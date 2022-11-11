Афиша Одессы 11-13 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты

Последние новости не просто вдохновляют, они придают нам сил и энергии. Но нам еще продолжать работать ради нашей Победы. Так что собираем в кулак нашу силу воли, набираемся позитива и не расслабляемся. А наша подборка открытых событий поможет сделать это интересно и бесплатно.
- Что: Презентация книги Галины Бедной «О нас и нашем «Солнечном»
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 11 ноября, 16:00
- Что: Лекция «Формирование украинской нации»
- Где: здесь
- Когда: 11 ноября, 17:00
- Что: Благотворительный вечер «Джаз в Украине»
- Где: Преображенская, 11
- Когда: 11 ноября, 18:30
- Что: Концерт ко дню восстановления независимости Республики Польша
- Где: Военный спуск, 18
- Когда: 12 ноября, 13:00
- Что: Джаз на балконе
- Где: Александровский проспект, Книжка
- Когда: 13 ноября, 14:00
- Что: Выставка «Воля не смерть»
- Где: ул. Дерибасовская, бывший «Стейкхауз»
- Когда: 12 ноября, 15:00
- Что: Открытие выставки «Женщины»
- Где: Соборная пл., 2, Галерея «Диалоги»
- Когда: 12 ноября, 16:00
- Что: Джазовый концерт
- Где: Александровский, 16
- Когда: 12 ноября, 18:00
- Free donation
- Что: День поддержки переселенцев
- Где: Парк Горького
- Когда: 13 ноября, 13:00
- Что: Презентация поэтического сборника современных украинских авторов
- Где: Гоголя, 12
- Когда: 13 ноября, 17:00
- Что: «Коко 2.0». Разговор о романе Доржа Бату
- Где: Онлайн
- Когда: 13 ноября, 17:00
Каждый вторник и пятницу:
Что: Украинский разговорный клуб:
- грамматика;
- лексика;
- игровые формы изучения языка.
Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского
Когда: вторник 14:00, пятница 13:30.
Каждый четверг и воскресенье:
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
- для детей и подростков: начало в 15:00;
- для взрослых: начало в 16:00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).
По средам и субботам:
Занятия по немецкому языку для детей и взрослых с использованием настольных игр.
Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1). Начало в 15.00.
Каждую субботу:
Английский разговорный онлайн-клуб Takeup_English:
- первая группа с 16:00 до 17:30;
- вторая группа с 18:00 до 19:30.
Регистрация здесь.
Заседание английского разговорного клуба Pickwick club
ул. Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12.00.