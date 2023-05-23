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Бесплатные творческий вечер, лекции и День рождения киностудии: афиша Одессы 23-25 мая

Бесплатные творческий вечер, лекции и День рождения киностудии: афиша Одессы 23-25 мая

На этой неделе одесские библиотеки приглашают на разные тематические события. А 23 мая знаменитая Одесская киностудия отмечает День рождения. Вы уже приглашены! Приходите, ведь именинница готовит для друзей множество сюрпризов!

  • Что: Творческий вечер Анатолия Себова
  • Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
  • Когда: 23 мая, 15:00
    https://fb.me/e/3Eo2JygVI
    афиша
  • Что:Языково-литературная гостиная
  • Где: Филатова, 1, Читальный зал библиотеки Грушевского
  • Когда: 24 мая, 14:00
    https://fb.me/e/Wc6B9zQd
    афиша
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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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