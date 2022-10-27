Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы 28-30 октября: идем на бесплатные выставки, концерты, встречи

Афиша Одессы 28-30 октября: идем на бесплатные выставки, концерты, встречи

Заканчивается октябрь. Он был насыщенным и теплым. Надеемся, что ноябрь не будет хуже. В ночь на воскресенье не забудьте перевести стрелки часов на зимнее время. Ну и, конечно, не забывайте донатить на ВСУ и сохранять спокойствие.

Что: Детский клуб Прочитай
Где: Королева, 46, Б-ка для юношества
Когда: 28 октября, 15:30
https://fb.me/e/2RQfYT1Re

Что: Украинские национальные проекты XIX – начала ХХ веков.
Где: Онлайн
Когда: 28 октября, 17:00
https://us06web.zoom.us /j/83485051665…

Что: Творческая встреча с Людмилой Шаргой
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 28 октября, 17:00
https://fb.me/e/2WZQOeP6h

Что: Кулинарные соблазны украинской литературы
Где: Онлайн
Когда: 28 октября, 19:00
https://fb.me/e/3VXiyaUMo

Что: Библиоканикулы
Где: Королева, 46, Б-ка для юношества
Когда: 29 октября, 12:00
https://fb.me/e/3HKkAUwuk

Что: Творческая встреча с Ольгой Русиной
Где: Каерининская, 77, Книжный магазин-кафе
Когда: 29 октября, 12:00
https://fb.me/e/34yl0a9Wz

Что: Открытие выставки «Черноморский дневник – 2022»
Где: Соборная, 2, Галерея Диалоги
Когда: 29 октября, 14:00
https://fb.me/e/25bNoxG9e

Что: Презентация книги Оли Русиной «Абрикосы зацветают ночью»
Где: Королева, 46, Б-ка для юношества
Когда: 29 октября, 15:30
https://fb.me/e/3D3cxVAuG

Что: Встреча с руководителем Национального антарктического научного центра
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 29 октября, 17:00
https://fb.me/e/2ljIs5kzu

Каждую вторник и пятницу

Украинский разговорный клуб

  • грамматика
  • лексика

–¦ игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского
– Вторник – 14:00
– Пятница 13:30
Украина в сердце

Каждую четверг и воскресенье

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
– для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16:00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Английский для взросл ых

Каждую среду и субботу

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00.
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Учебники, афиша, немецкий язык

Каждую субботу

Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”
– Первая группа с 16:00 до 17:30.
– Вторая группа с 18:00 до 19:30.
Регистрацияhttps://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9

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Редакция ПРОФИЛЬ

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