Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 17-19 января

Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 13-15 января Первые недели нового года были небогатыми на бесплатные культурные события. Но прошла половина января, и новый сезон лекций, мастер классов, выставок открыт. Следите за нашими анонсами, планируйте свои выходные, приобщайтесь к культурной жизни. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 30 декабря – 1 января Провожаем 2022 год. Он принес нам много боли и потерь, но верил в себя, проверил друзей, вернул чувство достоинства за страну, в которой живем. Мы выдержали. Мы справимся. Мы будем счастливы несмотря ни на что. ПОДРОБНЕЕ

Бесплатные события Одессы 23-25 декабря: выставки, фестивали, благотворительные ярмарки Настало время праздничных мероприятий. Их будет немного, но они будут. В этом году все они проходят под лозунгом благотворительности и несокрушимости украинцев и одесситов. Подарите себе праздник на бесплатных мероприятиях, а деньги донесите на нужды ВСУ.

С Рождеством, слава Украине! ПОДРОБНЕЕ