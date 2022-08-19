Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 19-21 августа

Интересные и насыщенные выходные нас ждут. Присоединяйтесь к ним, мы специально собираем для вас не только бесплатные, но и интересные события города и онлайн события Украины.

Что: Йога

Где: пер. Азарова

Когда: Каждое утро, 7:00

https://t.me/c/1488132039/4395



Что: Детский праздник

Где: Городской сад, Летний театр

Когда: 19 августа, 13:00-18:00



Что: «Одесса казацкая. Часть I (XVI – XVIII вв.)»

Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского

Когда: 19 августа, 15:00

https://fb.me/e/1MlHNWYs9



Что: Презентация книги Владимира Кабаченко “Искусство казацкой степи”

Где: Ланжероновская, 2 Литературный музей

Когда: 19 августа, 15:00

https://fb.me/e/2xEv1Pb96



Что: Английский разговорный клуб

Где: Академика Королева, 46, Библиотека для юношества

Когда: 19 августа, 15:00

https://fb.me/e/5mjPDvbmf



Что: Мой город. Творческое путешествие от Бориса Чистякова

Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого

Когда: 19 августа, 16:00

https://fb.me/e/3mKRcSlyZ



Что: Открытие выставки Новорожденные

Где: Греческая, 16, Музей западного и восточного искусства

Когда: 19 августа, 17:00

https://fb.me/e/2aZPkvpjD



Что: Презентация книги “Миссия Спасение” и детский мастер класс

Где: Екатерининская,2, Книжный магазин Старого Льва

Когда: 20 августа, 12:00

https://fb.me/e/1Oya3qFi4



Что: Лекция: «Как человечество кофе варило»

Где: Онлайн

Когда: 19 августа, 19:00

Вход за донаты https://bavovna.help/

https://fb.me/e/1WJRHomrm



Что: Лекция “Ну, ты и фрукт: почему арбуз не ягода, а помидор – это фрукт?”

Где: Онлайн

Когда: 20 августа, 12:00

Реєстрація: https: //docs.google.com/…/1FAIpQLSdYMIUbGZDoCR…/viewform

https://fb.me/e/2aRj2B6Xm



Что: Йога для детей

Где: Азарова/ трасса Здоровье

Когда: 21 августа, 9:00



Что: Концерт камерного оркестра

Где: Городской сад. Ротонда

Когда: 21 августа, 17:00





Каждую вторник и пятницу

Украинский разговорный клуб

• грамматика

• лексика

— игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского

Вторник – 14:00

Пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

— для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16.00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Каждая среда и суббота

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)