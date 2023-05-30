Бесплатные кинопоказы, лекции и фестивали: афиша Одессы 30 мая – 1 июня

Встречаем лето по календарю и готовимся ко Дню защиты детей. Именно поэтому наша афиша изобилует событиями для самой молодой публики. Не забудьте запланировать поход вместе с ребенком и немного развлечься по окончании учебного года. Наши дети как никогда раньше нуждаются в развлечениях, музыке, играх и смехе! Давайте вместе сделаем так, чтобы они в детстве запомнили не только войну!
- Что: День здоровья для детей
- Где: Королева, 46, Библиотека для юношества
- Когда: 30 мая, 14:00
https://fb.me/e/BHcNML6K
- Что: Фильм-презентация творчества Анны Костенко «Все еще будет, все…»
- Где: https://us04web.zoom.us/j/7118470417…
- Когда: 31 мая, 11:20
https://fb.me/e/KdNz2B7s
- Что: Языковая литературная гостиная «Дивослово»
- Где: Академика Филатова, 1, Читальный зал ОННБ
- Когда: 31 мая, 14:00
https://www.facebook.com/viknaonnb/posts/pfbid037yLvEdJXZSyBbwwyFphiramws3x1tmJGkGPi1ov1gwdCZPtXyAp3LFpvWrMUm3Eml
- Что: Лекция «Наследственные правовые отношения по законодательству Украины»
- Где: Преображенская, 34, Б-ка ОНУ им. Мечникова
- Онлайн: https://us02web.zoom.us/j/3217002046…
- Когда: 1 июня, 11:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=772893507709157&set=pcb.772884851043356
- Что: Лекция «Доверяй свои мечты профессионалам: особенности вступительной кампании 2023 года»
- Где: Преображенская, 34, б-ка ОНУ им. Мечникова
- Онлайн: https://us02web.zoom.us/j/3217002046…
- Когда: 1 июня, 12:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=772893531042488&set=pcb.772884851043356
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- Что: Фестиваль “Планета счастливых детей”
- Где: Городской сад, Летний театр
- Когда: 1 июня, 13:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=722005359926345&set=pcb.722005466593001
- Что: Книжный клуб Pro-читай
- Где: Королева, 46, Библиотека для юнашества
- Когда: 1 июня, 15:00
https://fb.me/e/1f2sWxSGq
- Что: Благотворительная выставка «Дети спасают жизнь»
- Где: Городской сад, галерея Арт-Одесса
- Когда: 1 июня, 15:00
https://fb.me/e/1eQeyxYOj
- Что: Благотворительная программа для детей «Дорога к миру»
- Где: Маразлиевська, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 1 июня, 16:00
https://fb.me/e/1cuyLAA3E
- Что: Лекция Владимира Полторока «Тюрки в истории Украины: Казаки в Османском войске от Дорошенко до Чайки-Чайковского»
- Где: https://us04web.zoom.us/j/75567070113…
- Когда: 1 июня, 17:00
https://fb.me/e/1jk972Fo0