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Афиша Одессы 22-25 августа: бесплатные события ко Дню Независимости

Афиша Одессы 22-25 августа: бесплатные события ко Дню Независимости

Эта неделя будет насыщенной как никогда, ведь мы будем отмечать очередную годовщину нашей Независимости. Сейчас эти дни с привкусом горечи от наших потерь, но мы еще больше сплачиваемся и закаляемся, еще больше гордимся нашей прекрасной страной, которая обязательно будет свободной и счастливой! Всех с праздником Независимости. Всё будет Украина!

Будьте внимательны: программа мероприятий может меняться в зависимости от обстоятельств!

  • Что: Йога
  • Где: пер. Азарова
  • Когда: Каждое утро, 7:00

йога

  • Что: Лекция Ольги Бачинской: Политическая культура украинской элиты середины XVII-XVIII вв.
  • Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского, онлайн
  • Когда: 22 августа, 15:00

Лекция Ольги Бачинской

  • Что: Языково-литературный квест от наших гостей из города-героя Николаева
  • Где: Академика Королева, 46, Библиотека для юношества
  • Когда: 22 августа, 15:00

Языковой квест

День Независимости

Праздничный диктант

Сергей Терентьев

Фестиваль ко Дню флага

Обсуждение книги

Концерт ко Дню Независимости

Благотворительный концерт

  • Что: Фестиваль ко Дню Независимости
  • Где: Городской сад
  • Когда: 24 августа, 17:00

Украина в сердце

 

Языковой клуб

Что: Интерактивная экскурсия «Литературно-исторический вояж»

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 25 августа, 15:00

Литературный музей

Каждый вторник и каждую пятницу:

Украинский разговорный клуб:

  • грамматика;
  • лексика;
  • игровые формы изучения языка

Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского

  • Вторник – 14:00;
  • Пятница – 13:30

Каждый четверг и воскресенье:

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

  • для детей и подростков: в 15:00;
  • для взрослых: в 16.00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Афиша, английский язык

Каждую среду и субботу:

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15:00

Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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