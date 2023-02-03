Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы 3-5 февраля: бесплатные лекции, встречи и выставки

Афиша Одессы 3-5 февраля: бесплатные лекции, встречи и выставки

Последний месяц зимы… Встречаем его с надеждой на лучшее и верой в наши ВСУ.
Поэтому держимся, работаем, донатим и ходим на бесплатные события, которые мы каждую неделю подбираем для вас.

Бесплатные события Одессы 3-5 февраля, лекция

Бесплатные события Одессы 3-5 февраля, Анна Шелест

  • Что: Встреча с Анной Шелест «Почему начинаются и как заканчиваются войны»
  • Где: ул. Екатерининская, 73, Книгарня Кав’ярня
  • Когда: 3 февраля, 17:00

Бесплатные события Одессы 3-5 февраля, химерные растения

Бесплатные события Одессы 3-5 февраля, Сказкотерапия

  • Что: Сказкотерапия
  • Где: ул. Преображенская, 35а, б-ка Багрицкого
  • Когда: 4 февраля, 14:00

Бесплатные события Одессы 3-5 февраля, выставка

  • Что: Выставка «Воля не смерть»
  • Где: ул. Дерибасовская, 20
  • Когда: 4 февраля, 14:00

 

Бесплатные события Одессы 3-5 февраля, спектакль

Бесплатные события Одессы 3-5 февраля, экскурсия

День поддержки переселенцев

Литературно-музыкальная программа

Каждый вторник и каждую пятницу:

Украинский разговорный клуб:

  • грамматика
  • лексика
  • игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского

  • Вторник 14:00
  • Пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье:

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

  • для детей и подростков: начало в 15:00;
  • для взрослых: начало в 16:00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)

Каждую среду и субботу:

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15:00

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Каждую субботу:

Английский разговорный онлайн клуб «Takeup_English»

  • первая группа с 16:00 до 17:30;
  • вторая группа с 18:00 до 19:30.

Регистрация здесь

 

Заседание английского разговорного клуба Pickwick club

Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12.00.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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