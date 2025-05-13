Одесская филармония. В четверг здесь состоится концерт музыканта, кларнетиста Юлиана Милкиса. Который три года подряд приезжает в Одессу и дает благотворительные концерты, все сборы от которых идут в благотворительные фонды. На этот раз это будет «Корпорация Монстров».

В Музыкальной академии будут проходить концерты студентов и продолжается музыкальный фестиваль. Джазовая академия во Всемирном клубе одесситов приглашает на вечер посвященный великому музыканту Майлзу Дэвису.

И прекрасная новость для всех ценителей кино и Одесской киностудии. Снова, по средам в кинотеатре на Французском бульваре стартуют благотворительные кинопоказы на которые приглашают всех желающих.

О других событиях, как всегда, читайте в нашем обзоре.

Что: Тренинг «Соврите мне, если сможешь: Изучаем язык тела собеседника»

Где: просп. Я.Мудрого, 32-й, 5-й этаж

Когда: 13 мая, 13:00



Что: Виртуальное путешествие по Южной Корее и Японии

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 13 мая, 15:00

Что: Концерт студентов класса кларнета

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал

Когда: 14 мая, 15:00, Малый зал



Что: Кинопоказ фильма «Тень у пирса»

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 14 мая, 15:00



Что: Открытие выставки «Когда совесть громче страха»

Где: Садовая, 10, Музей геноцида

Когда: 14 мая, 15:00



Что: Мастер классы «Одесская вокальная школа»

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия

Когда: 14 мая, 16:00, Малый зал



Что: Поющая душа фортепиано

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия

Когда: 14 мая, 16:00, Малый зал



Что: Орнамент моего дома: Вышивка Донетчины и Луганщины

Где: Онлайн

Когда: 14 мая, 18:00

Что: Благотворительный концерт

Где: Б.Хмельницкого, 62, Центр социального обслуживания Хаджибейского района

Когда: 15 мая, 14:00



Что: Литературный вечер Камертон

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 15 мая, 15:00

Что: Джазовая академия. Феномен успеха Майлза Дэвиса

Где: Маразлиевская, 7-я Всемирный клуб одесситов

Когда:15 мая, 17:00

Что: Благотворительный концерт Юлиана Милкиса

Где: Одесская филармония

Когда: 15 мая, 19:00

