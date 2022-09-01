Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы 2-4 сентября: куда сходить бесплатно в День города

Афиша Одессы 2-4 сентября: куда сходить бесплатно в День города

Будь сейчас мирные времена, у нас была бы огромная программа на эти выходные с большим концертом и салютами. И все это было бы посвящено нашему любимому городу. Но в этом году мы будем в этот день просто признаваться в любви к нашей Одессе, к нашим улицам, нашему морю, нашему воздуху, нашей кухне, к старым дворикам и котикам, к каждому из его жителей. Потому что Одесса – это мы.

  • Что: Йога
  • Где: пер. Азарова
  • Когда: Каждое утро, 7:00

Йога

афиша, спецпогашение. котики

Группа

Афиша Одессы, лекция

Афиша Одессы, субботник

  • Что: Шахматный клуб
  • Где: ул. Филатова, 1, Читальный зал Научной библиотеки
  • Когда: 3 и 4 сентября, 10:00

Шахматы

Афиша Одессы, разговорный клуб

День открытых дверей ВКО

Каждый вторник и каждую пятницу:

Что: Украинский разговорный клуб:

  • грамматика;
  • лексика;
  • игровые формы изучения языка

Где: ул. Троицкая, 49/41, библиотека Грушевского

Когда:

  • Вторник – 14:00
  • Пятница – 13:30.

Украина в сердце

Каждый четверг и воскресенье:

Что: занятие по английскому языку по методике Edutainment с использованием настольных игр

Где: в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Когда:

  • для детей и подростков: в 15:00;
  • для взрослых: в 16.00.

Английский для взрослых

Каждую среду и субботу:

  • Что: занятие на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр
  • Где и когда: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1), начало в 15.00.
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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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