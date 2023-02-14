Афиша Одессы 14-16 февраля: не святым Валентином единым

Афиша Одессы 11-12 февраля: джаз, презентация и День поддержки переселенцев Чем занять выходные дни, особенно если дома нет света? Мы нашли массу вариантов – интересных и бесплатных. Не закрывайтесь дома наедине. Именно сейчас прекрасное время, чтобы сходить в театр, музей, библиотеку или концерт. Почувствуйте, что город живет и вы вместе с ним. И обратите внимание, день становится длиннее, а значит, солнце и вселенная нас поддерживают! ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы 3-5 февраля: бесплатные лекции, встречи и выставки Последний месяц зимы… Встречаем его с надеждой на лучшее и верой в наши ВСУ.

Поэтому держимся, работаем, донатим и ходим на бесплатные события, которые мы каждую неделю подбираем для вас. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 27-29 января Последние выходные января, первого месяца года. Мы продолжаем держать строй, живя без света. Но свет внутри нас и о нем не нужно забывать. Пусть вам будет тепло и уютно, но если все же не хватает электричества, идите в театр или библиотеку – сейчас это настоящие арт-пункты несокрушимости. А еще там проводят интересные события! ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы 20-22 января: бесплатные мероприятия в День Крыма и День Соборности В эти выходные мы будем праздновать один из важных украинских праздников – День Соборности. По этому поводу музеи города объявили Дни открытых дверей. Вы можете свободно посетить любой из нашего списка. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью! ПОДРОБНЕЕ