9ivjcE2JkNkt5rA9ABi4VBZapvbVXdvzT4yExiafFqGpVzh6iYxCgVfl
- Что: Экскурсия в Музей трамвая
- Где: Аексеевская площадь, 21-а
- Когда: 27 мая, 12:00
- https://www.facebook.com/photo?fbid=698761468721776&set=a.525714322693159
- Что: Персональная выставка живописи Ярослава Войцеховского
- Где: Бунина, 12
- Когда: 27 мая, 14:00
- https://fb.me/e/19GZjBKPS
- Что: Концерт вокалистов “Творческой силы”
- Где: Городской сад, Ротонда
- Когда: 28 мая, 14:00
- https://t.me/sem_sorok/4860
- Что: День поддержки переселенца
- Где: Парк Горького
- Когда: 28 мая, 14:00