Афиша Одессы: бесплатные выставки, концерт, фестиваль, которые пройдут со 2 по 4 июня

Встречаем лето фестивалями для детей, выставками и представлениями. Эти события не только бесплатные, но и в основном благотворительные. Проводите свое время и пользой и приобщайтесь к добрым делам.

Что: Фестиваль «Планета счастливых детей»

Где: Городской сад, Летний театр

Когда: 2-4 июня, 13:00

https://www.facebook.com/photo/?fbid=722005359926345&set=pcb.722005466593001

Что: Презентация книги Оксаны Масловой «Товариство загублених рукавичок»

Где: Королева, 46, Библиотека для юношества

Когда: 2 июня, 15:00

https://fb.me/e/VwwZ52Jn



Что: Открытие выставки Стаса Жалобнюка Black Sea

Где: Софиевская 5-я, Художественный музей

Когда: 2 июня, 15:00

https://fb.me/e/T2Snl4hO



Что: Открытие выставки «Хлеб и вино»

Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства

Когда: 2 июня, 16:00



Что: Джаз для детей и взрослых

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 3 июня, 12:00

https://fb.me/e/MwRQWkIj



Что: Театральный лекторий в Украинском театре: Как найти свой стиль в искусстве

Где: Пастера, 15, Театр Василька

Когда: 3 июня, 15:00

Регистрация https://docs.google.com/…/1Ab8s6yJJscQtTAVufA7tNBG…/edit

https://fb.me/e/3uv82wWAM



Что: Концерт украинской песни

Где: Троицкая 49/51, библиотека Грушевского

Когда: 3 июня, 15:00



Что: Благоярмарка ко Дню детей

Где: Французский бульвар

Когда: 4 июня, 11:00-19:00

https://fb.me/e/3lq3X9Y7E



Что: Стендап Михаила Журавля «Тихоначитанный»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 4 июня, 15:00

https://fb.me/e/2Cm4PBldq



Что: Спектакль 43/23

Где: Стадион «Черноморец», вход через бывшую гостиницу «Черное море»

Когда: 4 июня, 18:00

https://fb.me/e/1g1dNMP3I

