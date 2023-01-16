Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 17-19 января

Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 17-19 января

Мы продолжаем собирать для вас бесплатные культурные события. Анонс на этой неделе предлагает вам приобщиться к концерту, лекциям и онлайн премьере театрального представления.

Что: Мастер класс «Воплощай свои желания»
Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого
Когда: 18 января, 15:30
https://fb.me/e/2txG2N1YF

Что: лекция “Василий Симоненко: рыцарь на белом коне”
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 19 января, 15:00
https://fb.me/e/2AzYZItwt

Что: Благотворительный вечер с Людмилой Третьяк и Алексеем Семенищевым
Где: Маразлиевская, 7, ПКО
Когда: 19 января, 16:00
https://fb.me/e/2sZMyH2Vw

Что: Премьера спектакля «Все начиналось с Джека»
Где: Онлайн
Когда: 19 января, 18:00
https://fb.me/e/47pqdatUm

Каждую вторник и пятницу

Украинский разговорный клуб

  • грамматика
  • лексика

— игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского
Вторник – 14:00
Пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

  • для детей и подростков: начало в 15.00;
  • для взрослых: начало в 16.00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)

Каждая среда и суббота

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Каждую субботу

Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”

  • Первая группа с 16:00 до 17:30.
  • Вторая группа с 18:00 до 19:30.

Регистрация https://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9

Каждую субботу

Заседание английского разговорного клуба ‘Pickwick club’

Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12:00
https://fb.me/e/2rmM174QI

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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