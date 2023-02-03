Афиша Одессы 3-5 февраля: бесплатные лекции, встречи и выставки

Последний месяц зимы… Встречаем его с надеждой на лучшее и верой в наши ВСУ.
Поэтому держимся, работаем, донатим и ходим на бесплатные события, которые мы каждую неделю подбираем для вас.
- Что: Лекция «Вероломство образов Рене Магритта»
- Где: ул. Преображенская, 35а, б-ка Багрицкого
- Когда: 3 февраля, 16:00
- Что: Встреча с Анной Шелест «Почему начинаются и как заканчиваются войны»
- Где: ул. Екатерининская, 73, Книгарня Кав’ярня
- Когда: 3 февраля, 17:00
- Что: Лекция «Причудливые растения»
- Где: Онлайн
- Когда: 4 февраля, 10:00
- Регистрация здесь
- Что: Сказкотерапия
- Где: ул. Преображенская, 35а, б-ка Багрицкого
- Когда: 4 февраля, 14:00
- Что: Выставка «Воля не смерть»
- Где: ул. Дерибасовская, 20
- Когда: 4 февраля, 14:00
- Что: Открытие выставки живописи Севастьяна Вильштейна
- Где: Городской сад, галерея «ArtOdessa»
- Когда: 4 февраля, 16:00
- Что: Документальное представление «Свой/оя – чужой/ая»
- Где: ул. Ришельевская, 33, Гуманитарный штаб
- Когда: 4 февраля, 18:00
- Что: Экскурсия в музей КП «Одесгорэлектротранс»
- Где: Алексеевская, 21а
- Когда: 5 февраля, 12:00
- Запись по тел. 048 717 54 54
- Что: День поддержки переселенцев, День поддержки ВСУ
- Где: ст. Черноморец
- Когда: 5 февраля, 13:00
- Что: Литературно-музыкальная программа «Все начинается с любви»
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 5 февраля, 15:00
Каждый вторник и каждую пятницу:
Украинский разговорный клуб:
- грамматика
- лексика
- игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского
- Вторник 14:00
- Пятница 13:30
Каждый четверг и воскресенье:
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
- для детей и подростков: начало в 15:00;
- для взрослых: начало в 16:00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)
Каждую среду и субботу:
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15:00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждую субботу:
Английский разговорный онлайн клуб «Takeup_English»
- первая группа с 16:00 до 17:30;
- вторая группа с 18:00 до 19:30.
Регистрация здесь
Заседание английского разговорного клуба Pickwick club
Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12.00.