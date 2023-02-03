Афиша Одессы 3-5 февраля: бесплатные лекции, встречи и выставки

Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 27-29 января Последние выходные января, первого месяца года. Мы продолжаем держать строй, живя без света. Но свет внутри нас и о нем не нужно забывать. Пусть вам будет тепло и уютно, но если все же не хватает электричества, идите в театр или библиотеку – сейчас это настоящие арт-пункты несокрушимости. А еще там проводят интересные события! ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы 20-22 января: бесплатные мероприятия в День Крыма и День Соборности В эти выходные мы будем праздновать один из важных украинских праздников – День Соборности. По этому поводу музеи города объявили Дни открытых дверей. Вы можете свободно посетить любой из нашего списка. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью! ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 17-19 января Мы продолжаем собирать для вас бесплатные культурные события. Анонс на этой неделе предлагает вам приобщиться к концерту, лекциям и онлайн премьере театрального представления. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 13-15 января Первые недели нового года были небогатыми на бесплатные культурные события. Но прошла половина января, и новый сезон лекций, мастер классов, выставок открыт. Следите за нашими анонсами, планируйте свои выходные, приобщайтесь к культурной жизни. ПОДРОБНЕЕ