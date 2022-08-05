Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 05 – 07 августа

Благодаря нашим ВСУ выходные в Одессе будут по-летнему насыщенными: концерты, выставки, встречи, дискуссии. Так что живите сегодня, сейчас, не откладывайте на потом. Поддерживайте наших военных и трудитесь на Победу!
Что: Йога
Где: пер. Азарова
Когда: Каждое утро, 7:00
https://t.me/c/1488132039/4395
Что: Флешмоб для детей #Арбуз_библиотека
Где: Онлайн
Когда: 1-15 августа
https://fb.me/e/1PLRx5aGg
Что: Тушение марок серии «Новая история»
Где: Садовая, 10, Главпочтамт
Когда: 5 августа, 14:00
https://fb.me/e/5iwiL6Nub
Что: Встреча ОХРАНЫ ПАМЯТИ Современное и Прошлое — Факты ты Творчество
Где: Преображенская, тридцать пятая, Библиотека Багрицкого
Когда: 5 августа, 16:00
https://fb.me/e/25d7HIKH8
Что: Лекция «Украинская государственность: герои и антигерои».
Где: Троицкая 49/51
Онлайн https: //us04web.zoom.us/j/78655957294…
Когда: 5 августа, 16:00
https://fb.me/e/3qPBtaa5y
Что: Год в Антарктиде. Истории о пятом континенте
Где: Онлайн
Когда: 5 августа, 20:00
https://fb.me/e/1V6LpEl7L
Что: Дискуссия. «Можно ли разделить украинскую и европейскую безопасность?»
Где: Екатерининская, 77, Книжный магазин-кафе
Когда: 5 августа, 18:00
https://fb.me/e/571IsNmfZ
Что: Jazz защищает небо
Где: Перон N7, Александровский проспект, Книга.
Когда: 6 августа, 14:00
Что: Расстрелянное возрождение: писатели 30-х годов против «советского мира»
Где: Онлайн
Когда: 6 августа, 19:00
https://fb.me/e/3o0CJNGvS
Что: Твоя первая палеонтологическая коллекция
Где: Онлайн
Когда: 7 августа, 10:00
Реєстрація https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdVSND2Y…/viewform
https://fb.me/e/23TWue1E0
Что: Открытие выставки “Книга украинской степи”
Де: Грецька, 16, Музей західного і східного мистецтва, музейна локація#Ragtime 2.0
Когда: 7 августа, 16:00
https://fb.me/e/2Cjp9vj1b
Что: Концерт вокалистов Муниципального театра им. Салика
Где: Городской сад, Ротонда
Когда: 7 августа, 17:00
Каждую вторник и пятницу
Украинский разговорный клуб:
- грамматика
- лексика
- игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского, 11:00
Каждый четверг и воскресенье
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
- для детей и подростков: начало в 15.00;
- для взрослых: начало в 16.00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждая среда и суббота
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)