Афиша Одессы 28-30 октября: идем на бесплатные выставки, концерты, встречи

Заканчивается октябрь. Он был насыщенным и теплым. Надеемся, что ноябрь не будет хуже. В ночь на воскресенье не забудьте перевести стрелки часов на зимнее время. Ну и, конечно, не забывайте донатить на ВСУ и сохранять спокойствие.
Что: Детский клуб Прочитай
Где: Королева, 46, Б-ка для юношества
Когда: 28 октября, 15:30
https://fb.me/e/2RQfYT1Re
Что: Украинские национальные проекты XIX – начала ХХ веков.
Где: Онлайн
Когда: 28 октября, 17:00
https://us06web.zoom.us /j/83485051665…
Что: Творческая встреча с Людмилой Шаргой
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 28 октября, 17:00
https://fb.me/e/2WZQOeP6h
Что: Кулинарные соблазны украинской литературы
Где: Онлайн
Когда: 28 октября, 19:00
https://fb.me/e/3VXiyaUMo
Что: Библиоканикулы
Где: Королева, 46, Б-ка для юношества
Когда: 29 октября, 12:00
https://fb.me/e/3HKkAUwuk
Что: Творческая встреча с Ольгой Русиной
Где: Каерининская, 77, Книжный магазин-кафе
Когда: 29 октября, 12:00
https://fb.me/e/34yl0a9Wz
Что: Открытие выставки «Черноморский дневник – 2022»
Где: Соборная, 2, Галерея Диалоги
Когда: 29 октября, 14:00
https://fb.me/e/25bNoxG9e
Что: Презентация книги Оли Русиной «Абрикосы зацветают ночью»
Где: Королева, 46, Б-ка для юношества
Когда: 29 октября, 15:30
https://fb.me/e/3D3cxVAuG
Что: Встреча с руководителем Национального антарктического научного центра
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 29 октября, 17:00
https://fb.me/e/2ljIs5kzu
Каждую вторник и пятницу
Украинский разговорный клуб
- грамматика
- лексика
–¦ игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского
– Вторник – 14:00
– Пятница 13:30
Каждую четверг и воскресенье
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
– для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16:00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждую среду и субботу
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00.
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждую субботу
Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”
– Первая группа с 16:00 до 17:30.
– Вторая группа с 18:00 до 19:30.
Регистрацияhttps://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9