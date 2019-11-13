«Автобусы мечты» вместо маршруток: где в Одессе запустят новый общественный транспорт?

В ближайшие три года Правительство Украины планирует провести транспортную реформу в стране. В рамках этих изменений одесская компания «Севертранс» хочет выпустить 10 больших автобусов, соответствующих европейским требованиям, на один из маршрутов в Суворовском районе Одессы. Какими будут автобусы и где будут курсировать?

Заменить маршрутки на автобусы в Суворовском районе компания «Севертранс» предложила в качестве эксперимента перед грядущей реформой. За помощью в реализации данного проекта компания-перевозчик обратилась к народному депутату Александру Горенюку (избирался по Суворовскому району), который в парламенте занимается разработкой реформы общественного транспорта в нашей стране.

– Было решено выяснить мнение горожан путем проведения опроса: на каких маршрутах нужны автобусы, в первую очередь? Именно с него и запустим новый состав, – пояснили в приемной народного депутата.

Голосование проходит на станице народного депутата в Фейсбуке: «Слуга Народу – Олександр Горенюк – Суворовський район». Отдать свой голос можно до конца ноября. По итогам голосования одесситов, на маршруте, набравшем большее количество голосов, появится новый транспорт.

Среди предлагаемых маршрутов:

120, ул. Паустовского — Итальянский бульвар;

127, Инфекционная больница — Мемориал 411 батареи;

130, Таврия В «Суворвоски» — ул. Жуковского;

151, ул. Ж.Кюри — мост Пересыпь;

190, ул. Паустовского — ж/д вокзал;

240, ул. Паустовского — ул. Преображенская;

210, ж/м Школьный — ЦПВ «Мост» (ул. Приморская);

232 А, ул. Ак. Вильямса — ул. Ак. Сахарова;

242, ул. Паустовского — Больница водников;

250, ул. Ж.Кюри — ул. Преображенская.

Именно эти рейсы обслуживает компания «Севертранс», которой принадлежат автобусы.

Кроме того, по словам Александра Горенюка, это только первый шаг к обновлению транспортной системы всего Суворовского, включая микрорайоны Котовский, Слободка, Куяльник, Большевик, Кривая Балка, Шкодова гора, Пересыпь, Жевахова гора и Лузановка, а также впоследствии — всей Одессы.

Фото: bus-kiev.com

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