Афиша Одессы на 15-16 марта: идем на бесплатные мастер-класс, презентацию и выставку

Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 7-9 марта Начало весны – это ряд памятных дат и праздников, которые нашли свое отражение в событиях этой недели, которые мы подобрали для вас. Лекции, встречи, презентации, концерт – абсолютно бесплатные события на любой вкус. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 3-5 марта Первые дни весны: надежда, тепло, свет… Верим, что эта весна будет последней военной весной. Поэтому настраиваем себя на помощь, поддержку, на победу. Уверены, что события, которые произойдут в эти выходные, помогут нам в этом. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы 24-26 февраля: бесплатные выставки, ярмарка и мастер-класс Прошел год с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину. Поэтому большинство событий посвящены этой печальной дате, которую мы теперь будем помнить столько, сколько будем жить. Приходите поддержать всех, кто сейчас на фронте, волонтеров, всех работающих на Победу, всех тех, кто сейчас далеко от дома. Вход на все события свободный. ПОДРОБНЕЕ