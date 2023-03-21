Афиша Одессы 21-23 марта: бесплатные спектакль, онлайн-чтения и лекции

События этой недели будут довольно незаурядными – в Одессу приедут известные поэты, а в библиотеках города состоятся познавательные лекции – хороший случай узнать что-то новое из нашей истории. Кроме того, все мероприятия будут проходить в такое время, что вы успеете повсюду.
- Что: Марианна Савка и Андрей Водичев. Спектакль в стихах и музыке
- Где: Пастера, 15, Театр Василька
- Когда: 21 марта, 18:00
- Регистрация обязательна.
- Что: Совместные онлайн чтения
- Где: Онлайн
- Когда: 22 марта, 18:00
- Регистрация здесь
- Что: Лекция «Николай Михновский – первый идеолог украинской независимости»
- Где: Пастера, 13, Национальная научная библиотека
- Когда: 23 марта, 13:00
- Что: Лекция «Украинский идеолог Дмитрий Донцов»
- Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 23 марта, 15:00.