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Афиша Одессы на 15-16 марта: идем на бесплатные мастер-класс, презентацию и выставку

Афиша Одессы на 15-16 марта: идем на бесплатные мастер-класс, презентацию и выставку

Эта неделя будет интересной: открытие художественной выставки, арт-мастерской, презентации книг и невероятный концерт. И все это бесплатно или за донат. Не оставайтесь в стороне от культурной жизни нашего города.

Афиша 15-16 марта, мастер-класс

  • Что: Презентация книги «За идентичность и независимость»
  • Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
  • Когда: 15 марта, 15:30

Афиша 15-16 марта, презентация книги

  • Что: Выставка « Чего хочет женщина»
  • Где: Городской сад, Галерея ArtOdessa
  • Когда: 15 марта, 17:00

Афиша 15-16 марта, выставка

  • Что: Читки пьесы «Пан Чимерщик и звездная тайна»
  • Где: Греческая, 48, ТЮЗ
  • Когда: 15 марта, 17:00

Афиша 15-16 марта, читка пьесы

Афиша 15-16 марта, концерт Милкиса

  • Что: Бисероплетение
  • Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
  • Когда: 16 марта, 15:00.

Афиша 15-16 марта, мероприятия в библиотеке

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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