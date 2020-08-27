Новости Одессы и Одесской области

Аналізи для зарахування в дитячий садок або школу – де їх здавати?

Аналізи для зарахування в дитячий садок або школу – де їх здавати?

Оформити малюка в дитячий садок або школу неможливо без надання медичної довідки за формою 086/1о. Які дослідження входять в цю форму, як до них підготуватися і де здати аналізи – в нашому матеріалі.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

В документі за формою 086/1о фіксуються результати таких аналізів, як:

  1. Загальний аналіз крові (ЗАК) – розгорнутий.
  2. Загальний аналіз сечі (ЗАС).
  3. Аналіз калу на яйця гельмінтів («яйця-глист») і цисти найпростіших.
  4. Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз).

Аналізи крові та сечі найважливіші для визначення стану здоров’я малюка. Вчасно проведені дослідження часто допомагають запобігти розвитку серйозних захворювань.

Аналіз калу на яйця-глист і цисти найпростіших, а також зішкріб на ентеробіоз – це теж вкрай важливі дослідження. Глистові інвазії дуже заразні серед дітей: якщо паразити є хоч в однієї дитини, то незабаром вони з’являються практично у всієї групи або шкільного класу.

Діти знаходяться в групі підвищеного ризику зараження, оскільки їх імунітет ще недостатньо сильний, а середовище дитячого шлунка недостатньо кисле, щоб нейтралізувати паразитів. До того ж, маленькі діти люблять тягнути все до рота – а саме цим шляхом в дитячий організм потрапляють яйця різних паразитів.

Заразитися малюк може після ігор в пісочниці або на землі, а також через будь-які забруднені предмети або їжу. Вірогідність зараження паразитами істотно зростає, якщо у вас є домашні тварини, яких вигулюють на вулиці. У цьому разі можуть заражатися не тільки дошкільнята та молодші школярі, але навіть немовлята у віці 1-2 місяці.

Всеукраїнська лабораторія «МедЛаб» проводить пакетне дослідження, в яке включені всі аналізи, необхідні для дитячої довідки за формою 086 / 1о: аналіз калу на яйця-глист і цисти найпростіших, зішкріб на ентеробіоз, а також загальні аналізи сечі і крові (розгорнутий). Називається цей пакет досліджень «Школа / Дитсадок».

ВАЖЛИВО! Протягом тижня перед здачею аналізу на яйця-глист і цисти найпростіших дитина не повинна приймати антибіотики, протипаразитарні препарати, а також касторове і мінеральне масла.

ВАЖЛИВО! Безпосередньо перед здачею крові на ЗАК малюк може пити чисту негазовану воду, але здавати аналіз потрібно натщесерце, а вечеря напередодні не повинна містити жирного та смаженого.

Щоб здати аналізи – вам навіть не обов’язково приводити дитину до лабораторії. Ви можете викликати медсестру з «МедЛаб» додому, щоб ваш малюк спокійно пройшов усі необхідні маніпуляції в звичній домашній атмосфері.

Пресс-релиз
Пресс-релиз ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить