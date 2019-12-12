Авто за полмиллиарда: легенды Domino`s Pizza

Будете заказывать в Доминос очередную “Мюнхенскую De Lux” с мюнхенскими колбасками или новинку из серии Chef’s Best с лососем и сыром Филадельфия – знайте, что вы прикасаетесь к одной из самых знаменитых бизнес-легенд Америки. История Тома Монагана вполне могла бы произойти в Одессе – слишком невероятным был успех простого студента из Иллинойса.

«30 минут, или забирайте даром» – так звучал самый знаменитый рекламный слоган пиццерии мистера Монагана. Доставка пиццы в Одессе за 30 минут – это корпоративное правило межконтинентальной корпорации, которая объединяет более 17000 пиццерий в 90 странах мира. А начиналось все с $75.

В 1960 году в небольшом городке в штате Иллинойс два брата на паях выкупили у банка обанкротившийся ресторанчик за $75. Взяли в кредит $500 и стали учиться выпекать пиццу. Спустя несколько месяцев брат Тома нагрузки не выдержал и из семейного бизнеса вышел. Как и положено в бизнесе, совладельцу полагались отступные. Денег не было, и брат согласился на право использовать в свободное время купленный для развозки пиццы «Фольксваген-Жук».

В студенческом городке клиентура была небогатая. Том решил сыграть на азарте. Возможность получить пиццу даром, всего лишь за опоздание курьера привело в пиццерию Тома сотни новых клиентов. Чтобы успевать обрабатывать заказы, талантливый предприниматель оптимизировал меню: убрал невыгодные пиццы до 20 см и вычеркнул половину позиций. Оборот вырос на 140%. Пришлось покупать вторую пиццерию.

Впереди у мистера Монагана был тяжелый и тернистый путь: банкротства, пожар, предательство бизнес-партнера и прочие неприятности. Упорство и вера в успех принесли результаты – идея успешной пиццерии стала раскрученным брендом, и Том Монаган наладил продажу франшизы – сначала в Америке, а затем и на других континентах.

В 1998 году Том продал бизнес за 1 миллиард долларов США, сохранив за собой 27% акций и место в Наблюдательном Совете. Легендарный «Фольксваген-Жук» выставлен в штаб-квартире корпорации и назван журналистами «ошибкой на полмиллиарда».

Мистер Монаган – бизнес-легеда Америки, автор книги «Пицца-тигр» и человек, сумевший воплотить в жизнь свои детские мечты. Бейсбольная команда «Детройтские тигры», в которой он мечтал играть, была куплена им целиком. В начале XXI века Том с нуля построил за свой счет город с университетом во Флориде. Сегодня в Аве-Марии проживает более 25000 человек.

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