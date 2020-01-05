Ах, как бы отыскать ключик! Премьера сказочного мюзикла «Чиполлино» в Одесском театре музкомедии

Яркое музыкальное действо

Кончено, спектакль этот прежде всего, для детей. Его обрамление соответствующее — маленьких одесситов приветствуют со сцены Дед Мороз, Снегурочка и Белый Медведь. Игры, поздравления, загадки. А загадки, между прочим, непростые, практически все они — об овощах и фруктах. И совершенно неслучайно, потому что впереди детей ожидает сказочное действо, поставленное режиссером Виталием Синиковым (Платовым) по одной из вечных сказок, вошедших с мировую литературу. Речь идет о сказке Джанни Родари о мальчике-Луковке, то есть, о Чиполлино.

И вот уже начинается яркое веселое музыкальное действо (либретто — И.Шуб, стихи — А Вратарев, музыкальный руководитель — Юрий Литовко), в котором заняты и взрослые артисты, и юные дарования. А ведь и в зале — не только дети, но и их родители. Вот так рождается то самое содружество и единение, когда, кажется, что все уже вошли в одну и ту же сказку, в очень непростую историю, рассказанную, кстати, о нас с вами.

Здесь нет сложных современных спецэффектов, но все действо столь насыщенно, так «многословны» декорации (художник-постановщик — главный художник театра, заслуженный художник Украины Станислав Зайцев), и так «в точку» созданы костюмы героев (художник по костюмам — Елена Лесникова). Ощущение сказочного калейдоскопа, где переливаются яркие стеклышки. Какое же удивительное королевство!

Когда «ничего нельзя»

И как же все красиво среди всех этих разноцветных фруктов и овощей! О, не торопитесь с выводами! За соцветьем красок часто кроется нечто такое… Оказывается, мы в королевстве, где далеко не все так прекрасно, как кажется. Более того, порой отвратительно, порой — страшно. И красивый сеньор Лимон, и почтенный сеньор Помидор… Прислушайтесь, всмотритесь: здесь, в сказочной Лимонии, предлагают всех опрыскать приятными запахами, чтобы… все пахли одинаково. Но так не бывает. И вскоре оказывается, что здесь одним нельзя вообще ничего, а те, которые кажутся «не такими, как надо», тут же упрятываются в тюрьмы.

И так — из года в год, из века в век. Но когда «ничего нельзя» столь долгое время, всегда находится Герой. Им становится маленький мальчик-Луковка, Чиполлино, который совершенно неожиданно для «больших» фруктов и овощей умудряется в лицо сказать мошеннику, что он — мошенник, да еще и со смехом, словно и в самом деле не боится.

Такая его миссия: лук вызывает слезы. Иногда нужно прочистить глаза слезами, чтобы они начали видеть, что нельзя жить там, где тебя унижают, делают «овощем». И дело не только в бесстрашии. Чиполлино — всего лишь маленький герой, и ему тоже страшно, но его глаза промыты, его сердечко бьется в такт с истинными ценностями, потому и находятся те, кто станет его истинными друзьями, кто пойдет за ним. А все потому, что «главное — измениться самим и все изменить к лучшему».

О маленьких и больших

У Чиполлино нет ни власти, ни денег. И, кажется, не надо ему ни того, ни другого. Он знает о самом важном: для победы нужно отыскать ключик, чтобы «там, на свободе, на огороде, совсем иначе спеть». Пока же из уст героев, томящихся в темницах фруктов и овощей, звучат лишь печальные песни.

И нужно видеть, как воспринимают зрители приключения Чиполлино, словно заново рассказанные и переданные с большой любовью всеми, кто работал над новым детским спектаклем в нашей Музкомедии! Впрочем, почему же только детским? Он получился в лучшем смысле этого слова семейным, мудрым, глубоким.

Как все оканчивается? Думаю, вы сами догадываетесь. Потому и звучат в зале бурные аплодисменты, потому и может премьерный спектакль по праву гордиться ежедневными аншлагами.

А вот как отыскать свой собственный ключик — это уже непростое дело каждого из нас, маленького и большого.

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