Бесплатные творческий вечер, лекции и День рождения киностудии: афиша Одессы 23-25 мая

На этой неделе одесские библиотеки приглашают на разные тематические события. А 23 мая знаменитая Одесская киностудия отмечает День рождения. Вы уже приглашены! Приходите, ведь именинница готовит для друзей множество сюрпризов!
- Что: День рождения Одесской киностудии
- Где: Французский бульвар, 33
- Когда: 23 мая, 11:00 — 16:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=702941361838570&set=a.480234214109287
- Что: Творческий вечер Анатолия Себова
- Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 23 мая, 15:00
https://fb.me/e/3Eo2JygVI
- Что:Языково-литературная гостиная
- Где: Филатова, 1, Читальный зал библиотеки Грушевского
- Когда: 24 мая, 14:00
https://fb.me/e/Wc6B9zQd
- Что: Лекция «День Героев Украины: история и смысл величественного праздника»
- Где: https://us06web.zoom.us/j/86893218325?pwd=Y1M3SWp1TEhxdWU1SVJrUXN3TDN5QT09&fbclid=IwAR1WwXmg8DtXGKVY8UR2demRNnuEhIMM5680GUW8AwDMgeNwBFwQq4-fe0s
- Когда: 24 мая, 15:30
https://www.facebook.com/bagritskogo/posts/pfbid035oCiBRpvjhCPaeyDmut2RBo3pcwZF6khDaeEgKEpEskb9yB4XBer6dKezv4DqKCql