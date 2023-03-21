Афиша Одессы 21-23 марта: бесплатные спектакль, онлайн-чтения и лекции

Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 7-9 марта Начало весны – это ряд памятных дат и праздников, которые нашли свое отражение в событиях этой недели, которые мы подобрали для вас. Лекции, встречи, презентации, концерт – абсолютно бесплатные события на любой вкус. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 3-5 марта Первые дни весны: надежда, тепло, свет… Верим, что эта весна будет последней военной весной. Поэтому настраиваем себя на помощь, поддержку, на победу. Уверены, что события, которые произойдут в эти выходные, помогут нам в этом. ПОДРОБНЕЕ