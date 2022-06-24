Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 24-26 июня

Подходит к концу первый месяц лета – пасмурно-дождливый, грозовой июнь. Мы радуемся победам и плачем о наших друзьях. В то же время в городе открылись все театры, презентуются новые книги и проходят выставки. Мы продолжаем жить. А значит, эта подборка бесплатных культурных событий вам пригодится.
Что: Сольный концерт Дмитрия Радецкого
Где: https://fb.me/e/4EvMT64zs
Когда: 24 июня, 19:00
Что: Благотворительный концерт Крылья & День гнева
Где: www.youtube.com/MoreMusicClub
Когда: 24 июня,
Что: Открытие персональной выставки Ирины Потапенко «Подвальные хроники»
Где: Польская, 19, Квартира N6
Когда: 25 -26 июня, 12:00-19:00
Что: Блошиный рынок
Где: Троицкая, 56
Когда: 25 июня, 11:00-19:00
Что: Заседание книжного клуба. Обсуждение книги Кадзуо Исигуро «Художник зыбкого мира»
Где:Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 25 июня, 13:00
Что: Спектакль “Скрипка и немного нервно…”
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 25 июня, 16:00
Что: Джазовый концерт Вадима Бессараба «От сердца к сердцу»
Где: Городской сад, Летний театр, галерея ArtOdessa
Когда: 26 июня, 15:00
Благотворительные взносы приветствуются
Что: Благотворительный концерт «Пожарный кран»
Где: www.youtube.com/MoreMusicClub
Когда: 26 июня 19:00