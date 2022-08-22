Афиша Одессы 22-25 августа: бесплатные события ко Дню Независимости

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 16-18 августа А вы заметили, что чем ближе к осени, тем больше проходит деловых событий, конференций, круглых столов и специализированных лекций. Но пока лето мы делаем упор именно на бесплатных культурных событиях города. Впрочем, не забываем и об образовательных и спортивных мероприятиях. Выбирайте, что вам больше по душе и присоединяйтесь к активному сообществу города. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 12-14 августа Дождь снизил градус жары в Одессе. Поэтому так приятно сейчас пройтись по улицам, подышать свежим воздухом. Но прогулку можно спланировать так, чтобы на пути посетить выставку, дискуссию или концерт. Поэтому внимательно посмотрите на перечень событий и обязательно развейтесь в эти выходные. ПОДРОБНЕЕ