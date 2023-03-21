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Афиша Одессы 21-23 марта: бесплатные спектакль, онлайн-чтения и лекции

Афиша Одессы 21-23 марта: бесплатные спектакль, онлайн-чтения и лекции

События этой недели будут довольно незаурядными – в Одессу приедут известные поэты, а в библиотеках города состоятся познавательные лекции – хороший случай узнать что-то новое из нашей истории. Кроме того, все мероприятия будут проходить в такое время, что вы успеете повсюду.

Афиша , спектакль в стихах

Афиша, онлайн-чтения

  • Что: Лекция «Николай Михновский – первый идеолог украинской независимости»
  • Где: Пастера, 13, Национальная научная библиотека
  • Когда: 23 марта, 13:00

Афиша, лекция

  • Что: Лекция «Украинский идеолог Дмитрий Донцов»
  • Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
  • Когда: 23 марта, 15:00.

Афиша, лекция, Дмитрий Донцов

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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