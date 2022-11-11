Афиша Одессы 11-13 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты

Афиша Одессы 28-30 октября: идем на бесплатные выставки, концерты, встречи Заканчивается октябрь. Он был насыщенным и теплым. Надеемся, что ноябрь не будет хуже. В ночь на воскресенье не забудьте перевести стрелки часов на зимнее время. Ну и, конечно, не забывайте донатить на ВСУ и сохранять спокойствие. ПОДРОБНЕЕ