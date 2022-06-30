Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 1 – 3 июля

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 28-30 июня Вот и июнь промелькнул. 28 июня мы отмечаем День Конституции, но обратите внимание, что в этом году он станет обычным рабочим днем. Несмотря на это, в Одессе произойдут интересные события к этому празднику. Не менее активны будут и другие дни недели. Следовательно, следите за событиями и не пропустите интересного. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 24-26 июня Подходит к концу первый месяц лета – пасмурно-дождливый, грозовой июнь. Мы радуемся победам и плачем о наших друзьях. В то же время в городе открылись все театры, презентуются новые книги и проходят выставки. Мы продолжаем жить. А значит, эта подборка бесплатных культурных событий вам пригодится. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: бесплатные события 21 – 23 июня Еще одна неделя войны. Под взрывы ракет и работу ПВО, одесситов призывают не падать духом, не терять надежды на лучшее и верить в ВСУ. Подборка бесплатных событий на этой неделе выглядит оптимистично – лекции, мероприятия и ивент по поиску работы. Не упустите то, что будет полезным именно вам. ПОДРОБНЕЕ

Бесплатные события Одессы 18-19 июня: чем заняться на выходных? Поют – все. Эти выходные можно назвать певческими, ведь наконец-то открыли свои двери для зрителей одесские музыкальные театры – Оперный и Музыкальной комедии. Еще среди бесплатных событий города вы найдете музыку на любой вкус – от органного барокко до современных рок-композиций и старого доброго джаза. Итак, приходите и пойте вместе с городом! ПОДРОБНЕЕ