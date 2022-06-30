Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 1 – 3 июля

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 1 – 3 июля

Наши бойцы героически отстаивают наше право на жизнь, работу и отдых. Они сражаются, мы поддерживаем. И так будет до нашей полной Победы. Давайте настроимся на плодотворный июль, но не будем забывать о культурных событиях, которые можно посещать бесплатно.

Что: Йога

Где: пер. Азарова. Budda Beach

Когда: 1 — 3 июля, 7:00

йога

Что: Концерт «Вечное и классическое»

Где: Екатерининская, 33/1, Кафедральный Собор Успения Пресвятой Девы Марии

Когда: 1 июля, 13:00

https://fb.me/ e/1Q8bTLS4O 

концерт Вечное и классическое

Что: Читки современной пьесы

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 1 июля, 15:00 

https://fb.me/ e/1O9UHPvGW 

Читки

Что: Встреча знакомство для детей «Шагая по Одессе»

Где: Королева, 46, Библиотека для юношества 

Когда: 1 июля, 15:00

https://fb.me/ e/2ws9ru015 

Шагая по Одессе

Что Лекция о походах на Килиманджаро 

Где: Разумовская, 31

Когда: 1 июля 

Регистрация

https://forms.gle/4reH1ujAnsKkuVv4A

https://fb.me/ e/2ws9ru015 

Килиманджаро

Что: Лекция для детей “Морские животные и где их ищут”

Где: Онлайн

Реєстрація https://docs.google.com/…/1FAIpQLSejSnGPJrtDzF…/viewform  

Когда: 2 июля, 13:00

https://fb.me/ e/4C58CJx7T 

Морские животные

Что: Концерт «На балконе»

Где: Александровский проспект, 14, Перон N7 

Когда: 2 июля, 14:00

Концерт на балконе

Что: Лекция “Топ-25 самых интересных животных в прошлом году”

Где Онлайн

Регистрация:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc4rpr1keiMlQ…/viewform

Коли: 2 июля, 14:00 

https://fb.me/ e/1pqVdEh7E 

Що: День переселенца

Де: Парк Горького

Коли: 3 июля, 14:30 

https://fb.me/ e/1ysS7kIu6 

День переселнця

Що: Благодійний концерт Олексія Петухова

Де: Маразливская, 7, Всесветный клуб одеситов

Коли: 3 июля, 16:00

https://fb.me/ e/1pqVdEh7E 

Що: Концерт Ghost Cities, Саша встречает Вову, Рудник Рудник

Де: www.youtube.com/MoreMusicClub 

Коли: 3 июля, 19:00

https://fb.me/ e/5zPPWjUZs

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Редакция ПРОФИЛЬ

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