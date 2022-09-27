Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 27-29 сентября

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 27-29 сентября

Завершается сентябрь. Каким он для вас был? Мы старались сделать так, чтобы он запомнился вам интересными событиями, был насыщенным и полезным. Мы и дальше будем это делать. Следовательно, ловит очередную подборку бесплатных культурных и образовательных событий города. А еще будем благодарны, если вы поделитесь этой информацией с вашими друзьями.

Что: Черноморцы: герои или предатели. Лекция Тараса Гончарука
Где: ул. Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского
Онлайн https://us04web.zoom.us/j/73836679146…
Когда: 27 сентября, 15:00
https://fb.me/e/3y4CKeers

Что: Вернисаж художницы Галины Лекаревой-Никитиной
Где: Филатова, 1, Читальный зал Национальной научной библиотеки
Когда: 27 сентября, 16:00
https://fb.me/e/1NVLXMcjn
Вернисаж Галины Лекаревой-Никитиной

Что: Социальная акция «Чужих стариков не бывает»
Где: Воробьева, 9, Одесский областной центр психического здоровья, центральный вход
Когда: 28 сентября, 12:00
https://fb.me/e/6PaWnzpci
чужих стариков не бывает

Что: Читка современных пьес
Где: Книжный переулок, 1, Б-ка Франко
Когда: 28 сентября, 16:00
https://fb.me/e/4Yk7dtb8J
читка современной пьесы

Что: Литературная мастерская Евгении Заславской
Где: Филатова, 1, Читальный зал Национальной научной библиотеки
Когда: 28 сентября, 17:00
https://fb.me/e/dl7s7S4y2

Что: Лекция Запорожско-донское противостояние
Где: Онлайн https://us04web.zoom.us/
Когда: 29 сентября, 17:00
https://fb.me/e/3P5xiEYBh

Каждую вторник и пятницу

Что: Украинский разговорный клуб
— грамматика
– лексика
– игровые формы изучения языка
Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского
Когда: Вторник – 14:00, Пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье

Что, когда: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
– для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16:00.
Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Афиша, английский язык

Каждая среда и суббота

Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр
Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Когда: начало в 15.00

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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