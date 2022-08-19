Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 19-21 августа

Интересные и насыщенные выходные нас ждут. Присоединяйтесь к ним, мы специально собираем для вас не только бесплатные, но и интересные события города и онлайн события Украины.
Что: Йога
Где: пер. Азарова
Когда: Каждое утро, 7:00
https://t.me/c/1488132039/4395
Что: Детский праздник
Где: Городской сад, Летний театр
Когда: 19 августа, 13:00-18:00
Что: «Одесса казацкая. Часть I (XVI – XVIII вв.)»
Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 19 августа, 15:00
https://fb.me/e/1MlHNWYs9
Что: Презентация книги Владимира Кабаченко “Искусство казацкой степи”
Где: Ланжероновская, 2 Литературный музей
Когда: 19 августа, 15:00
https://fb.me/e/2xEv1Pb96
Что: Английский разговорный клуб
Где: Академика Королева, 46, Библиотека для юношества
Когда: 19 августа, 15:00
https://fb.me/e/5mjPDvbmf
Что: Мой город. Творческое путешествие от Бориса Чистякова
Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого
Когда: 19 августа, 16:00
https://fb.me/e/3mKRcSlyZ
Что: Открытие выставки Новорожденные
Где: Греческая, 16, Музей западного и восточного искусства
Когда: 19 августа, 17:00
https://fb.me/e/2aZPkvpjD
Что: Презентация книги “Миссия Спасение” и детский мастер класс
Где: Екатерининская,2, Книжный магазин Старого Льва
Когда: 20 августа, 12:00
https://fb.me/e/1Oya3qFi4
Что: Лекция: «Как человечество кофе варило»
Где: Онлайн
Когда: 19 августа, 19:00
Вход за донаты https://bavovna.help/
https://fb.me/e/1WJRHomrm
Что: Лекция “Ну, ты и фрукт: почему арбуз не ягода, а помидор – это фрукт?”
Где: Онлайн
Когда: 20 августа, 12:00
Реєстрація: https: //docs.google.com/…/1FAIpQLSdYMIUbGZDoCR…/viewform
https://fb.me/e/2aRj2B6Xm
Что: Йога для детей
Где: Азарова/ трасса Здоровье
Когда: 21 августа, 9:00
Что: Концерт камерного оркестра
Где: Городской сад. Ротонда
Когда: 21 августа, 17:00
Каждую вторник и пятницу
Украинский разговорный клуб
• грамматика
• лексика
— игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского
Вторник – 14:00
Пятница 13:30
Каждый четверг и воскресенье
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
— для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16.00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждая среда и суббота
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)