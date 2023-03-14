Афиша Одессы на 15-16 марта: идем на бесплатные мастер-класс, презентацию и выставку

Эта неделя будет интересной: открытие художественной выставки, арт-мастерской, презентации книг и невероятный концерт. И все это бесплатно или за донат. Не оставайтесь в стороне от культурной жизни нашего города.
- Что: Мастер класс для детей 10+ «Цветы и буквы»
- Где: Французский бульвар, 11-я, библиотека
- Когда: 15 марта, 15:00
- Что: Презентация книги «За идентичность и независимость»
- Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 15 марта, 15:30
- Что: Выставка « Чего хочет женщина»
- Где: Городской сад, Галерея ArtOdessa
- Когда: 15 марта, 17:00
- Что: Читки пьесы «Пан Чимерщик и звездная тайна»
- Где: Греческая, 48, ТЮЗ
- Когда: 15 марта, 17:00
- Что: Концерт Юлиана Милкиса с оркестром Андрея Черного
- Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall
- Когда: 16 марта, 18:00
- Регистрация обязательна
- Что: Бисероплетение
- Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
- Когда: 16 марта, 15:00.