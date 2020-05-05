Аллергия на карантине: как спастись от весеннего цветения и не заразиться коронавирусом?

На основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здоровья Украины, мы подготовили для вас ответы на самые главные вопросы этой весны: как отличить сезонную аллергию от коронавируса и что сделать, чтобы облегчить ее симптомы в условиях пандемии?

Почему аллергия во время пандемии опасна?

Люди, страдающие сезонной аллергией, находятся в группе повышенного риска заболевания коронавирусом. У многих аллергиков теряется барьерный иммунитет и организм становится уязвимым к различным инфекциям. Из-за слезотечения и насморка, которые часто сопровождают аллергию, больные могут чаще трогать лицо, а значит переносить частицы вируса.

Еще опаснее одно из проявлений аллергии — бронхиальная астма. Она усиливает нагрузку на работу легких. К тому же, дыхательная система тесно связана с сердечно-сосудистой, а значит, чем сильнее астма, тем сильнее оказывается влияние на сердце. В итоге, попавший в организм вирус может ухудшить течение аллергии. И напротив – астма может усилить проявления коронавирусной болезни, в частности – пневмонии.

Как отличить сезонную аллергию от инфекции?

Аллергия, которая возникает у многих людей весной, называется — поллинозом (от pollen – «пыльца») и наблюдается, когда цветут растения, а также во время ветреной или солнечной погоды. Поллиноз обычно сопровождается поражением слизистых оболочек глаз, носа и легких. Поэтому его симптомы легко перепутать с гриппом или коронавирусом. Однако есть и различия: грипп или ОРВИ обычно длится от 7 до 14 дней, при поллинозе симптомы проходят, когда человек покидает место, в котором находится аллерген. К тому же, в период аллергической реакции температура тела не повышается.

Основные симптомы весенней аллергии:

дыхательные пути — заложенность носа, насморк, чихание, кашель, осиплость голоса, затруднительное дыхание;

— заложенность носа, насморк, чихание, кашель, осиплость голоса, затруднительное дыхание; желудочно-кишечный тракт — тошнота, рвота, боли в животе, диарея;

— тошнота, рвота, боли в животе, диарея; кожа — зуд, покраснение, сыпь (пятна разных размеров, волдыри и т.д.), отечность;

— зуд, покраснение, сыпь (пятна разных размеров, волдыри и т.д.), отечность; глаза — слезотечение, покраснение, зуд, жжение;

— слезотечение, покраснение, зуд, жжение; другие симптомы — отек губ (языка, лица, шеи), слабость, бледность, расстройства сознания, головокружение, снижение артериального давления, холодный пот.

Как уберечь себя и справится с симптомами аллергии?

Врачи-аллергологи советуют начинать профилактику весенних заболеваний заранее. Это поможет укрепить иммунитет и не усугубит течение аллергии. Если у человека поллиноз, он должен проконсультироваться с врачом относительно антигистаминных (противоаллергических) лекарств и иммунотерапии.

Уменьшить проявление аллергии можно и без лекарственных средств:

Ограничьте контакты с внешней средой — старайтесь не выходить на улицу, чтобы исключить попадание в организм аллергенов.

При выходе на улицу используйте солнцезащитные очки, защитные спреи и защитные маски.

Соблюдайте общепринятые правила гигиены. При возвращении домой смените одежду, вымойте руки, промойте слизистые носа и глаз.

Принимайте средства, повышающие иммунитет и усиливающие выработку эндогенного интерферона.

Не применяйте препараты, содержащие экстракты растений (сиропы, таблетки, пищевые растительные добавки, косметические средства). Все это может вызвать аллергические реакции.

Делайте в квартире регулярную влажную уборку. Плотно закрывайте в помещении окна во время сезона пыления и цветения. Уберите из дома все, что может вызвать аллергию, например, табачный дым или пыль.

Будьте внимательны

Не занимайтесь самолечением. В случае симптомов поллиноза свяжитесь со своим семейным доктором или позвоните на «горячую линию»: 15-50 или 0-800-50-15-50 (бесплатно).

Фото: 24 Канал

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