Афиша событий Одессы на 9-11 декабря: бесплатные спектакли, лекции, конференции

События Одессы 6-8 декабря: бесплатные лекции и презентации онлайн Надеемся, что вечером четверга у всех будет светло, ведь нас ждет несколько очень увлекательных лекций и встреч, но все они состоятся онлайн. Поэтому всем светлая и теплая. И помните, наши ВСУ – самые лучшие! ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы 2 -4 декабря: бесплатные лекции, концерты, встречи Начало декабря обещает целый вихрь событий: выставки, кинопоказы, лекции, концерты и встречи. И мы призываем вас несмотря ни на что посещать эти события. Ведь если мы перестанем учиться, развлекаться, общаться, это будет именно то, чего хотят наши враги. Но мы не дадим им повод для радости, правда? Поэтому ловите свежую афишу бесплатных событий и выбирайте то, что вам по душе. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе покажут спектакль Херсонского драмтеатра 1 и 2 декабря в Одессе на сцене театра им. В. Василька пройдут показы спектакля Херсонского областного академического музыкально-драматического театра. Зрители увидят премьеру, состоявшуюся в октябре в Киеве «Оставаться (не) возможно». ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы 29 ноября-1 декабря: бесплатные лекции, концерты, встречи Пересекаем границы зимы. Что нам принесет последний месяц? Надеемся, что больше хороших новостей – освобождение наших городов и поселков, возвращение домой наших пленных, больше оружия для наших воинов. Не забывайте благодарить и донатить на ВСУ, ведь именно благодаря им мы можем планировать события на эту неделю и выбирать, как нам провести свое свободное время. ПОДРОБНЕЕ