Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 05 – 07 августа

Благодаря нашим ВСУ выходные в Одессе будут по-летнему насыщенными: концерты, выставки, встречи, дискуссии. Так что живите сегодня, сейчас, не откладывайте на потом. Поддерживайте наших военных и трудитесь на Победу!

Что: Йога

Где: пер. Азарова

Когда: Каждое утро, 7:00

https://t.me/c/1488132039/4395



Что: Флешмоб для детей #Арбуз_библиотека

Где: Онлайн

Когда: 1-15 августа

https://fb.me/e/1PLRx5aGg



Что: Тушение марок серии «Новая история»

Где: Садовая, 10, Главпочтамт

Когда: 5 августа, 14:00

https://fb.me/e/5iwiL6Nub



Что: Встреча ОХРАНЫ ПАМЯТИ Современное и Прошлое — Факты ты Творчество

Где: Преображенская, тридцать пятая, Библиотека Багрицкого

Когда: 5 августа, 16:00

https://fb.me/e/25d7HIKH8



Что: Лекция «Украинская государственность: герои и антигерои».

Где: Троицкая 49/51

Онлайн ​​https: //us04web.zoom.us/j/78655957294…

Когда: 5 августа, 16:00

https://fb.me/e/3qPBtaa5y



Что: Год в Антарктиде. Истории о пятом континенте

Где: Онлайн

Когда: 5 августа, 20:00

https://fb.me/e/1V6LpEl7L



Что: Дискуссия. «Можно ли разделить украинскую и европейскую безопасность?»

Где: Екатерининская, 77, Книжный магазин-кафе

Когда: 5 августа, 18:00

https://fb.me/e/571IsNmfZ

Что: Jazz защищает небо

Где: Перон N7, Александровский проспект, Книга.

Когда: 6 августа, 14:00



Что: Расстрелянное возрождение: писатели 30-х годов против «советского мира»

Где: Онлайн

Когда: 6 августа, 19:00

https://fb.me/e/3o0CJNGvS



Что: Твоя первая палеонтологическая коллекция

Где: Онлайн

Когда: 7 августа, 10:00

Реєстрація https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdVSND2Y…/viewform

https://fb.me/e/23TWue1E0



Что: Открытие выставки “Книга украинской степи”

Де: Грецька, 16, Музей західного і східного мистецтва, музейна локація#Ragtime 2.0

Когда: 7 августа, 16:00

https://fb.me/e/2Cjp9vj1b



Что: Концерт вокалистов Муниципального театра им. Салика

Где: Городской сад, Ротонда

Когда: 7 августа, 17:00



Каждую вторник и пятницу

Украинский разговорный клуб:

грамматика

лексика

игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского, 11:00



Каждый четверг и воскресенье

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

для детей и подростков: начало в 15.00;

для взрослых: начало в 16.00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)



Каждая среда и суббота

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

