Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 7-9 марта

Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 3-5 марта Первые дни весны: надежда, тепло, свет… Верим, что эта весна будет последней военной весной. Поэтому настраиваем себя на помощь, поддержку, на победу. Уверены, что события, которые произойдут в эти выходные, помогут нам в этом. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы 24-26 февраля: бесплатные выставки, ярмарка и мастер-класс Прошел год с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину. Поэтому большинство событий посвящены этой печальной дате, которую мы теперь будем помнить столько, сколько будем жить. Приходите поддержать всех, кто сейчас на фронте, волонтеров, всех работающих на Победу, всех тех, кто сейчас далеко от дома. Вход на все события свободный. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы 21-23 февраля: бесплатные лекция, рок-марафон и творческий вечер Эта неделя будет эмоционально непростой: годовщина трагических событий на Майдане и расстрела Небесной сотни, год с начала полномасштабного вторжения… Но в то же время – Масленица, праздник победы света над тьмой и прощание с зимой. Именно поэтому все события посвящены этим датам. Да, наша жизнь уже никогда не будет тем, какой была, но это не значит, что она остановилась. Мы дышим, мы боремся, мы живем! ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 17-19 февраля Зима понемногу отходит. В эти выходные будет тепло, хотя и влажно. Хочется больше времени проводить на улице, подставлять лицо первым теплым лучам солнца. Не отказывайте себе в удовольствии. Также не отказывайте себе посетить интересные культурные события, особенно если они бесплатны. ПОДРОБНЕЕ