Афиша Одессы 24-26 марта: презентации книг и День поддержки переселенцев

Афиша Одессы 21-23 марта: бесплатные спектакль, онлайн-чтения и лекции События этой недели будут довольно незаурядными – в Одессу приедут известные поэты, а в библиотеках города состоятся познавательные лекции – хороший случай узнать что-то новое из нашей истории. Кроме того, все мероприятия будут проходить в такое время, что вы успеете повсюду. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 7-9 марта Начало весны – это ряд памятных дат и праздников, которые нашли свое отражение в событиях этой недели, которые мы подобрали для вас. Лекции, встречи, презентации, концерт – абсолютно бесплатные события на любой вкус. ПОДРОБНЕЕ