Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 7-9 марта

Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 7-9 марта

Начало весны – это ряд памятных дат и праздников, которые нашли свое отражение в событиях этой недели, которые мы подобрали для вас. Лекции, встречи, презентации, концерт – абсолютно бесплатные события на любой вкус.

Что: Встреча любителей старой эстрады. Валерий Ободзинский
Где: Градоначальническая, 9, б-ка Паустовского
Когда: 7 марта, 13:30
https://www.facebook.com/ photo/?fbid=6066061490081333&set=a.328818503805689
фото ободзинского

Что: Лекция «Женщины Древней Греции»
Где: Красный переулок, 20, Греческий культурный фонд
Когда: 7 марта, 15:00
https://fb.me/e/2mcCsAqwW
картина с древнегреческими женщинами

Что: Презентация книги Андрея Красножона «Археология, история и политика в Транснистрии. 1941-1944»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 7 марта, 16:00
us/j/76664622934…
https://www.facebook.com/ photo/?fbid=6269355559442311&set=a.470583068410895
Презентация книги Андрея Красножона

Что: Концерт Георгия Соколова и Анастасии Мельник
Где: ТРЦ Остров, 2 этаж
Когда: 8 марта, 15:00
https://www.facebook.com/ostrov.odessa.trz</ a>
концерт скрипки и фортепиано - афиша

Что: Лекция Тарас Шевченко в истории украинской националистической традиции
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 8 марта, 15:00
https://fb.me/e/HjarkhMa
Тарас Шевченко и украинский национализм

Что: Студия бисероплетения
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 9 марта, 15:00
https://www.facebook.com/bagritskogo
анонс мероприятий в библиотеке багрицкого

Что: Дискуссия «Одесса после Победы»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 9 марта, 15:00
https://fb.me/e/4eHLrYdhn
афиша дискуссии "Одесса после победы"

Что: Музыкально-поэтический вечер Татьяны Партиной
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 9 марта, 16:00
https://fb.me/e/5bCEQq2y4
Музыкально-поэтический вечер Татьяны Партиной

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 3-5 марта
    Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 3-5 марта

    Первые дни весны: надежда, тепло, свет… Верим, что эта весна будет последней военной весной. Поэтому настраиваем себя на помощь, поддержку, на победу. Уверены, что события, которые произойдут в эти выходные, помогут нам в этом.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша Одессы 24-26 февраля: бесплатные выставки, ярмарка и мастер-класс
    Афиша Одессы 24-26 февраля: бесплатные выставки, ярмарка и мастер-класс

    Прошел год с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину. Поэтому большинство событий посвящены этой печальной дате, которую мы теперь будем помнить столько, сколько будем жить. Приходите поддержать всех, кто сейчас на фронте, волонтеров, всех работающих на Победу, всех тех, кто сейчас далеко от дома. Вход на все события свободный.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша Одессы 21-23 февраля: бесплатные лекция, рок-марафон и творческий вечер
    Афиша Одессы 21-23 февраля: бесплатные лекция, рок-марафон и творческий вечер

    Эта неделя будет эмоционально непростой: годовщина трагических событий на Майдане и расстрела Небесной сотни, год с начала полномасштабного вторжения… Но в то же время – Масленица, праздник победы света над тьмой и прощание с зимой. Именно поэтому все события посвящены этим датам. Да, наша жизнь уже никогда не будет тем, какой была, но это не значит, что она остановилась. Мы дышим, мы боремся, мы живем!

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 17-19 февраля
    Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 17-19 февраля

    Зима понемногу отходит. В эти выходные будет тепло, хотя и влажно. Хочется больше времени проводить на улице, подставлять лицо первым теплым лучам солнца. Не отказывайте себе в удовольствии. Также не отказывайте себе посетить интересные культурные события, особенно если они бесплатны.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша Одессы 14-16 февраля: не святым Валентином единым
    Афиша Одессы 14-16 февраля: не святым Валентином единым

    День Святого Валентина, милый праздник. Но давайте признаваться в любви не только в этот день. Пусть каждый день будет наполнен любовью, заботой и теплом. А еще это хороший повод задонатить на нужды ВСУ, ведь наши ребята – это сплошная любовь!

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить