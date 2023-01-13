Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 13-15 января

Первые недели нового года были небогатыми на бесплатные культурные события. Но прошла половина января, и новый сезон лекций, мастер классов, выставок открыт. Следите за нашими анонсами, планируйте свои выходные, приобщайтесь к культурной жизни.

Что: Лекция «Есть по-советски: недостаток, контроль, язык любви»

Где: Онлайн

Когда: 14 января, 13:00

https://fb.me/e/3XkuNfe82



Что: Лекция «Музыкальные инструменты в ритуалах и психотехниках»

Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого

Когда: 13 января, 16:00

https://fb.me/e/2jIjdIKtx



Что: Фестиваль: Старый новый год

Где: Парк Горького

Когда: 14-15 января, 11:00-19:00

https://fb.me/e/2Y1zpmbFb



Что: Выставка детских работ «Резиденция Антарктида»

Где: Соборная площадь, 2, галерея «Диалоги»

Когда: 14 января, 12:00



Что: Сказкотерапия

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 14 января, 13:00

https://fb.me/e/2pkzhCe6P



Что: Лекция для детей «Растения пришельцы»

Где: Онлайн

Когда: 14 января, 13:00

Регистрация: https://docs.google.com/…/1gMOyVJn2AvxBqwmc…/edit

https://fb.me/e/2u4YdJdZc



Что: Выставка #ВоляНЕсмерть40

Где: Александровский проспект, Книга

Когда: 14 января, 14:00



Что: Ярмарка «Голубь мира»

Где: Раскидайловская, 31, Староконный рынок

Когда: 15 января, 9:00

https://fb.me/e/33mtEIklt



Что: Лекция для детей «Растения-символы зимних праздников»

Где: Онлайн

Когда: 31 декабря, 13:00

https://fb.me/e/8OBlyEn0W



Каждый вторник и пятницу

Украинский разговорный клуб

грамматика

лексика

— игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского

Вторник – 14:00

Пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

— для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16.00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)

Каждую среду и субботу

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Каждую субботу

Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”

Первая группа с 16:00 до 17:30.

Вторая группа с 18:00 до 19:30.

Регистрация https://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9

Каждую субботу

Заседание английского разговорного клуба ‘Pickwick club’

Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12:00

https://fb.me/e/2rmM174QI