Афиша Одессы 2-4 сентября: куда сходить бесплатно в День города

Будь сейчас мирные времена, у нас была бы огромная программа на эти выходные с большим концертом и салютами. И все это было бы посвящено нашему любимому городу. Но в этом году мы будем в этот день просто признаваться в любви к нашей Одессе, к нашим улицам, нашему морю, нашему воздуху, нашей кухне, к старым дворикам и котикам, к каждому из его жителей. Потому что Одесса – это мы.
- Что: Йога
- Где: пер. Азарова
- Когда: Каждое утро, 7:00
- Что: Спецпогашение марок с патриотическими котиками
- Где: ул. Садовая, 10, Главпочтамт
- Когда: 2 сентября, 14:00
- Что: День рождения Одессы с группой «Мамины дети»
- Где: Городской сад, галерея ArtOdessa
- Когда: 2 сентября, 17:00
- Что: Лекция «Топ 25 видов морских животных, открытых в 2021 году»
- Где: Онлайн
- Когда: 2 сентября, 19:00
- Что: Субботник ко дню города
- Где: Санаторий Чкалова
- Когда: 3 сентября, 10:00
- Что: Шахматный клуб
- Где: ул. Филатова, 1, Читальный зал Научной библиотеки
- Когда: 3 и 4 сентября, 10:00
- Что: Разговорный онлайн английский клуб
- Где: Онлайн
- Когда: 3 сентября, 16:00, 18:00
- Регистрация здесь
- Что: День открытых дверей
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 3 сентября, 16:00
Каждый вторник и каждую пятницу:
Что: Украинский разговорный клуб:
- грамматика;
- лексика;
- игровые формы изучения языка
Где: ул. Троицкая, 49/41, библиотека Грушевского
Когда:
- Вторник – 14:00
- Пятница – 13:30.
Каждый четверг и воскресенье:
Что: занятие по английскому языку по методике Edutainment с использованием настольных игр
Где: в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Когда:
- для детей и подростков: в 15:00;
- для взрослых: в 16.00.
Каждую среду и субботу:
- Что: занятие на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр
- Где и когда: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1), начало в 15.00.