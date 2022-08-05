Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 05 – 07 августа

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 05 – 07 августа

Благодаря нашим ВСУ выходные в Одессе будут по-летнему насыщенными: концерты, выставки, встречи, дискуссии. Так что живите сегодня, сейчас, не откладывайте на потом. Поддерживайте наших военных и трудитесь на Победу!

Что: Йога
Где: пер. Азарова
Когда: Каждое утро, 7:00
https://t.me/c/1488132039/4395
йога

Что: Флешмоб для детей #Арбуз_библиотека
Где: Онлайн
Когда: 1-15 августа
https://fb.me/e/1PLRx5aGg
день арбуза

Что: Тушение марок серии «Новая история»
Где: Садовая, 10, Главпочтамт
Когда: 5 августа, 14:00
https://fb.me/e/5iwiL6Nub
марка

Что: Встреча ОХРАНЫ ПАМЯТИ Современное и Прошлое — Факты ты Творчество
Где: Преображенская, тридцать пятая, Библиотека Багрицкого
Когда: 5 августа, 16:00
https://fb.me/e/25d7HIKH8

Что: Лекция  «Украинская государственность: герои и антигерои».
Где: Троицкая 49/51
Онлайн ​​https: //us04web.zoom.us/j/78655957294…
Когда: 5 августа, 16:00
https://fb.me/e/3qPBtaa5y

Что: Год в Антарктиде. Истории о пятом континенте
Где: Онлайн
Когда: 5 августа, 20:00
https://fb.me/e/1V6LpEl7L

Что: Дискуссия. «Можно ли разделить украинскую и европейскую безопасность?»
Где: Екатерининская, 77, Книжный магазин-кафе
Когда: 5 августа, 18:00
https://fb.me/e/571IsNmfZ

Что: Jazz защищает небо
Где: Перон N7, Александровский проспект, Книга.
Когда: 6 августа, 14:00

Что: Расстрелянное возрождение: писатели 30-х годов против «советского мира»
Где: Онлайн
Когда: 6 августа, 19:00
https://fb.me/e/3o0CJNGvS
расстрелянное возрождение

Что: Твоя первая палеонтологическая коллекция
Где: Онлайн
Когда: 7 августа, 10:00
Реєстрація https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdVSND2Y…/viewform
https://fb.me/e/23TWue1E0

Что: Открытие выставки “Книга украинской степи”
Де: Грецька, 16, Музей західного і східного мистецтва, музейна локація#Ragtime 2.0
Когда: 7 августа, 16:00
https://fb.me/e/2Cjp9vj1b
книга украинской степи

Что: Концерт вокалистов Муниципального театра им. Салика
Где: Городской сад, Ротонда
Когда: 7 августа, 17:00
концерт театра Салика

Каждую вторник и пятницу
Украинский разговорный клуб:

  • грамматика
  • лексика
  • игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского, 11:00

Каждый четверг и воскресенье
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

  • для детей и подростков: начало в 15.00;
  • для взрослых: начало в 16.00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Английский для взрослых

Каждая среда и суббота
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Немецкий

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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