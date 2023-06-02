Афиша Одессы: бесплатные выставки, концерт, фестиваль, которые пройдут со 2 по 4 июня

Встречаем лето фестивалями для детей, выставками и представлениями. Эти события не только бесплатные, но и в основном благотворительные. Проводите свое время и пользой и приобщайтесь к добрым делам.
Что: Фестиваль «Планета счастливых детей»
Где: Городской сад, Летний театр
Когда: 2-4 июня, 13:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=722005359926345&set=pcb.722005466593001
Что: Презентация книги Оксаны Масловой «Товариство загублених рукавичок»
Где: Королева, 46, Библиотека для юношества
Когда: 2 июня, 15:00
https://fb.me/e/VwwZ52Jn
Что: Открытие выставки Стаса Жалобнюка Black Sea
Где: Софиевская 5-я, Художественный музей
Когда: 2 июня, 15:00
https://fb.me/e/T2Snl4hO
Что: Открытие выставки «Хлеб и вино»
Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства
Когда: 2 июня, 16:00
Что: Джаз для детей и взрослых
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 3 июня, 12:00
https://fb.me/e/MwRQWkIj
Что: Театральный лекторий в Украинском театре: Как найти свой стиль в искусстве
Где: Пастера, 15, Театр Василька
Когда: 3 июня, 15:00
Регистрация https://docs.google.com/…/1Ab8s6yJJscQtTAVufA7tNBG…/edit
https://fb.me/e/3uv82wWAM
Что: Концерт украинской песни
Где: Троицкая 49/51, библиотека Грушевского
Когда: 3 июня, 15:00
Что: Благоярмарка ко Дню детей
Где: Французский бульвар
Когда: 4 июня, 11:00-19:00
https://fb.me/e/3lq3X9Y7E
Что: Стендап Михаила Журавля «Тихоначитанный»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 4 июня, 15:00
https://fb.me/e/2Cm4PBldq
Что: Спектакль 43/23
Где: Стадион «Черноморец», вход через бывшую гостиницу «Черное море»
Когда: 4 июня, 18:00
https://fb.me/e/1g1dNMP3I