Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 13-15 января

Первые недели нового года были небогатыми на бесплатные культурные события. Но прошла половина января, и новый сезон лекций, мастер классов, выставок открыт. Следите за нашими анонсами, планируйте свои выходные, приобщайтесь к культурной жизни.
Что: Лекция «Есть по-советски: недостаток, контроль, язык любви»
Где: Онлайн
Когда: 14 января, 13:00
https://fb.me/e/3XkuNfe82
Что: Лекция «Музыкальные инструменты в ритуалах и психотехниках»
Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого
Когда: 13 января, 16:00
https://fb.me/e/2jIjdIKtx
Что: Фестиваль: Старый новый год
Где: Парк Горького
Когда: 14-15 января, 11:00-19:00
https://fb.me/e/2Y1zpmbFb
Что: Выставка детских работ «Резиденция Антарктида»
Где: Соборная площадь, 2, галерея «Диалоги»
Когда: 14 января, 12:00
Что: Сказкотерапия
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 14 января, 13:00
https://fb.me/e/2pkzhCe6P
Что: Лекция для детей «Растения пришельцы»
Где: Онлайн
Когда: 14 января, 13:00
Регистрация: https://docs.google.com/…/1gMOyVJn2AvxBqwmc…/edit
https://fb.me/e/2u4YdJdZc
Что: Выставка #ВоляНЕсмерть40
Где: Александровский проспект, Книга
Когда: 14 января, 14:00
Что: Ярмарка «Голубь мира»
Где: Раскидайловская, 31, Староконный рынок
Когда: 15 января, 9:00
https://fb.me/e/33mtEIklt
Что: Лекция для детей «Растения-символы зимних праздников»
Где: Онлайн
Когда: 31 декабря, 13:00
https://fb.me/e/8OBlyEn0W
Каждый вторник и пятницу
Украинский разговорный клуб
грамматика
лексика
— игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского
Вторник – 14:00
Пятница 13:30
Каждый четверг и воскресенье
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
— для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16.00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)
Каждую среду и субботу
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждую субботу
Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”
Первая группа с 16:00 до 17:30.
Вторая группа с 18:00 до 19:30.
Регистрация https://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9
Каждую субботу
Заседание английского разговорного клуба ‘Pickwick club’
Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12:00
https://fb.me/e/2rmM174QI