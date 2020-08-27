Аналізи для зарахування в дитячий садок або школу – де їх здавати?

Оформити малюка в дитячий садок або школу неможливо без надання медичної довідки за формою 086/1о. Які дослідження входять в цю форму, як до них підготуватися і де здати аналізи – в нашому матеріалі.

В документі за формою 086/1о фіксуються результати таких аналізів, як:

Загальний аналіз крові (ЗАК) – розгорнутий. Загальний аналіз сечі (ЗАС). Аналіз калу на яйця гельмінтів («яйця-глист») і цисти найпростіших. Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз).

Аналізи крові та сечі найважливіші для визначення стану здоров’я малюка. Вчасно проведені дослідження часто допомагають запобігти розвитку серйозних захворювань.

Аналіз калу на яйця-глист і цисти найпростіших, а також зішкріб на ентеробіоз – це теж вкрай важливі дослідження. Глистові інвазії дуже заразні серед дітей: якщо паразити є хоч в однієї дитини, то незабаром вони з’являються практично у всієї групи або шкільного класу.

Діти знаходяться в групі підвищеного ризику зараження, оскільки їх імунітет ще недостатньо сильний, а середовище дитячого шлунка недостатньо кисле, щоб нейтралізувати паразитів. До того ж, маленькі діти люблять тягнути все до рота – а саме цим шляхом в дитячий організм потрапляють яйця різних паразитів.

Заразитися малюк може після ігор в пісочниці або на землі, а також через будь-які забруднені предмети або їжу. Вірогідність зараження паразитами істотно зростає, якщо у вас є домашні тварини, яких вигулюють на вулиці. У цьому разі можуть заражатися не тільки дошкільнята та молодші школярі, але навіть немовлята у віці 1-2 місяці.

Всеукраїнська лабораторія «МедЛаб» проводить пакетне дослідження, в яке включені всі аналізи, необхідні для дитячої довідки за формою 086 / 1о: аналіз калу на яйця-глист і цисти найпростіших, зішкріб на ентеробіоз, а також загальні аналізи сечі і крові (розгорнутий). Називається цей пакет досліджень «Школа / Дитсадок».

ВАЖЛИВО! Протягом тижня перед здачею аналізу на яйця-глист і цисти найпростіших дитина не повинна приймати антибіотики, протипаразитарні препарати, а також касторове і мінеральне масла.

ВАЖЛИВО! Безпосередньо перед здачею крові на ЗАК малюк може пити чисту негазовану воду, але здавати аналіз потрібно натщесерце, а вечеря напередодні не повинна містити жирного та смаженого.

Щоб здати аналізи – вам навіть не обов’язково приводити дитину до лабораторії. Ви можете викликати медсестру з «МедЛаб» додому, щоб ваш малюк спокійно пройшов усі необхідні маніпуляції в звичній домашній атмосфері.