Афиша событий Одессы на 9-11 декабря: бесплатные спектакли, лекции, конференции

Всем света и тепла! Давайте договоримся: мы собираем для вас бесплатные события, а вы понемногу донатите на ВСУ, чтобы ходить на выставки, концерты, в театры, жить и учиться. И пусть выходные будут тихими.
- Что: Спектакль «СВОЙ/ОЯ — ЧУЖИЙ/А»
- Где: Книжный переулок, 1, б-ка Франко
- Когда: 9 декабря, 14:00
- Что: Мемориальная лекция-встреча посвященная Галине Могильницкой
- Где: Пастера, 15, Театр Василька
- Когда: 9 декабря, 15:00
- Что: Лекция «Архитектура Одессы»
- Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
- Когда: 9 декабря, 16:00
- Что: Конференция посвященная юбилею Н.К. Рериха
- Где: Онлайн
- Когда: 10 декабря, 10:00
- Что: Концерт памяти Галины Поливановой
- Где: пер. Вице-Адмирала Жукова, 9, Центр болгарской культуры
- Когда: 10 декабря, 13:00
- Что: Концерт студента ІІІ курса кафедры специального фортепиано Давида Казанцева
- Где: Новосельского, 63, ОНМА им. А.В. Неждановой
- Когда: 10 декабря, 13:00
- Что: Лекция для детей «Наука не пахнет»
- Где: Онлайн
- Когда: 10 декабря, 14:30
- Что: Мастер класс по модульному оригами
- Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
- Когда: 10 декабря, 15:00
- Что: Лекция My Way: Пастер
- Где: Онлайн
- Когда: 10 декабря, 16:00
- Регистрация здесь
- Что: Читки пьесы «Зубатая потеря»
- Где: Онлайн
- Когда: 10 декабря, 17:00
- Что: Читки пьесы «Блэкшип» Анны Горянской
- Где: Онлайн (ссылка выше)
- Когда: 10 декабря, 18:00
- Что: Онлайн экскурсия «Неизвестный Днепр»
- Где: Онлайн
- Когда: 11 декабря, 13:00
- Что: Зимний вечер при свечах
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 11 декабря, 16:00
Каждый вторник и каждую пятницу:
Украинский разговорный клуб
- Грамматика;
- Лексика;
- игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского
- Вторник, 14:00;
- Пятница 13:30.
Каждый четверг и воскресенье:
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
- для детей и подростков: начало в 15:00;
- для взрослых: начало в 16:00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1).
Каждую среду и субботу:
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15:00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).
Каждую субботу:
Английский разговорный онлайн клуб Takeup_English
- Первая группа с 16:00 до 17:30;
- Вторая группа с 18:00 до 19:30.
Регистрация здесь
Каждую субботу:
Заседание английского разговорного клуба Pickwick club
ул. Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12.00.