Новости Одессы и Одесской области

Бесплатные кинопоказы, лекции и фестивали: афиша Одессы 30 мая – 1 июня

Бесплатные кинопоказы, лекции и фестивали: афиша Одессы 30 мая – 1 июня

Встречаем лето по календарю и готовимся ко Дню защиты детей. Именно поэтому наша афиша изобилует событиями для самой молодой публики. Не забудьте запланировать поход вместе с ребенком и немного развлечься по окончании учебного года. Наши дети как никогда раньше нуждаются в развлечениях, музыке, играх и смехе! Давайте вместе сделаем так, чтобы они в детстве запомнили не только войну!

 

 

 

 

 

  • Что: Книжный клуб Pro-читай
  • Где: Королева, 46, Библиотека для юнашества 
  • Когда: 1 июня, 15:00
    https://fb.me/e/1f2sWxSGq
    афиша

 

  • Что: Благотворительная выставка «Дети спасают жизнь»
  • Где: Городской сад, галерея Арт-Одесса
  • Когда: 1 июня, 15:00
    https://fb.me/e/1eQeyxYOj
    афиша

 

  • Что: Благотворительная программа для детей «Дорога к миру»
  • Где: Маразлиевська, 7, Всемирный клуб одесситов
  • Когда: 1 июня, 16:00
    https://fb.me/e/1cuyLAA3E
    афиша
  • Что: Лекция Владимира Полторока «Тюрки в истории Украины: Казаки в Османском войске от Дорошенко до Чайки-Чайковского»
  • Где: https://us04web.zoom.us/j/75567070113…
  • Когда: 1 июня, 17:00
    https://fb.me/e/1jk972Fo0
    афиша
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Редакция ПРОФИЛЬ

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