Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 1 – 3 июля

Наши бойцы героически отстаивают наше право на жизнь, работу и отдых. Они сражаются, мы поддерживаем. И так будет до нашей полной Победы. Давайте настроимся на плодотворный июль, но не будем забывать о культурных событиях, которые можно посещать бесплатно.
Что: Йога
Где: пер. Азарова. Budda Beach
Когда: 1 — 3 июля, 7:00
Что: Концерт «Вечное и классическое»
Где: Екатерининская, 33/1, Кафедральный Собор Успения Пресвятой Девы Марии
Когда: 1 июля, 13:00
Что: Читки современной пьесы
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 1 июля, 15:00
Что: Встреча знакомство для детей «Шагая по Одессе»
Где: Королева, 46, Библиотека для юношества
Когда: 1 июля, 15:00
Что Лекция о походах на Килиманджаро
Где: Разумовская, 31
Когда: 1 июля
Регистрация
https://forms.gle/4reH1ujAnsKkuVv4A
Что: Лекция для детей “Морские животные и где их ищут”
Где: Онлайн
Реєстрація https://docs.google.com/…/1FAIpQLSejSnGPJrtDzF…/viewform
Когда: 2 июля, 13:00
Что: Концерт «На балконе»
Где: Александровский проспект, 14, Перон N7
Когда: 2 июля, 14:00
Что: Лекция “Топ-25 самых интересных животных в прошлом году”
Где Онлайн
Регистрация:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc4rpr1keiMlQ…/viewform
Коли: 2 июля, 14:00
Що: День переселенца
Де: Парк Горького
Коли: 3 июля, 14:30
Що: Благодійний концерт Олексія Петухова
Де: Маразливская, 7, Всесветный клуб одеситов
Коли: 3 июля, 16:00
Що: Концерт Ghost Cities, Саша встречает Вову, Рудник Рудник
Де: www.youtube.com/MoreMusicClub
Коли: 3 июля, 19:00