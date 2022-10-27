Афиша Одессы 28-30 октября: идем на бесплатные выставки, концерты, встречи

Заканчивается октябрь. Он был насыщенным и теплым. Надеемся, что ноябрь не будет хуже. В ночь на воскресенье не забудьте перевести стрелки часов на зимнее время. Ну и, конечно, не забывайте донатить на ВСУ и сохранять спокойствие.

Что: Детский клуб Прочитай

Где: Королева, 46, Б-ка для юношества

Когда: 28 октября, 15:30

https://fb.me/e/2RQfYT1Re

Что: Украинские национальные проекты XIX – начала ХХ веков.

Где: Онлайн

Когда: 28 октября, 17:00

https://us06web.zoom.us /j/83485051665…



Что: Творческая встреча с Людмилой Шаргой

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 28 октября, 17:00

https://fb.me/e/2WZQOeP6h



Что: Кулинарные соблазны украинской литературы

Где: Онлайн

Когда: 28 октября, 19:00

https://fb.me/e/3VXiyaUMo



Что: Библиоканикулы

Где: Королева, 46, Б-ка для юношества

Когда: 29 октября, 12:00

https://fb.me/e/3HKkAUwuk



Что: Творческая встреча с Ольгой Русиной

Где: Каерининская, 77, Книжный магазин-кафе

Когда: 29 октября, 12:00

https://fb.me/e/34yl0a9Wz



Что: Открытие выставки «Черноморский дневник – 2022»

Где: Соборная, 2, Галерея Диалоги

Когда: 29 октября, 14:00

https://fb.me/e/25bNoxG9e



Что: Презентация книги Оли Русиной «Абрикосы зацветают ночью»

Где: Королева, 46, Б-ка для юношества

Когда: 29 октября, 15:30

https://fb.me/e/3D3cxVAuG



Что: Встреча с руководителем Национального антарктического научного центра

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 29 октября, 17:00

https://fb.me/e/2ljIs5kzu



Каждую вторник и пятницу

Украинский разговорный клуб

грамматика

лексика

–¦ игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского

– Вторник – 14:00

– Пятница 13:30



Каждую четверг и воскресенье

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

– для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16:00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)



Каждую среду и субботу

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00.

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)



Каждую субботу

Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”

– Первая группа с 16:00 до 17:30.

– Вторая группа с 18:00 до 19:30.

Регистрацияhttps://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9