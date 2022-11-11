Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы 11-13 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты

Афиша Одессы 11-13 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты

Последние новости не просто вдохновляют, они придают нам сил и энергии. Но нам еще продолжать работать ради нашей Победы. Так что собираем в кулак нашу силу воли, набираемся позитива и не расслабляемся. А наша подборка открытых событий поможет сделать это интересно и бесплатно.

Афиша 11- 13 ноября 2022-2

Афиша 11- 13 ноября 2022-3

 

Афиша 11- 13 ноября 2022-4

  • Что: Джаз на балконе
  • Где: Александровский проспект, Книжка
  • Когда: 13 ноября, 14:00

 

  • Что: Выставка «Воля не смерть»
  • Где: ул. Дерибасовская, бывший «Стейкхауз»
  • Когда: 12 ноября, 15:00

Афиша 11- 13 ноября 2022-6

 

  • Что: Джазовый концерт
  • Где: Александровский, 16
  • Когда: 12 ноября, 18:00
  • Free donation

Афиша 11- 13 ноября 2022-5

  • Что: День поддержки переселенцев
  • Где: Парк Горького
  • Когда: 13 ноября, 13:00

 

  • Что: Презентация поэтического сборника современных украинских авторов
  • Где: Гоголя, 12
  • Когда: 13 ноября, 17:00

Афиша 11- 13 ноября 2022-7

Каждый вторник и пятницу:

Украина в сердце

Что: Украинский разговорный клуб:

  • грамматика;
  • лексика;
  • игровые формы изучения языка.

Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского

Когда: вторник 14:00, пятница 13:30.

Каждый четверг и воскресенье:

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

  • для детей и подростков: начало в 15:00;
  • для взрослых: начало в 16:00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).

Афиша, английский язык

По средам и субботам:

Занятия по немецкому языку для детей и взрослых с использованием настольных игр.

Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1). Начало в 15.00.

Каждую субботу:

Английский разговорный онлайн-клуб Takeup_English:

  • первая группа с 16:00 до 17:30;
  • вторая группа с 18:00 до 19:30.

Регистрация здесь.

Английский язык

Заседание английского разговорного клуба Pickwick club

ул. Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12.00.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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