Бесплатные кинопоказы, лекции и фестивали: афиша Одессы 30 мая – 1 июня

Какие пляжи планируют открыть в Одессе: результаты проверки (фото, видео) Одесские пляжи, которые планируют открыть для отдыха в этом году, проверили на чистоту и соответствие экологическим нормам. Об этом сообщил глава постоянной депутатской комиссии по вопросам экологии, предотвращение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, связи и информационных технологий Одесского городского совета Михаил Карпенчук. ПОДРОБНЕЕ

Ожидается ли магнитная буря 30 мая? Ученые прогнозируют, что на сегодня, 30 мая, геомагнитная обстановка ожидается спокойная. Поэтому пожилым и метеозависимым людям можно не волноваться о самочувствии сегодня, но и не пренебрегать правильным режимом дня. ПОДРОБНЕЕ