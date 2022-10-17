Афиша Одессы 18-20 октября: бесплатные встречи, выставки и концерты

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Что: Фотовыставка “The war is not over”

Где: Одесса, Городской сад

Когда: 19 октября, 12:00

https://fb.me/e/262F1IPrQ



Что: Арт-проект «Привоз – живая легенда Одессы»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 19 октября, 15:00

https://fb.me/e/2VDxirwQ4



Что: Диалоги по роялю с Юрием Диким «Эпоха Э.Г. Гилельса и современность»

Где: Маяковского, 1, Музыкальная школа им. Гилельса

Когда: 19 октября, 16:00

https://www.facebook.com/photo ?fbid=417964403820905&set=a.235444408739573



Что: Благотворительный концерт «За чужую грусть» к 104-летию поэта Александра Галича

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 19 октября, 17:00

https://fb.me/e/1YEcY3viK



Что: Выставка «Потомки»

Где: Пушкинская, 9, Одесский музей западного и восточного искусства

Когда: 20 октября, 15:00

https://fb.me/e/2awcAwNNL



Каждую вторник и пятницу

Что: Украинский разговорный клуб

-грамматика

– лексика

– игровые формы изучения языка

Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского

Когда: Вторник – 14:00, Пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье

Что, когда: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр: -для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16:00.

Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)



Каждая среда и суббота

Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игор

Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Когда: начало в 15.00

