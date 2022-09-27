Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 27-29 сентября

Завершается сентябрь. Каким он для вас был? Мы старались сделать так, чтобы он запомнился вам интересными событиями, был насыщенным и полезным. Мы и дальше будем это делать. Следовательно, ловит очередную подборку бесплатных культурных и образовательных событий города. А еще будем благодарны, если вы поделитесь этой информацией с вашими друзьями.

Что: Черноморцы: герои или предатели. Лекция Тараса Гончарука

Где: ул. Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского

Онлайн https://us04web.zoom.us/j/73836679146…

Когда: 27 сентября, 15:00

https://fb.me/e/3y4CKeers



Что: Вернисаж художницы Галины Лекаревой-Никитиной

Где: Филатова, 1, Читальный зал Национальной научной библиотеки

Когда: 27 сентября, 16:00

https://fb.me/e/1NVLXMcjn





Что: Социальная акция «Чужих стариков не бывает»

Где: Воробьева, 9, Одесский областной центр психического здоровья, центральный вход

Когда: 28 сентября, 12:00

https://fb.me/e/6PaWnzpci





Что: Читка современных пьес

Где: Книжный переулок, 1, Б-ка Франко

Когда: 28 сентября, 16:00

https://fb.me/e/4Yk7dtb8J





Что: Литературная мастерская Евгении Заславской

Где: Филатова, 1, Читальный зал Национальной научной библиотеки

Когда: 28 сентября, 17:00

https://fb.me/e/dl7s7S4y2





Что: Лекция Запорожско-донское противостояние

Где: Онлайн https://us04web.zoom.us/

Когда: 29 сентября, 17:00

https://fb.me/e/3P5xiEYBh





Каждую вторник и пятницу

Что: Украинский разговорный клуб

— грамматика

– лексика

– игровые формы изучения языка

Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского

Когда: Вторник – 14:00, Пятница 13:30



Каждый четверг и воскресенье

Что, когда: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

– для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16:00.

Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)



Каждая среда и суббота

Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр

Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Когда: начало в 15.00

