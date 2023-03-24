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Афиша Одессы 24-26 марта: презентации книг и День поддержки переселенцев

Афиша Одессы 24-26 марта: презентации книг и День поддержки переселенцев

Большинство событий на этих выходных посвящено книгам, но будут и кинопоказы, открытие выставки и другие активности. Так что внимательно читайте больше, следите за событиями и присоединяйтесь к ним.

Афиша Одессы, презентация альманаха

Презентация книги Бориса Тынки

  • Что: Программа для детей «Вязаная сказка»
  • Где: ул. Преображенская, 35а, б-ка Багрицкого
  • Когда: 25 марта
  • 1 группа в 12:00.
  • 2 группа в 15:00.

Афиша, программа для детей

Афиша Одессы, встреча

  • Что: Открытие выставки «Глаза победы»
  • Где: Соборная площадь, 2, галерея «Диалоги»
  • Когда: 25 марта, 15:00

Афиша Одессы, открытие выставки

Презентация книги "Зов индейки"

Презентация книги "Железная эвакуация"

Афиша, показ фильма

День поддержки переселенцев

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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