Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 30 сентября-1 октября
Что: Лекция «Очень странная наука 2022. Антинобелевская премия»
Где: Онлайн
Когда: 30 сентября, 10:00
https://fb.me/e/3KYyPX73F
Что: Лекция «Формирование украинского этноса и нации»
Где: https://us06web.zoom.us/j/83332788541…
Когда: 30 сентября, 17:00
https://fb.me/e/3KfTBqJSr
Что: Лекция «Мимикрия: игра в имитацию»
Где: Онлайн
Когда: 1 октября, 12:00
https://fb.me/e/2PzyDX6rK
Что: Фестиваль «Планета долгожителей»
Где: Военный спуск, 24
Когда: 1 октября, 12:00
Регистрация 099 277 1728
https://www.facebook.com/planetadolgozytelej
Что: Сказкотерапия
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 1 октября, 14:00
https://fb.me/e/2icWhKy8a
Что: Блюз на балконе
Где: Перон N7, Книга
Когда: 1 октября, 14:00
Что: Открытие фотовыставки Одесса. не Бархатный сезон 2022”
Где: Польская, 19, Музей Блещунова
Когда: 1 октября, 15:00
https://fb.me/e/2dVKgtMTL
Что: Благотворительный концерт «Осенний марафон»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 1 октября, 16:00
https://fb.me/e/31aBmrk8J
Что: Фортификации Львова. Высокая и низкая стена
Где: Онлайн https://youtu.be/NwQCmc0jSgY
Когда: 1 октября, 19:00
https://fb.me/e/s1tn6WAoA
Каждый вторник и пятницу
-грамматика
– лексика
– игровые формы изучения языка
Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского
Когда: вторник – 14:00, пятница 13:30
Каждый четверг и воскресенье
Что, когда: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
– для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16:00.
Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждую среду и субботу
Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр
Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Когда: начало в 15.00