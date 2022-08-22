Афиша Одессы 22-25 августа: бесплатные события ко Дню Независимости

Эта неделя будет насыщенной как никогда, ведь мы будем отмечать очередную годовщину нашей Независимости. Сейчас эти дни с привкусом горечи от наших потерь, но мы еще больше сплачиваемся и закаляемся, еще больше гордимся нашей прекрасной страной, которая обязательно будет свободной и счастливой! Всех с праздником Независимости. Всё будет Украина!
Будьте внимательны: программа мероприятий может меняться в зависимости от обстоятельств!
- Что: Йога
- Где: пер. Азарова
- Когда: Каждое утро, 7:00
- Что: Лекция Ольги Бачинской: Политическая культура украинской элиты середины XVII-XVIII вв.
- Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского, онлайн
- Когда: 22 августа, 15:00
- Что: Языково-литературный квест от наших гостей из города-героя Николаева
- Где: Академика Королева, 46, Библиотека для юношества
- Когда: 22 августа, 15:00
- Что: Праздничное мероприятие ко Дню Независимости Украины
- Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского
- Когда: 23 августа, 12:00-15:00
- Что: Язык единения. Праздничный диктант
- Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского
- Когда: 23 августа, 14:00
- Что: Сергей Терентьев. Благотворительный концерт
- Где: Городской сад, Летний театр, галерея ArtOdessa
- Когда: 23 августа, 16:00
- Что: Желто-голубой фестиваль ко Дню Флага Украины «Душа девичья»
- Где: Площадь возле Оперного театра
- Когда: 23 августа, 18:00
- Что: Обсуждение книги «Эней и жизнь других» Юрия Косача
- Где: Онлайн
- Когда: 23 августа, 19:00
- Что: Онлайн концерт ко Дню Независимости
- Где: здесь
- Когда: 24 августа, 13:00
- Что: Благотворительный концерт ко Дню Независимости
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 24 августа, 17:00
- Что: Фестиваль ко Дню Независимости
- Где: Городской сад
- Когда: 24 августа, 17:00
- Что: Языковой украинский клуб ВКО
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 25 августа, 14:00
Что: Интерактивная экскурсия «Литературно-исторический вояж»
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 25 августа, 15:00
Каждый вторник и каждую пятницу:
Украинский разговорный клуб:
- грамматика;
- лексика;
- игровые формы изучения языка
Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского
- Вторник – 14:00;
- Пятница – 13:30
Каждый четверг и воскресенье:
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
- для детей и подростков: в 15:00;
- для взрослых: в 16.00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждую среду и субботу:
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15:00
Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).