Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 7-9 марта

Начало весны – это ряд памятных дат и праздников, которые нашли свое отражение в событиях этой недели, которые мы подобрали для вас. Лекции, встречи, презентации, концерт – абсолютно бесплатные события на любой вкус.
Что: Встреча любителей старой эстрады. Валерий Ободзинский
Где: Градоначальническая, 9, б-ка Паустовского
Когда: 7 марта, 13:30
https://www.facebook.com/ photo/?fbid=6066061490081333&set=a.328818503805689
Что: Лекция «Женщины Древней Греции»
Где: Красный переулок, 20, Греческий культурный фонд
Когда: 7 марта, 15:00
https://fb.me/e/2mcCsAqwW
Что: Презентация книги Андрея Красножона «Археология, история и политика в Транснистрии. 1941-1944»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 7 марта, 16:00
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Что: Концерт Георгия Соколова и Анастасии Мельник
Где: ТРЦ Остров, 2 этаж
Когда: 8 марта, 15:00
https://www.facebook.com/ostrov.odessa.trz</ a>
Что: Лекция Тарас Шевченко в истории украинской националистической традиции
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 8 марта, 15:00
https://fb.me/e/HjarkhMa
Что: Студия бисероплетения
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 9 марта, 15:00
https://www.facebook.com/bagritskogo
Что: Дискуссия «Одесса после Победы»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 9 марта, 15:00
https://fb.me/e/4eHLrYdhn
Что: Музыкально-поэтический вечер Татьяны Партиной
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 9 марта, 16:00
https://fb.me/e/5bCEQq2y4