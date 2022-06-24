Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 24-26 июня

Афиша Одессы: бесплатные события 21 – 23 июня Еще одна неделя войны. Под взрывы ракет и работу ПВО, одесситов призывают не падать духом, не терять надежды на лучшее и верить в ВСУ. Подборка бесплатных событий на этой неделе выглядит оптимистично – лекции, мероприятия и ивент по поиску работы. Не упустите то, что будет полезным именно вам. ПОДРОБНЕЕ

Бесплатные события Одессы 18-19 июня: чем заняться на выходных? Поют – все. Эти выходные можно назвать певческими, ведь наконец-то открыли свои двери для зрителей одесские музыкальные театры – Оперный и Музыкальной комедии. Еще среди бесплатных событий города вы найдете музыку на любой вкус – от органного барокко до современных рок-композиций и старого доброго джаза. Итак, приходите и пойте вместе с городом! ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: бесплатные события 13-16 июня В Одессе – жара. Но помним, что на море в этом году нельзя. Поэтому вместо пляжной жизни нам остается наслаждаться жизнью культурной. А она на этой неделе очень интересная. Так что ходите на выставки, смотрите онлайн показы представлений, слушайте интересные лекции – наша подборка именно для того, чтобы разнообразить ваш досуг. ПОДРОБНЕЕ

Гашение новой марки и театральный фестиваль онлайн: бесплатные события Одессы 10-12 июня Как давно вы были на фестивале? Мы предлагаем вам заполнить этот пробел. Ведь на днях вы можете побывать, хотя бы и виртуально на фестивале фильмов для детей и на театральном фестивале «Мельпомена Таврии», показы которого состоятся в других городах Украины и Европы, а также онлайн. Именно к ним мы предлагаем вам приобщиться. ПОДРОБНЕЕ