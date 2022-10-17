Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы 18-20 октября: бесплатные встречи, выставки и концерты

Афиша Одессы 18-20 октября: бесплатные встречи, выставки и концерты

Сохраняем спокойствие. Работаем. Отдыхаем. Учимся. Верим в Победу. Донатим на ВСУ!

Что: Фотовыставка “The war is not over”
Где: Одесса, Городской сад
Когда: 19 октября, 12:00
https://fb.me/e/262F1IPrQ
war is not over

Что: Арт-проект «Привоз – живая легенда Одессы»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 19 октября, 15:00
https://fb.me/e/2VDxirwQ4
Привоз-легенда Одессы

Что: Диалоги по роялю с Юрием Диким «Эпоха Э.Г. Гилельса и современность»
Где: Маяковского, 1, Музыкальная школа им. Гилельса
Когда: 19 октября, 16:00
https://www.facebook.com/photo ?fbid=417964403820905&set=a.235444408739573
диалоги по роялю

Что: Благотворительный концерт «За чужую грусть» к 104-летию поэта Александра Галича
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 19 октября, 17:00
https://fb.me/e/1YEcY3viK
концерт за чужую сумму

Что: Выставка «Потомки»
Где: Пушкинская, 9, Одесский музей западного и восточного искусства
Когда: 20 октября, 15:00
https://fb.me/e/2awcAwNNL
выставка Потомки

Каждую вторник и пятницу

Что: Украинский разговорный клуб
-грамматика
– лексика
– игровые формы изучения языка
Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского
Когда: Вторник – 14:00, Пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье

Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Афиша, английский язык

Каждая среда и суббота

Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игор
Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Когда: начало в 15.00

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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