Афиша Одессы 24-26 марта: презентации книг и День поддержки переселенцев

Большинство событий на этих выходных посвящено книгам, но будут и кинопоказы, открытие выставки и другие активности. Так что внимательно читайте больше, следите за событиями и присоединяйтесь к ним.
- Что: Презентация альманаха «Юг – Запад. Одессика»
- Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 24 марта, 13:00
- Что: Презентация книги Бориса Тынки «4.5 .0»
- Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 24 марта, 15:00
- Что: Программа для детей «Вязаная сказка»
- Где: ул. Преображенская, 35а, б-ка Багрицкого
- Когда: 25 марта
- 1 группа в 12:00.
- 2 группа в 15:00.
- Что: «Как начать свой стартап?» Встреча с Петром Обуховым и Николаем Франко
- Где: ул. Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 25 марта, 12:00
- Регистрация здесь
- Что: Открытие выставки «Глаза победы»
- Где: Соборная площадь, 2, галерея «Диалоги»
- Когда: 25 марта, 15:00
- Что: Презентация книги Евгения Себлиского «Зов индейки»
- Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 25 марта, 15:30
- Что: Презентация книги «Железная эвакуация»
- Где: Вокзал Одесса-Главная
- Когда: 26 марта, 16:00
- Что: Показ документального фильма «И каждая река»
- Где: Соборная площадь, 2, галерея «Диалоги»
- Когда: 26 марта, 16:00
- Что: День поддержки переселенцев
- Где: Стадион «Чорноморець»
- Когда: 26 марта, 13:00.