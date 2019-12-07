Автокресла в одесских такси: родители против водителей

Проблема безопасности детей в автомобилях существует в Украине давно. Печальная статистика гибели детей в ДТП требует ужесточения правил перевозки детей. Родители, которые действительно заботятся о безопасности своих детей, приобрели автокресла уже давно. Но после повышения штрафов за перевозку непристегнутых детей у многих возникла проблема со службами такси. Мы попыталась разобраться, предоставляют ли городские службы такси автокресла, и кто несет в таких случаях ответственность.

Недавно в Украине ужесточили штрафы за перевозку детей без использования специальных устройств для фиксации ребенка ремнями безопасности. Это касается детей до 12 лет и ростом до 145 сантиметров. Штраф составляет 510 гривен, а за повторное нарушение в течение года — 850 гривен.

Ранее «Одесская жизнь» уже рассказывала, какие устройства можно приобрести, какие технические характеристики у них должны быть, а главное — какое кресло безопаснее.

Предоставляют ли автокресла одесские службы такси?

Мы выбрали около десятка самых популярных служб такси в городе и попытались вызвать машину, предупредив, что вместе с родителями будут ехать двое детей четырех и шести лет.

В первую очередь, мы обратились в те службы такси, на сайте которых отдельной услугой указано предоставление детского кресла. «Заказывайте такси с детским автокреслом в Одессе. Эта практичная услуга поможет ребенку путешествовать в безопасности, а родителям подарит спокойствие и комфорт», — гласит объявление об этом сервисе на сайте одной из служб такси. Однако на практике нас ждало разочарование. Диспетчер сообщила, что в данное время свободных машин с автокреслом нет.

Другая служба такси предложила найти водителя, который согласится нас отвезти без автокресел. Другими словами, согласится ли он оплачивать штраф в случае, если его остановит патрульная полиция. То есть вопрос безопасности детей в случае ДТП, как и раньше, даже не озвучивается — всех волнуют только возможные штрафы. Но мы продолжили наши поиски.

Несколько других служб такси вообще отказались перевозить детей. Диспетчеры всех этих служб довольно однозначно дали понять, что их сервис не будет нести материальную ответственность, а штраф в случае нарушения правил дорожного движения должен оплатить водитель. Поэтому именно водитель такси принимает решение — перевозить ли пассажиров с детьми. Бывают даже случаи, когда таксист предлагает родителям самим оплачивать штрафы, и только тогда соглашается везти семьи с детьми.

После длительных поисков мы все же смогли вызвать такси с автокреслом. Этот сервис и так отличается более высокой ценовой политикой, а за дополнительную услугу повышает тариф на 30 гривен. Но сложнее, чем найти в Одессе такси с автокреслом, оказалось найти машину с двумя автокреслами. Нас выручило то, что мы смогли взять с собой свой бустер. Это устройство, которое дешевле и легче автокресла, но позволяет правильно зафиксировать ребенка от трех лет ремнем безопасности и соответствует европейским стандартам.

Но как быть родителям, у которых нет под рукой автокресла или бустера? А что делать в таких ситуациях родителям троих детей?

Перевозка детей в такси: как поступить

По итогу наших «такси-мучений» можно сделать несколько выводов для родителей, планирующих поездку с детьми:

такси с автокреслом нужно искать заранее и иметь для этого большой запас времени;

обязательно предупреждать о количестве и возрасте детей, которые будут ехать с вами;

быть готовым, что за предоставление автокресла ребенку придется заплатить, как за дополнительную услугу;

при наличии своего автокресла или бустера лучше взять его с собой.

Что говорят родители, которые часто пользуются такси

Большинство родителей, безусловно, возмущены введением штрафов. Все они соглашаются, что безопасность детей должна быть превыше всего. Но механизм реализации таких нововведений совершенно не продуман в вопросах поездок в такси и, тем более, общественным транспортом. Ведь фактически пассажиры с детьми при отсутствии личного автомобиля не могут спокойно и в удобное для них время перемещаться по городу, не нарушая правил.

Кроме того, родители недоумевают, как полиция будет определять, соответствует ли тип автокресла весу и возрасту ребенка, исполнилось ли ребенку 12 лет и какой у него рост. Разумеется, повышение штрафов несет благую цель — уменьшить травматизм и смертность детей из-за аварий. Но в нашей суровой действительности это выглядит как дополнительное взимание денег с водителей.

Одесситы активно обсуждают нововведения в социальных сетях и пишут, с какими трудностями пришлось столкнуться им:

Ирина Прокопчук : «Вчера весь вечер думала, как мне с двумя (2 года и 6 лет) детьми в субботу ехать с центра на Таирова в торговый центр, а потом на день рождения в кафе и обратно. Помимо детей и сумок, мне нужно с собой тащить бустер и кресло. А больше всего меня стрессует мнение общества, что нарожала, и это твои проблемы, потому что таксисты смотрят на тебя, как на прокаженную. В начале недели мне отказали в машине с одним ребенком 6 раз, в итоге взял парень, который по факту нарушил правило, и я везла мелкую на руках».

: «Вчера весь вечер думала, как мне с двумя (2 года и 6 лет) детьми в субботу ехать с центра на Таирова в торговый центр, а потом на день рождения в кафе и обратно. Помимо детей и сумок, мне нужно с собой тащить бустер и кресло. А больше всего меня стрессует мнение общества, что нарожала, и это твои проблемы, потому что таксисты смотрят на тебя, как на прокаженную. В начале недели мне отказали в машине с одним ребенком 6 раз, в итоге взял парень, который по факту нарушил правило, и я везла мелкую на руках». Светлана Малиновская : «Увы, но факт есть факт — пока не штрафуют, таксисты кресла не покупают. Да и родители, как я наблюдаю, часто больше переживают о штрафе, и повезет ли таксист, чем о том, выживет ли их ребенок в случае ДТП (а застраховаться от него нельзя, даже если водитель едет супер медленно и супер аккуратно). Да, все это удручает».

: «Увы, но факт есть факт — пока не штрафуют, таксисты кресла не покупают. Да и родители, как я наблюдаю, часто больше переживают о штрафе, и повезет ли таксист, чем о том, выживет ли их ребенок в случае ДТП (а застраховаться от него нельзя, даже если водитель едет супер медленно и супер аккуратно). Да, все это удручает». Юлия Руденко : «Мне водитель прямым текстом сказал, что с двумя детьми вас никто везти не будет, таксистам это невыгодно».

: «Мне водитель прямым текстом сказал, что с двумя детьми вас никто везти не будет, таксистам это невыгодно». Тамара Каганович: «Думаю, то такси, которое организует машины с двумя автокреслами, сегодня станет лидером в Одессе. Но пока таких нет».

Фото: bzh.life

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