Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 30 сентября-1 октября

Что: Лекция «Очень странная наука 2022. Антинобелевская премия»

Где: Онлайн

Когда: 30 сентября, 10:00

https://fb.me/e/3KYyPX73F





Что: Лекция «Формирование украинского этноса и нации»

Где: https://us06web.zoom.us/j/83332788541…

Когда: 30 сентября, 17:00

https://fb.me/e/3KfTBqJSr





Что: Лекция «Мимикрия: игра в имитацию»

Где: Онлайн

Когда: 1 октября, 12:00

https://fb.me/e/2PzyDX6rK





Что: Фестиваль «Планета долгожителей»

Где: Военный спуск, 24

Когда: 1 октября, 12:00

Регистрация 099 277 1728

https://www.facebook.com/planetadolgozytelej



Что: Сказкотерапия

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 1 октября, 14:00

https://fb.me/e/2icWhKy8a





Что: Блюз на балконе

Где: Перон N7, Книга

Когда: 1 октября, 14:00





Что: Открытие фотовыставки Одесса. не Бархатный сезон 2022”

Где: Польская, 19, Музей Блещунова

Когда: 1 октября, 15:00

https://fb.me/e/2dVKgtMTL





Что: Благотворительный концерт «Осенний марафон»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 1 октября, 16:00

https://fb.me/e/31aBmrk8J





Что: Фортификации Львова. Высокая и низкая стена

Где: Онлайн https://youtu.be/NwQCmc0jSgY

Когда: 1 октября, 19:00

https://fb.me/e/s1tn6WAoA

Каждый вторник и пятницу

Что: Украинский разговорный клуб

-грамматика

– лексика

– игровые формы изучения языка

Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского

Когда: вторник – 14:00, пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье

Что, когда: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

– для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16:00.

Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)



Каждую среду и субботу

Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр

Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Когда: начало в 15.00

