Астрологический прогноз: что сулят звезды одесситам в Новом 2020 году?

) Природные катаклизмы, политические конфликты или экономический взлет – что звезды пророчат Одессе в 2020 году? Астролог и основатель школы Прикладной астрологии Олег Евтушенко рассказал «Одесской жизни» об изменениях, которые характерны году металлической Крысы. Для одних горожан год будет стабильным, а вот другим — реформы могут изрядно помотать нервы. Также астролог спрогнозировал, кто займет кресло мэра после местных выборов в 2020-м и сумеет ли Одесса получить масштабные инвестиции.

Выселения и суды

По словам Олега Евтушенко в 2020 году в Одессе обострятся инфраструктурные проблемы. Под этим, прежде всего, астролог подразумевает застройку побережья. По его прогнозам она будет продолжаться аж до весны 2021 года.

В тоже время есть вероятность того, что на эти процессы обратит внимание глава государства или кто-то еще из высшего руководства страны. Тогда будет инициирована комиссия, которая проведет проверки. Для разрешения ситуации будут применены силовые методы. То есть, если проверка выявит, что на этой земле нельзя было строить жилой дом, его будут сносить, а людей выселять на улицы. Это в свою очередь повлечет за собой многочисленные судебные разбирательства. Тогда 2020 год запомнится одесситам большим количеством обанкротившихся предприятий и громких судебных дел.

Определяемся

Этот год поможет власти определиться, и мы ясно увидим, какой курс они взяли и куда мы движемся. Тут важно доводить все начатое до конца, это поможет Одессе и ее жителям получить поощрения и награды за проделанную работу.

Кто будет мэром Одессы?

Астролог отмечает, что с февраля по май у городского головы Геннадия Труханова сильно упадут рейтинги. В этот период ситуация в городе будет накаленной и люди разочаруется в действующей городской власти. При этом оппозиционные силы будут инициировать досрочные выборы.

– Им, скорее всего, так и не суждено будет случится,- говорит Олег Евтушенко.

Причиной, специалист по звездам, называет то, что в нашем обществе «обоснуется и укоренится» жизнь по правилам и законам. Это заставит власть сменить свой курс и вкладывать больше денег в полезные для города проекты.

Уже летом настроения горожан начнут меняться и постепенно к осени рейтинги мэра Одессы возрастут. Это поможет Геннадию Труханову снова стать фаворитом на выборах и остаться на своем нынешнем посту.

Фундамент будущего

Астрологический прогноз для Одессы говорит о том, что високосный год — это год подведения итогов и получения результатов от приложенных за последние 3 года усилий. Также 2020 — это год напряженной и монотонной работы по закладке фундамента будущего.

Высокая активность инвесторов

2020-й — хороший период для проведения рекламных акций и поиска партнеров за рубежом. С другой стороны, говорит астролог, с весны Одесса станет привлекательной для инвесторов, которые будут активно вкладывать в нее деньги. Это не значит, что в городе восстановят заводы или откроют новое производство. Скорее всего, инвестиции будут в инфраструктурные, коммуникативные или транспортные проекты. Например такие, как аэропорт, наземное метро.

Также, этот год можно назвать сбором урожая, ведь те перспективные проекты, о которых говорила городская власть, будут один за одним превращаться в реальность. Но тут астролог остерегает власти:

– Если вы будете пребывать в состоянии ожидания, в надежде на чудо, тогда имеете шанс остаться «на бобах». Активная позиция и действия со стороны власти помогут городу развивать самые разные направления. Также этому поспособствует плотное взаимодействие мэра и горожан, – отмечает Олег Евтушенко.

Однако, в этом процессе есть и оборотная — менее радужная сторона. Не стоит забывать, что активность инвесторов может спровоцировать рост цен на недвижимость.

Кстати

Олег Евтушенко делает акцент: первым делом городские власти должны развивать проект «Север-Юг». По его словам, это поможет как энергетически, так и психологически сплотить людей. С астрологической точки зрения, это повысит эффективность города. Одесситы сплотятся станут активнее, успешнее, счастливее. Лучше будут работать все коммунальные и социальные службы города.

Ахиллесова пята Одессы

Несмотря на достаточно масштабные рекламные и имиджевые акции на международном туристическом рынке, Одессе в этом году большой приток туристов «не светит».

При этом в городской порт все-таки зайдут некоторые обещанные лайнеры, но далеко не в прогнозируемом количестве.

Одной из причин остановки притока туристов астролог называет обострение ситуаций с застройками на берегу моря и существенным сокращением территории пляжей. С другой стороны — в этом году будет заложены продуктивные туристические перспективы на 2021 год, что поможет в следующем году достичь высоких результатов в этой сфере.

А вот беда нынешнего года — большое число пожаров в городе, — к сожалению, продолжит терроризировать Одессу и в году грядущем. Раз за разом коммуникации будут выходить из строя, заставая людей врасплох. Кроме пожаров, могут случаться какие-то масштабные прорывы канализационных или тепловых сетей. Коммунальная сфера – «ахиллесова пята» Одессы.

Важно

В целом, на будущий год астролог Олег Евтушенко прогнозирует вполне стабильную экономическую ситуацию в городе. Есть даже предпосылки, что уровень дохода горожан в 2020 возрастет.

Фото: moygoroskop.com, noi.md

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