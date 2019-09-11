Арендованная квартира: что нужно для комфорта и уюта

Съемное жилье – это всегда некий компромисс. Приходится мириться с некоторыми элементами отделки, невозможностью перепланировки или ремонта на собственный вкус.

Однако проблему можно если не решить, то уменьшить с помощью красивого текстиля в интерьере, приобретения необходимых предметов мебели и бытовых приборов, которые, съезжая, можно будет забрать с собой.

Кухонные помощники – экономия времени и денег

Именно на кухне сосредоточено большинство бытовых приборов, призванных облегчить нам жизнь. Однако хозяева съемных квартир не всегда оснащают жилье новыми моделями, и квартирантам приходится довольствоваться приборами не последнего поколения. Отказываться от съемного жилья – опрятного, расположенного у транспортной развязки или недалеко от работы – из-за старой плиты вряд ли стоит. Но можно облегчить себе задачу некоторыми полезными приобретениями:

В старых плитах, особенно газовых, нередки проблемы с духовками, в которых пища прогревается неравномерно и нередко пересыхает. Даже если задумываетесь о приобретении новой плиты, присмотритесь к мультиваркам! Эти многофункциональные приборы упростят и ускорят приготовление пищи, к тому же они максимально просты в обращении. Ознакомиться с ассортиментом можно на Kasta, если хотите купить мультиварку на первое время: https://kasta.ua/market/multivarki/

В домах с электрическими плитами имеет смысл поставить на кухню электрочайник: он сбережет время, так как закипать будет гораздо быстрее, чем на плите.

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Кроме прочего, новые приборы обладают меньшим энергопотреблением, что позволит сэкономить на счетах за свет.

Создаем уют при минимуме затрат

Вам не нравятся обои, обивка диванов и вообще цветовое решение квартиры? Что ж, это можно легко поправить! Конечно, без ремонта, хотя бы косметического, не добиться идеального результата, однако поменять цветовые акценты можно недорого! Вот самые простые варианты:

положите новые покрывала или пледы в тех цветах и стилистике, которую хотелось бы (с оглядкой на оформление стен);

поменяйте занавески;

добавьте акцентов с помощью цветных подушек и небольших ковриков;

поставьте комнатные растения в декоративных кашпо.

Если подойти к делу творчески, заранее все продумав, то преображение интерьера обойдется минимальными тратами, а эффект будет поразительный!