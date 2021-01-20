20 января 1915 года газета «Одесский листок» сообщила о том, что в городе была раскрыта банда, занимавшаяся изготовлением подложных документов.

Статья в «Одесском листке» называлась «Фабрика паспортов», и в ней говорилось, что Одесса всегда пользовалась исключительной славой в отношении снабжения преступников фальшивыми документами. А после начала Первой мировой войны спрос на фальшивые паспорта многократно увеличился. Впрочем, выросла и их стоимость.

Многие представители преступного мира приезжали в Одессу именно для того, чтобы запастись здесь фальшивками и получить возможность скрыться от полиции. Особый спрос на подделки был среди взломщиков, которые для своих целей нанимали квартиры, а затем скрывались, оставляя полиции свои фальшивые документы. К примеру, так преступники поступили после того, как ограбили магазины Нейдера, братьев Крахмальниковых и Пташникова. Как оказалось, фальшивками их снабжали мещанские старосты из провинции, которые также были арестованы стражами порядка. Кстати, среди тех, кто фабриковал документы, были высококлассные специалисты-каллиграфы.

С 1895 года дворяне, офицеры, купцы и разночинцы получали бессрочный паспорт, а вот мещанам, сельчанам и ремесленникам выписывали вид на жительство, то есть паспортные книжки на ограниченный срок: на пять лет, на год или просто разрешение на отъезд. Позже было установлено, что получать паспорт человек должен только в том случае, если уезжает от дома на 50 верст и далее.

«Спецы», фабриковавшие паспорта, имели свой жаргон, который с тех пор почти не изменился. Так, фальшивый документ, удостоверяющий личность, носил название «липовая ксива». А того, кто торговал фальшивками, называли «лялешник».

Источник: starosti.ru; grad.ua

Фото: dumskaya.net

Интересно также почитать: Система образования в 19 веке: как обучали одесских детей