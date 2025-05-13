Одесская филармония. В четверг здесь состоится концерт музыканта, кларнетиста Юлиана Милкиса. Который три года подряд приезжает в Одессу и дает благотворительные концерты, все сборы от которых идут в благотворительные фонды. На этот раз это будет «Корпорация Монстров».
В Музыкальной академии будут проходить концерты студентов и продолжается музыкальный фестиваль. Джазовая академия во Всемирном клубе одесситов приглашает на вечер посвященный великому музыканту Майлзу Дэвису.
И прекрасная новость для всех ценителей кино и Одесской киностудии. Снова, по средам в кинотеатре на Французском бульваре стартуют благотворительные кинопоказы на которые приглашают всех желающих.
О других событиях, как всегда, читайте в нашем обзоре.
Что: Тренинг «Соврите мне, если сможешь: Изучаем язык тела собеседника»
Где: просп. Я.Мудрого, 32-й, 5-й этаж
Когда: 13 мая, 13:00
Что: Виртуальное путешествие по Южной Корее и Японии
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 13 мая, 15:00
Что: Концерт студентов класса кларнета
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 14 мая, 15:00, Малый зал
Что: Кинопоказ фильма «Тень у пирса»
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 14 мая, 15:00
Что: Открытие выставки «Когда совесть громче страха»
Где: Садовая, 10, Музей геноцида
Когда: 14 мая, 15:00
Что: Мастер классы «Одесская вокальная школа»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия
Когда: 14 мая, 16:00, Малый зал
Что: Поющая душа фортепиано
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия
Когда: 14 мая, 16:00, Малый зал
Что: Орнамент моего дома: Вышивка Донетчины и Луганщины
Где: Онлайн
Когда: 14 мая, 18:00
Что: Благотворительный концерт
Где: Б.Хмельницкого, 62, Центр социального обслуживания Хаджибейского района
Когда: 15 мая, 14:00
Что: Литературный вечер Камертон
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 15 мая, 15:00
Что: Джазовая академия. Феномен успеха Майлза Дэвиса
Где: Маразлиевская, 7-я Всемирный клуб одесситов
Когда:15 мая, 17:00
Что: Благотворительный концерт Юлиана Милкиса
Где: Одесская филармония
Когда: 15 мая, 19:00