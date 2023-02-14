Афиша Одессы 14-16 февраля: не святым Валентином единым

День Святого Валентина, милый праздник. Но давайте признаваться в любви не только в этот день. Пусть каждый день будет наполнен любовью, заботой и теплом. А еще это хороший повод задонатить на нужды ВСУ, ведь наши ребята – это сплошная любовь!
- Что: Акция к Международному дню дарения книг
- Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского
- Когда: 13-17 февраля
- Что: Праздник Трифона Зарезана
- Где: пгт Таирова, институт Таирова
- Когда: 14 февраля, 13:00
- Что: Встреча с поэтом Олегом Дряминым
- Где: Французский бульвар, 11-а, Библиотека
- Когда: 14 февраля, 14:00
- Что: Большая одесская библионочь
- Где: Пастера, 13, Национальная научная библиотека
- Когда: 14 февраля, с 17:00
- Что: Дискуссия «Комплекс неполноценности и постколониальный синдром»
- Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского
- Когда: 15 февраля, 15:00
- Что: Встреча любителей старой эстрады. Александр Вертинский
- Где: Градоначальническая, 8, Б-ка им Паустовского
- Когда: 15 февраля, 13:30
- Что: Разговор с Виталием Портниковым: «Как меняется украинское общество во время войны»
- Где: Онлайн
- Когда: 15 февраля, 18:00.
Каждые вторник и пятницу
Украинский разговорный клуб:
- грамматика;
- Лексика;
- игровые формы изучения языка.
Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского
- вторник 14:00
- пятница 13:30.
Каждые четверг и воскресенье
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
- для детей и подростков: начало в 15:00;
- для взрослых: начало в 16:00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1).
Каждую среду и субботу
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15:00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).
Каждую субботу
Английский разговорный онлайн клуб «Takeup_English»
- первая группа с 16:00 до 17:30.
- вторая группа с 18:00 до 19:30.
Регистрация здесь
Заседание английского разговорного клуба «Pickwick club»
Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12.00.